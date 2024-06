Pohodlí u voleb? O to jim vůbec nejde. Korespondenční volba pod palbou

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 3% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 7145 lidí podpořilo 92 z přítomných 168 poslanců vládní koalice. 75 opozičních poslanců ANO a SPD hlasovalo proti této novele, která má již při příštích sněmovních volbách umožnit Čechům žijícím v zahraničí hlasovat poštou.



Návrh zavádí možnost, že by nejen ve sněmovních volbách mohly poštou hlasovat rovněž i tisíce Čechů při prezidentských a evropských volbách a týkat se by se dle SeznamZpráv.cz to mohlo až 300 tisíc lidí.



Projednávání možnosti korespondenční volby dospělo k hlasování po přibližně 96 hodinách, kdy poslanci vládní koalice stanovili pevné hlasování na pátečních 13 hodin, přestože v té době chtělo hovořit ještě 56 opozičních poslanců. Na jejich projevy již však nedošlo a poslanci vládních stran novelu schválili. S návrhem na opětovné projednání předlohy ve druhém čtení hnutí ANO neuspělo, stejně jako i hnutí SPD, které navrhovalo zamítnutí novely. Pro korespondenční volbu hlasoval vedle vládních stran též nezařazený poslanec Ivo Vondrák (dříve ANO).

Místopředseda opozičního hnutí ANO Radek Vondráček prohlásil, že vládní koalice z korespondenční volby „si udělala svůj fetiš, který prosadila za každou cenu silou bez nějaké rozumné domluvy“. A předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová nevyloučila, že by se ANO mohlo kvůli průběhu hlasování obrátit na Ústavní soud. Zdali se tak stane, však zatím nesdělila.



Kdo si naopak schválení korespondenční volby pochvaluje, je ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Zhruba 90 hodin obstrukcí opozice, ze kterých ale nelituji ani minuty našeho boje. Protože jsme se rozhodli lidem usnadnit možnost volit. A dotáhli jsme to, co jim předchozí vlády léta slibovaly,“ vyjádřil se Rakušan.



„Netvařme se, že lidé, kteří zrovna studují nebo pracují v zahraničí, prostě nemají právo mluvit do toho, kam se naše země bude vyvíjet,“ dodal Rakušan, a že má z novely „ohromnou radost“.

Korespondenční volba prošla sněmovnou! Zhruba 90 hodin obstrukcí opozice, ze kterých ale nelituji ani minuty našeho boje. Protože jsme se rozhodli lidem usnadnit možnost volit. A dotáhli jsme to, co jim předchozí vlády léta slibovaly. pic.twitter.com/qavw109F7B — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 21, 2024

„Konečně,“ slaví též senátor a ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

A premiér Petr Fiala (ODS) dodal, že jeho vláda „dělá, co je třeba“.

Korespondenční volba prošla sněmovnou ????

Volby mají být přístupné pro všechny občany, bez ohledu na to, kde zrovna žijí.

Děláme, co je třeba. pic.twitter.com/bj8ug4RTrV — Petr Fiala (@P_Fiala) June 21, 2024

Naopak předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala korespondenční volbu označil za „čistokrevné zlo“. „Říkáme to dlouhodobě. A předkládáme k tomuto našemu pevnému názoru množství jasných, silných a nezpochybnitelných argumentů. Vláda Petra Fialy ji dnes protlačila na sílu Sněmovnou. Podle mě to znamená konec důvěry občanů v demokratické volby a v jejich výsledky. Konec poslední jistoty, která drží naši společnost ještě jakžtakž pohromadě. Konec víry v to, že volby jsou spravedlivé,“ komentoval.

Korespondenční volba je čistokrevné zlo. Říkáme to dlouhodobě. A předkládáme k tomuto našemu pevnému názoru množství jasných, silných a nezpochybnitelných argumentů. Vláda @P_Fiala ji dnes protlačila na sílu Sněmovnou. Podle mě to znamená konec důvěry občanů v demokratické volby… pic.twitter.com/PSZTaW8wYD — Radim Fiala (@RadimFialacz) June 21, 2024

„Vládní koalice se tváří, že v korespondenční volbě jim jde o usnadnění a rovnost voleb pro všechny, ale všichni víme, že ve skutečnosti jde o něco jiného,“ míní též poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová, která navrhovala, aby mohli slabozrací či nevidomí lidé volit také pomocí QR kódu. Její návrh však nakonec z koalice podpořili pouze dva poslanci ODS.

Vládní koalice se tváří, že v korespondenční volbě jim jde o usnadnění a rovnost voleb pro všechny, ale všichni víme, že ve skutečnosti jde o něco jiného. Zde důkaz: Navrhla jsem zjednodušení voleb pro slabozraké a nevidomé, kterých je v České republice 83 tisíc, aby mohli… — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) June 21, 2024

„Vládní koalice dnes svým hlasováním potvrdila, že jim ve skutečnosti nejde o zvýšení komfortu u voleb,“ dodal k tomu též poslanec Patrik Nacher (ANO).

Ad korespondenční volba

Vládní koalice dnes svým hlasováním potvrdila, že jim ve skutečnosti nejde o zvýšení komfortu u voleb, protože jinak by kromě lidí v zahraničí pomohli i lidem se zrakovým postižením, a to pomocí QR kódu na volebním lístku (přes 80 tisíc lidí). K tomu… pic.twitter.com/Sdv59OkcVm — Patrik Nacher (@PatrikNacher) June 21, 2024

„Po Česku fialovci betonují i v zahraničí. Přesně jak před volbama říkal premiér Petr Fiala, korespondenční volba je risk a nepotřebujeme ji,“ připojil komentátor Petr Holec.

A lidovecký senátor Jiří Čunek nastínil obavy, že by při hlasování v Senátu, kam nyní návrh poputuje, převládl názor senátorů a že by hlasovali jen podle názorů svých stran. „Korespondenční volba jde do Senátu a já jsem zvědavý, kolik mých kolegů bude hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak jsme všichni slíbili. Obávám se ale, že nad ústavním slibem opět zvítězí věrnost stranickým legitimacím… Za Vsetínsko, které v Senátu zastupuji, každopádně pro tenhle paskvil ruku nezvednu,“ avizoval Čunek.

Korespondenční volba jde do Senátu a já jsem zvědavý, kolik mých kolegů bude hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak jsme všichni slíbili. Obávám se ale, že nad ústavním slibem opět zvítězí věrnost stranickým legitimacím… ????Za Vsetínsko, které v Senátu zastupuji,… — Jiří Čunek (@CunekJiri) June 21, 2024