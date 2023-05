Pokud se dožijete důchodu.... Fialovy reformy. Takto prý dopadnou Češi

EVROPAN LIBOR ROUČEK Reklamní název ´Česko ve formě?´. „Směšné! Umělecký dojem katastrofální.“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček rozcupoval „ozdravný balíček“. „Hospodaříme stylem bankrotáře, a proto jsem očekával, že vláda přijde s jasnými, konkrétními opatřeními, kolik ušetří, ale také, kolik získá na příjmové stránce,“ uvedl. Připouští, že i Britové museli daně zvýšit. „Když jsme u britských konzervativců, mohla by se u nich česká vláda poučit, jak se nepopulární kroky prezentují při vládní tiskovce. Není to taková trapárna jako u nás,“ dodává.

Ve čtvrtek si celý národ vyslechl, jaké zásadní změny nás do budoucna čekají. A jaký má dojem z „ozdravného balíčku,“ který má „Česko dostat do formy“ Libor Rouček? „Už ten piárový reklamní název Česko ve formě je směšný s ohledem na situaci, ve které se nacházíme. Česko ve formě není a ani nevidím, že by se do ní v nejbližších měsících nebo letech mohlo dostat. V krasobruslení se tomu říká umělecký dojem. Ten byl z tiskovky katastrofální,“ směje se Rouček tomu, jak vláda novinky komunikovala. „Hlavně, co chtěla vláda a premiér říct, je, že za všechno mohou vlády minulé, jak říkal populisticko-socialistické. Což samozřejmě nesedí. Ať to byl ekonomický růst nebo tempo zadlužování, měli jsem i přebytek… Ale ok, teď jsme v situaci, kdy máme nový dluh 200 mld. a za každou miliardu dluhu ročně platíme 50 milionů na úrocích. Spočítejme si, kolik zaplatíme na úrocích? Hospodaříme stylem bankrotáře, a proto jsem očekával, že vláda přijde s jasnými, konkrétními opatřeními, kolik ušetří, ale také, kolik získá na příjmové stránce,“ dodal.

Co se týká příjmové stránky, Rouček má podezření, že se vláda bojí těch nejbohatších. „I z ideologického důvodu, protože strany jako ODS mají ve svém programu štíhlý stát a nízké daně, jsem očekával, že přijdou s daňovou progresí, která je standardem ve všech vyspělých zemích. U nás je toto tabu,“ dodal.

Rouček: Kvituji nulovou sazbu na knihy. Tištěné noviny zlikvidují

Rouček připouští, že jsme všichni pod tlakem, ale opatření, které vláda ve čtvrtek připravila, nás k silnějšímu ekonomickému růstu nedovede. Obává se spíš zvýšení zadlužování státu. „Dál se budeme zadlužovat, platit bankám na úrocích víc a víc a nevidím z toho východisko,“ připouští.

Důchodová reforma? Nepřijatelné!

Pokud jde o důchodovou reformu, je pro většinu zaměstnanců naprosto nepřijatelná. „Lidé by více let pracovali. Pokud by se důchodu dočkali, dostali by méně peněz. Naprosto nepřijatelné. Očekávám, že tím, že vláda trapně-směšným způsobem něco předložila, tak si na několik měsíců koupila čas a přišla s tzv. reformou. Ta nás ale ke zlepšení neposune,“ dodal.

Konsolidační balíček bude znamenat zrušení neinvestičních dotací zejména do podnikatelského sektoru, úspory na provozu státu, úspory ve mzdách zaměstnanců pracujících ve státní sféře, zvyšuje odvody OSVČ, zvyšuje daň z přijmu právnických osob z 19 na 21 procent, zdraží cenu dálniční známky, daně z nemovitostí atd…A tak se nabízí otázka, co je to za pravicovou vládu, která zvyšuje daně?

„To je dilema všech pravicových vlád. Když dám příklad z Ameriky, vzpomeňme si na George Bushe, který sliboval, že nebude zvyšovat daně. Něco podobného postihlo konzervativní vládu v Británii. Také říkala, že nebude zvyšovat daně, pak byla donucena daně zvýšit. Mimochodem korporátní daň z 21 procent na 25 procent. Když jsme u britských konzervativců, mohla by se u nich česká vláda poučit, jak se nepopulární kroky prezentují při vládní tiskovce. Není to taková trapárna jako u nás,“ doporučuje Rouček.

Před volbami se strany předháněly v populistických prohlášeních. Když se dostaly k moci, nemohly je naplnit. U lidí vzbudily očekávání, které se nenaplní. „Když se podíváme do minulosti na uplynulých 30 let, tak každá pravicová vláda, ať to byl Topolánek nebo Nečas, skončily krachem. Podobně skončí i tato vláda. Ne za pár měsíců, ale skončí. Tragédií naší země je, že ani hnutí ANO žádný realistický ozdravný program, který by pomohl naší ekonomice, nemá. Vůbec už nemluvím o uskupeních, která pořádají každý měsíc demonstrace na Václaváku,“ dodal.

Dostupnost bydlení je jedna z nejhorších v celé Evropě

Více bude zdaněn alkohol a tabák, premiér sliboval, že zlevní potraviny, bydlení a léky. Přestože u některých daní dojde ke zvýšení, ujistil, že měli na paměti ochranu ohrožených skupin. Jenže není to ani den po ohlášení změn a už se ozývají jasné hlasy, že to není pravda, že léky nebudou levnější, a co se týká potravin, jsou ceny minimálně diskutabilní.

