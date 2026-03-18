Varšavský soud podle polských státních médií vyhověl žádosti Kyjeva o vydání Butjagina, který byl zadržen loni v prosinci při cestě z odborné konference v Nizozemsku. Jeho právník Adam Domański uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá.
Butjagin, vědec spojený s petrohradskou Ermitáží, se dlouhodobě podílel na archeologickém výzkumu lokality Myrmekion na Krymu, a to jak před ruskou anexí poloostrova v roce 2014, tak i po ní. Během své práce se podílel na objevech cenných historických artefaktů včetně mincí z období Alexandra Velikého.
Ukrajinské úřady ho viní z „nezákonného částečného zničení“ archeologického naleziště, přičemž škodu odhadují na více než 200 milionů hřiven (zhruba 100 milionů korun). Podle Kyjeva měl také neoprávněně zabavit třicet zlatých mincí, z nichž většina nesla jméno Alexandra Velikého a zbytek pocházel z doby vlády Filipa III. Arrhidaea.
Pokud by byl Butjagin na Ukrajině uznán vinným, hrozí mu podle informací stanice Al Jazeera až pět let vězení.
Zatčení ruského archeologa by podle některých komentátorů mohlo posloužit při budoucí výměně za válečné zajatce, třeba z pluku Azov. „Polský soud souhlasil s vydáním archeologa Alexandra Butjagina na Ukrajinu. Pravděpodobně bude odsouzen k trestu odnětí svobody za provádění archeologických prací na Krymu. Poté se Ukrajinci pravděpodobně pokusí vyměnit ho za nějakého válečného zajatce z Azova, který trpí AIDS,“ předpovídá blogový účet Russians With Attitude, který pravidelně informuje o dění rusko-ukrajinských bojů.
A Polish court has agreed to extradite archaeologist Alexander Butyagin to Ukraine. He will likely be sentenced to prison for doing archaeological work in Crimea. After that, the Ukrainians will likely try to exchange him for some AIDS-riddled Azov POW. https://t.co/UUArz4LDK7— Russians With Attitude (@RWApodcast) March 18, 2026
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
