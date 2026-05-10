Skandál na Slavii. Policie koná, Tvrdík udělí doživotní zákazy

Pražské derby, které mělo korunovat slávistický titul, se v sobotu 9. května proměnilo v ostudný skandál. V Edenu vedla Slavia nad Spartou 3:2 a v nastaveném čase byla jen pár minut od mistrovských oslav, když stovky domácích fanoušků předčasně vběhly na hrací plochu. Místo radosti přišel chaos. Fanoušci zapalovali světlice, vtrhli do prostoru hostujícího týmu a napadli několik sparťanských hráčů.
Dnešní derby pražských "S" bylo předčasně přerušeno kvůli vběhnutí fanoušků Slavie na hrací plochu.#OneplaySport | #ChanceLiga
Nejhůře dopadl brankář Jakub Surovčík, kterého údajně zasáhla pyrotechnika. Dalšími napadenými byli útočník Matyáš Vojta a obránce Jakub Martinec. Sparťané odmítli pokračovat v utkání kvůli ohrožení bezpečnosti, utekli do kabin a následně odjeli ze stadionu.
Zápas byl přerušen a definitivně ukončen. Policie incident vyšetřuje jako výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení. Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík označil chování části fanoušků za největší ostudu svého působení v klubu. Místo titulu teď Slavia čelí hrozbě kontumace a tvrdým disciplinárním postihům.
„Před koncem utkání pražských S došlo k výraznému narušení veřejného pořádku, kdy několik stovek fanoušků vběhlo na hřiště, a tak policisté provedli zákrok. Fyzicky byl napaden brankář hostí a kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví,“ informuje Policie České republiky.
Dále na svém účtu X uvádí, že policisté se budou dále zabývat i rozsáhlým a opakovaným použitím pyrotechniky na stadionu a dalším možným protiprávním jednáním. „V současné chvíli zajišťujeme kamerové záznamy, které budeme vyhodnocovat,“ uvedla PČR.
Uzavření tribuny Sever s okamžitou účinností
K incidentu se vyjádřil také předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík. „Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvodíme důsledky,“ ujistil na síti X.
To, co se odehrálo v závěru derby ve Fortuna Areně, je podle něj nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu. „Skupina lidí – odmítám je nazývat fanoušky – vběhla na hrací plochu, napadla hráče AC Sparta Praha a házela pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. To není fotbal. To není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni,“ zdůraznil šéf představenstva SK Slavia.
Hráčům Sparty Praha – Jakubu Surovčíkovi, Jakubu Martincovi a Matyáši Vojtovi – se jménem svým i celého klubu omluvil.
„Omluva patří také AC Sparta Praha, hostujícím fanouškům, rozhodčím, fotbalové veřejnosti i všem slušným slávistům, kteří včera odcházeli ze stadionu se zlomeným srdcem. Slova ale nestačí. Proto dnes oznamuji následující rozhodnutí. Tribuna Sever se s okamžitou účinností uzavírá pro veřejnost. Otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat. I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezónu 2026/2027. O bezpečnosti hráčů a respektu k soupeři nebudeme vyjednávat,“ ujišťuje Tvrdík.
Pachatelé budou mít doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny
Klub podle jeho slov poskytne maximální součinnost Policii České republiky, Disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. „Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z Tribuny Sever. Identifikovaní pachatelé dostanou v souladu s Návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny,“ uvedl předseda představenstva.
Slavia bude současně požadovat náhradu škody v plném rozsahu, včetně sankcí, které budou klubu uloženy fotbalovými orgány. Klub zároveň zahájí nezávislý audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na tribuně Sever.
„Disciplinárním rozhodnutím byli z A-týmu Slavie vyřazeni Tomáš Chorý a David Douděra. Slavia byla, je a bude klubem postaveným na hodnotách. Slavia vznikla v roce 1892 z prostředí, ze kterého vzešli zakladatelé samostatného Československa. Z vlastenectví, ze studentského ducha, ze slovanské vzájemnosti, z odporu proti útlaku. Naše hvězda hrotem dolů má od počátku jediný význam – naději i v čase nezdaru. Dnes je čas nezdaru. A je to zároveň čas, kdy tu naději musíme obnovit prací, ne slovy,“ napsal Tvrdík.
Slavia byla podle něj lídrem českého fotbalu. „Být lídrem znamená nést odpovědnost jako první, nejhlasitěji a bez úlev – i tehdy, když to bolí. Zejména tehdy, když to bolí. Fotbal je sport. Fotbal je zábava. Fotbal je svátek. Nenávist a násilí do fotbalu nepatří. A do Slavie už vůbec ne,“ uzavřel svůj příspěvek.