„Při svém vystoupení se premiér a vláda snažila vše prezentovat populisticky a udělat co nejpřijatelnější. Výsledek bude jiný. Dostupnost bydlení je u nás jedno z nejhorších v celé Evropě. Ceny jak vlastního bydlení, tak nájmů, když se porovnají s příjmy, jsme na nejhorší pozici v Evropě. Samozřejmě, že když jezdím po Evropě, dívám se, kolik co stojí. Ceny bytů, ať jste v Itálii, Francii nebo v Německu, jsou buď srovnatelné nebo nižší než u nás a lidé si tam vydělají o polovinu víc,“ uvedl Rouček. „U nás je nejnižší daň z nemovitosti z celé EU, ano, tu je potřeba trochu zvednout. Ale měla by existovat určitá progrese. Samozřejmě, když má někdo dvoupokojový byt, tak ho to postihne více, než když má někdo pět bytů nebo mansardu za třicet milionů. Nechápu, proč by vláda nemohla dát na investiční byty větší daň? Zase, je to tak v naprosté většině všech západních zemí. Aby se lidem umožnilo mít bydlení nebo dostupné nájemní bydlení. Když chce mít člověk deset nebo padesát bytů? Ať je má, ale ať z toho platí vyšší daň! Tohle zase vláda neudělá,“ analyzuje. Tito nejbohatší lidé jsou totiž většinou voliči vládní koalice nebo sponzoři, takže to odnese důchodce nebo mladí lidé, kteří začínají, nemají nic a kolikrát ani kde bydlet. Jak říká Rouček, balíček jenom situaci zhorší.

Co se týká důchodů, počítá kabinet s automatickou změnou věku odchodu do důchodu na základě doby dožití podle údajů Českého statistického úřadu, se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu, se zpomalením tempa růstu nových důchodů či úpravou valorizací již vyplácených důchodů. Věk odchodu do důchodu chce vláda navázat na dobu dožití s tím, že každý bude vědět, kdy přesně půjde do penze, v roce, kdy se dožije 50 let. Každý důchodce by měl mít garantovanou minimální penzi ve výši 20 procent průměrné mzdy. „Je to výsměch. Když se podíváme do Německa, Holandska, Rakouska, dostávají tam důchodci čtyřicet nebo padesát procent průměrné mzdy. Dvacet procent, to je naprostý výsměch. Vláda tím, že uvolňuje hranici pětašedesáti let, se dostává zadními vrátky k situaci, kterou tady nastolila Nečasova vláda, nechvalně známý ministr práce a sociálních věcí Drábek, kdy to mělo být šedesát sedm let. Byla to až sociální demokracie a Sobotkova vláda, která odchod do důchodu zastropovala na pětašedesát let. Pětašedesát let je maximum s ohledem na to, jakého věku se Češi a Češky dožívají a jakého věku se dožívají ve zdraví,“ uvedl Rouček. „Co bylo humbuku ve Francii, když zvyšovali věk odchodu do důchodu z dvaašedesáti na čtyřiašedesát. Francouzi se dožívají o tři roky déle než Češi. Je to čistě jen oprášený pravicový recept vlády a bohužel i lidovci, u kterých by člověk očekával, že se budou zasazovat o sociálně slabší obyvatelstvo na venkově, tvrdí muziku,“ dodává.

„A zase připomínám. Když se podíváme na průměr Evropské unie a OECD, tak Česká republika dává na důchody absolutní minimum. Dáváme něco pod 8 procenty HDP, průměr v EU je 10 procent, v Itálii mají 14 nebo 15 procent. Nechci dávat Itálii za vzor, ale ukazuji, že peníze jsou a systém je s výjimkou roku nebo dvou vyrovnaný,“ uvedl Rouček. „V průběžném systému je garantováno, že peníze na důchody budou. Otázkou je, jestli na to systém má dávat 15 procent. To by mělo být v našem zájmu a všech pracujících lidí zachovat stávající systém. Stát by měl podpořit spoření, aby si lidé spořili na stará kolena, aby měli v důchodovém věku více, než bude zaručovat systém. Nic nového stát ale nenabízí a např. stavební spoření, kde byli lidé motivováni, i tady stát příspěvek snižuje. Nedomyšlené pravicové recepty, u kterých se ukázalo, že nikde nefungují. Nebudeme ani ve formě, ani se nezbavíme obřích dluhů, které narůstají na úrocích,“ dodal.

Přesně souhrn pravicových floskulí a blábolů

Na tiskové konferenci vystoupila i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Za výsledným plánem, jak dostat Česko do formy, stojíme, protože přinese občanům jistotu penzí pro současné i budoucí důchodce, udržení kvalitních služeb státu i při jeho zeštíhlení, nižší zadlužení, ekonomickou prosperitu, bude působit pozitivně i proti inflaci,“ zdůraznila předsedkyně Sněmovny.

„To je přesně souhrn pravicových floskulí a blábolů, které hezky zní, ale realita je jiná. Když si vezmeme, že lidé budou mít zaručenou penzi…Kdy lidé neměli zaručenou penzi? Na to nepotřebují tuto vládu. Naopak tato vláda penze budoucích důchodců ohrožuje, minimálně snižuje. Zní to hezky - štíhlý stát, funkční státní správa - také bych si přál, aby byla státní správa pružnější a efektivnější, ale obávám se, že tohoto cíle nedosáhneme jen ideologickými floskulemi,“ uzavírá dnešní komentář Libor Rouček.

