Podle přirozeného práva by Zemanovo znovuzvolení mělo být neplatné, zuří psycholog

Psycholog Bohumil Sláma nazývá prezidenta Miloše Zemana s oblibou psychopatem, který je podle něj zrádcem, jenž si učurává. Nyní se do něj na svém blogu na serveru Aktuálně.cz obul v souvislosti s jeho vítězstvím v prezidentských volbách. Psycholog je totiž přesvědčen o tom, že podle přirozeného práva by Zemanovo znovuzvolení mělo být neplatné.

Rozdíl mezi přirozeným právem a právem daným – stejně jako rozdíl mezi formálně a neformálně chápaným právem – je podle Slámových slov diskutovaný od nepaměti a spory o něj neutichnou snad nikdy. „Právo nelze ztotožnit se spravedlností a mravností; etika je konečně příliš soucitná, než aby se omezovala na souzení. Nemá-li však právo kladné etické hodnoty, nemá-li hodnoty tím, co uskutečňuje, má zato velkou mravní i životní hodnotu tím, čemu zabraňuje,“ citoval Sláma slova z článku Karla Čapka, který vyšel v Národních listech v r. 1920 a který referuje o myšlenkách předního prvorepublikového právníka a filosofa E. Svobody.

V citaci z Čapka se Sláma zaměřil především na poslední uvedenou větu, podle které by jakkoli chápané právo mělo zabránit Zemanovu znovuzvolení, protože se on, jeho tým a jeho příznivci dopustili nemalého počtu lží a zamlčování, o polopravdách a obracení věcí naruby nemluvě. „Bylo to tentokrát ještě horší než při první přímé prezidentské volbě a rozdíl mezi Drahošem a Zemanem byl tak malý, že nové podrazy nepochybně rozhodly,“ zdůraznil psycholog, který je přesvědčen o tom, že pokud se u soudu má svědčit „jen pravda a úplná pravda“, bylo to protiprávní, přinejmenším z hlediska přirozeného práva.

Původní zdroj ZDE

A některé se zmiňovaných lží proto směle rád připomněl. „Například tvrzení, že je Drahoš pedofil, byl konfidentem StB, je to ‚vítač‘. Zeman je zdravý, je ‚mladý a plný sil‘. Všichni, kdo jeho kampaň jen trochu sledovali, jistě nalezli celou řadu dalších,“ uvedl a dodal, že například u něj podvržený novinový list, potvrzující, že Peroutka skutečně napsal článek Hitler je gentleman.

„Tento článek zasílám Nejvyššímu správnímu soudu, který nyní rozhoduje, zda Zemanovu volbu prezidentem uzná, nebo ne,“ uzavřel s tím, že věří, že tato instituce o celé věci rozhodně správně.

Psali jsme: ,,Psychopat, zrádce, učurává si." Učený nepřítel Miloše Zemana se dále ozývá Psycholog, který napsal, že si Zeman učůrává, se znovu ozval Zeman se počurává, naznačil před časem autor. Nyní podobně udeřil na mladého Klause Zeman si učurává a prosakuje. Zdrcující lékařský posudek prezidenta









Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab