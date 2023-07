Pokud lidé nebudou mít na potraviny... Jan Veleba varuje Fialu: Sledujte dění v zahraničí!

„Hodně to připomíná dobu šedesátých let, kdy museli být hospodářští pracovníci ‚politicky na výši‘, jak se tehdy říkalo, a odbornost byla druhořadá,“ říká k odbornosti současné vlády bývalý senátor, exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019 Jan Veleba. Ptá se, zda nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který vystudoval teologii a historii, dokáže zázrak. A nejen vládě, ale i některým šéfům agrárních svazů, doporučuje nastudování slov Jana Wericha. V komentáři vzpomněl i legendární Jakešův projev. Přidal i růženec ve slevě a cenu třešní v Brně. Vládě doporučuje nahlédnout do zahraničí. Více v komentáři Jana Veleby.

A la Miloš Jakeš z Červeného Hrádku…

Fiala je v neřešitelné situaci – s nutností úspor naprostá většina voličů souhlasí, ale s konkrétními opatřeními nikoliv. Důvod? Meziroční pokles reálných příjmů na obyvatele o 10 %, nejvyšší od roku 1993. Ve státní správě naopak vláda přidává. Plánovaný schodek státního rozpočtu mínus 295 mld. Kč bude vyšší, odhad 350 mld. Kč! Pozor, to je odhad bankovních ekonomických expertů, kteří jsou nezávislí a nemusí papouškovat premiérovy naučené bezobsažné fráze.

Hroutící se ekonomika ale nebrání Fialovi při Cyrilometodějských oslavách na Velehradě přednést budovatelský projev a la Miloš Jakeš z Červeného Hrádku, jak začíná znít z řad straníků a voličů ODS. Sečteno a podtrženo, máme vládu amatérů bez odbornosti, na slovo poslušných. Ukažme si to na příkladu resortu zemědělství. Úsporný balíček zde představuje 10,2 mld. Kč, a to má připravit nový ministr zemědělství Marek Výborný. Ministr zemědělství, odborností nepolíbený, prý manažer odborníky obklopený, se s chutí nevídanou do práce pustil.

Vláda? Toť jedno velké divadlo. Nastudujte si slova Wericha

Naše vláda, toť jedno velké divadlo. A tak by neměl být problém nastudovat si Jana Wericha, zejména pan Výborný. A s ním, budete se divit, doporučil bych to i některým šéfům agrárních svazů. Neboť, řečeno slovy Jana Wericha: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“

Znamená to, že:

- Ministr zemědělství Marek Výborný by měl o zemědělství něco vědět – a nevydávat od začátku nesmyslná prohlášení, že je dobrý manažer a stačí mu tým odborných poradců.

- Ministr zemědělství Marek Výborný, jenž vystudoval teologii a historii, by se neměl srovnávat s geniálním Františkem Čubou, jehož systém řízení podniku přednášel prof. Milan Zelený na univerzitách pěti světadílů. Pan docent Čuba podle slov Výborného prý také neuměl dojit krávy… tak proč by ministr zemědělství musel být odborníkem na zemědělství, že...

- Prezident Agrární komory Jan Doležal by neměl situaci zlehčovat úvahami ve zpravodaji pro členy komory, že ministr zemědělství by měl mít především manažerské schopnosti, určitý politický výtlak a tah na bránu, a zemědělské vzdělání prý v ideálním případě ano …



- Ministr zemědělství a prezident Agrární komory si mohou rozumět. Vždyť to, že by měl být ministr odborníkem, je podle Výborného „scestná teze Andreje Babiše a hnutí ANO“.

Takže, být odborníkem v této vládě – kterou, řekněme, že vede nebo má vést filozof a politolog Fiala – nejenže není potřeba, ale je to dokonce scestné. Hodně to připomíná dobu šedesátých let, kdy museli být hospodářští pracovníci „politicky na výši“, jak se tehdy říkalo, a odbornost byla druhořadá.

Podaří se Výbornému zázrak? Růženec ve slevě, kilo třešní v Brně 150 korun za kilo...

Ale třeba pan ministr Výborný svých velkých manažerských schopností, jak sám sebe označil, a znalostí ze studia teologie využije a podaří se mu zázrak. Možností má bezpočet. Začala sezóna ovoce a zeleniny. Nuže, kilo třešní v minulém týdnu u nás v dobře zásobené prodejně Ovoce zelenina 119,90 Kč, v Brně, rovněž před týdnem, kolem 150 Kč. Padesát metrů před zmíněnou prodejnou ovoce a zeleniny, v obchůdku s dárkovými předměty ten den nabízeli v akci růženec (náboženská modlitební pomůcka) s 20% slevou – za 120 Kč. Jak krásný symbol pro práci amatéra manažera KDU-ČSL, dosazeného politbyrem jeho domovské strany a s velkým kvaltem instalovaným premiérem a prezidentem.

Tož do toho, pane ministře-manažere a odborníci kolem. Přeji vám úspěch, za 100 dnů určitě oslníte. Rád bych se mýlil, ale spíš zapadnete. Zemědělství totiž není obor jako každý jiný, to jenom v České republice není potřeba, pro vládu jsme agrobaroni a škůdci – viz článek.

Doporučil bych vám sledovat dění v zahraničí. V Nizozemí, kde mají zemědělci obrovský politický vliv, vláda v čele s premiérem Markem Ruttem, jak informují tiskové agentury, padla. Na Slovensku se chystají nové parlamentní volby. Ani v Polsku a v Maďarsku není z pohledu evropských globalistů, respektive Evropské komise, vývoj podle jejich not. A tak by bylo možné pokračovat: Turecko, Bulharsko, Rumunsko.

No a potraviny – to je absolutní základ, to lidé musí mít! A musí mít prostředky, aby si je mohli koupit. K tomu nebudou stačit úsměvy a fráze politicky nadrženého Marka Výborného a dnes už i představitelů nevládních zemědělských organizací a program Antibabiš.

