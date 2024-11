Počkejte si na jaro. To se bude vědět, kdo mohl za drahé máslo, vzkazuje šéf SPZI

Cenami másla se bude zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, výsledky, kdo za současné ceny másla může, zveřejní na jaře. Podle premiéra ceny ovlivňují oligopoly, stát je ale podle jeho slov regulovat nebude. Státní zemědělská a potravinářské inspekce cenotvorby nekontroluje, podle Pokory ale zaznamenává názory, že za vysoké ceny másla mohou výrobci, obchodníci nebo také dokonce spotřebitelé, protože máslo kupují.

V tomto kontextu však poukázal na další faktor, který ceny másla ovlivňuje. „Nikdo ale neřekl, že za to možná mohou i krávy. To je prostě z toho důvodu, že se v Evropě neustále snižují stavy skotu. A bez skotu není mléko, stejně jako bez elektráren není elektřina,“ upozorňuje Jindřich Pokora.

Jeho inspekce především kontroluje kvalitu. Máslo podle Pokory máme dobré. „Máslo vůbec nepatří mezi problémové výrobky. U másla sledujeme obsah mléčného tuku, který musí být u másla minimálně 82 procent. Tomuto parametru máslo odpovídá,“ uvedl Jindřich Pokora s tím, že co se týče kvality másla nebo jeho falšování, je vše v pořádku.

Prozradil, jaké komodity jsou v Česku naopak nejvíce falšovány: „Z hlediska falšování je to suverénně med anebo víno, ty jsou tu falšovány nejvíce. Znamená to, že med není med. Med musí být pouze od včel, nemůžete tam nic přidávat a nic ubírat. Falešný med je ředěný roztokem cukru, přibarvuje se, aromatizuje. To se děje naprosto běžně. U vína se stává, že se ředí vodou, to je klasika, často se u něj zaměňuje i geograficita. Například moravské víno je dovezeno z Bulharska, jen to má etiketu, aby se to jako moravské víno tvářilo,“ zmínil Pokora.

„Už jenom ten zdviženy prst, že Česká republika má možnost této kontroly, stačí, aby ten trh byl trochu kultivovaný,“ podotkl s tím, že na analýzu se používá speciální přístroj za 60 milionů korun.

Blíží se také vánoční svátky a lidé často nakupují na e-shopech. I ty Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje. Zde se zaměřuje především na oblast doplňků stravy, jde o různé vitamíny, minerální látky, chondroprotektiva – přípravky na bolesti kloubů, to bývá nejproblematičtější. „Setkávali jsme se tam s tím, že e-shopy u těchto přípravků uvádí tzv. neschválená zdravotnická nebo výživová tvrzení. Minulý týden jsme publikovali výsledky celostátní kontroly chondoprotektiv a 25 % výrobků bylo nevyhovujících, chyběl zde obsah účinných látek,“ uvedl Pokora.

Vody, to ano. Té vody tam bylo až 20–30 %,“ uvedl Pokora.

Obecně se tak nemusíme bát masa, které je dovezené či přebalené v Polsku. „Žádné signály, že by Polsko mělo být problematickým výrobcem nebo překupníkem masa, nemáme,“ doplnil.

Máslo postupně zdražuje už několik týdnů. Podle Českého statistického úřadu stálo v říjnu přibližně 68,80 za 250 gramů. To je oproti září navýšení o 11,2 procenta. Z údajů vyplývá, že i loni touto dobou bylo máslo levnější.

Z šesti českých obchodů, jejichž ceny Deník porovnal, bylo v pondělí 11. listopadu máslo Madeta nejlevnější v Lidlu a Albertu, kde za 250 g zákazník utratí 74,90 Kč. Za stejnou cenu máslo zákazník nakoupí i v on-line obchodech s doručením potravin domů Rohlík.cz a Košík.cz. Nejdražší máslo mělo Tesco, kde kostka másla Madeta vyšla na 78,90 – tedy o 4 koruny více.

