Podvody u korespondenčních voleb. Francie to zrušila. Vážná fakta

„Myslím si, že tento zákon Česká republika nepotřebuje a že tím otevíráme skutečně Pandořinu skříňku, která může přinést velké problémy. Pokud mluvíme o volbách v zahraničí, tak již dnes je možné volit na zastupitelských úřadech a na konzulátech, takže jak naši krajané, tak naši občané v zahraničí možnost volby mají. V okamžiku, kdy připustíme možnost té korespondenční volby, tak podle mého názoru tím ohrožujeme nezávislost a svobodu hlasů, protože když volíme tím klasickým způsobem, který známe všichni, tak za tou plentou jsme skutečně svobodní a nikdo neví, jaký hlas tam dáme. Když volíme poštou, tak to, kdo je u té obálky, kdo koho ovlivňuje, pod jakým je tlakem, to už nikdo nezkontroluje. A pak je tu samozřejmě otázka toho sčítání, jak se ty hlasy vyhodnocují. To znamená, že se otevírají otázky, které jsou podle mě velmi nebezpečné pro demokracii,“ sdělil ke korespondenční volbě Drulák.

Česká republika je přitom jednou z pěti posledních zemí, která nemá uzákoněno hlasování poštou. Jak tomu rozumět? „Je pravda, že to je určitý trend. Je to trend, který jde napříč západními demokraciemi, ale ten trend je nebezpečný. Já bych třeba chtěl upozornit na to, že Francie měla až do 70. let možnost korespondenční volby a zrušila ji. Zrušila ji právě z obav před manipulacemi. To, že je něco západním trendem, ještě neznamená, že to je dobře. A já považuji za znepokojivé, že například v posledních volbách do německého spolkového sněmu polovina hlasů přišla korespondenční volbou. Pro mě je to otázka, do jaké míry ta volba byla skutečně svobodná,“ dodal Drulák.

Podle Drulákových slov existují u korespondenční volby dvě rizika. „Před jedním z nich se nezabezpečíte nikdy, a to za jakých okolností je onen hlas vložen do obálky. To prostě nikdy nezkontrolujete. To prostě nevíte. A pak je tu samozřejmě druhé riziko, a to je sčítání hlasů – a tam se myslím určitě dají nastavit institucionální podmínky tak, aby byla zaručena anonymita, aby ty hlasy byly správně sčítány. Na druhou stranu všechny tyto podmínky jsou prolomitelné, takže to riziko zůstává, jakkoliv samozřejmě věřím, že ta bezpečnostní opatření mohou být poměrně robustní,“ zmínil Drulák.

Jak následně dodal, je nutné se podívat na to, jak vlastně Češi ze zahraničí volí. „Ty volby vyznívají jednoznačně pro strany současné koalice. Kdyby rozhodovali Češi v zahraničí, tak máme koalici Pirátů/STAN a ani by k tomu nepotřebovala ty další strany. A já se obávám, že tohle je jedna z motivací, která vede předkladatele toho zákona spíše než péče o Čechy v zahraničí. To znamená, že očekávají, že když budou mít Češi v zahraničí tuto možnost, tak ty strany, které jsou součástí současné koalice, z toho budou jen profitovat,“ zmínil Drulák.

Dalším probíraným tématem byl pandemický zákon. „Česká republika určitě nepotřebuje to, co bylo předloženo. Rozhodně považuji za naprosto nepřijatelné, že to bylo předloženo ve zrychleném řízení, to jest ve snaze omezit tu standardní proceduru. Ten návrh pandemického zákona skutečně dává obrovské možnosti nevoleným představitelům, to znamená, že se ukázalo během té pandemie, že pokud skutečně vzniká stav nouze, tak Parlament je schopen poměrně rychle rozhodovat. A netřeba vytvářet jakési byrokratické automatismy, které umožní úředníkům a ministrům zásadně omezovat občanské svobody,“ dodal Drulák.

