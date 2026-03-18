Poláci zatkli ruského archeologa, vydají ho Ukrajincům. Zločin? Bádal na Krymu

18.03.2026 17:10 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Polský soud rozhodl o vydání ruského archeologa Alexandra Butjagina na Ukrajinu, kde čelí obvinění z nelegálních vykopávek na okupovaném Krymu. Ruský vědec přitom v místě působil už před rokem 2014, když v antické lokalitě Myrmekion vedl vykopávky. Ukrajina by podle některých komentátorů mohla Butjagina využít při výměně za válečné zajatce z pluku Azov.

Poláci zatkli ruského archeologa, vydají ho Ukrajincům. Zločin? Bádal na Krymu
Foto: Repro Youtube
Popisek: Krymský poloostrov

Varšavský soud podle polských státních médií vyhověl žádosti Kyjeva o vydání Butjagina, který byl zadržen loni v prosinci při cestě z odborné konference v Nizozemsku. Jeho právník Adam Domański uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá.

Butjagin, vědec spojený s petrohradskou Ermitáží, se dlouhodobě podílel na archeologickém výzkumu lokality Myrmekion na Krymu, a to jak před ruskou anexí poloostrova v roce 2014, tak i po ní. Během své práce se podílel na objevech cenných historických artefaktů včetně mincí z období Alexandra Velikého.

Ukrajinské úřady ho viní z „nezákonného částečného zničení“ archeologického naleziště, přičemž škodu odhadují na více než 200 milionů hřiven (zhruba 100 milionů korun). Podle Kyjeva měl také neoprávněně zabavit třicet zlatých mincí, z nichž většina nesla jméno Alexandra Velikého a zbytek pocházel z doby vlády Filipa III. Arrhidaea.

Zadržení ruského archeologa vyvolalo ostrou reakci Moskvy. Kreml obvinil Polsko z „právní tyranie“ a označil celý případ za politicky motivovaný. V lednu si Rusko předvolalo polského velvyslance a požadovalo Butjaginovo propuštění. Ruská strana zároveň odmítá ukrajinská obvinění jako „absurdní“ s tím, že Krym považuje za své území.

Pokud by byl Butjagin na Ukrajině uznán vinným, hrozí mu podle informací stanice Al Jazeera až pět let vězení.

Zatčení ruského archeologa by podle některých komentátorů mohlo posloužit při budoucí výměně za válečné zajatce, třeba z pluku Azov. „Polský soud souhlasil s vydáním archeologa Alexandra Butjagina na Ukrajinu. Pravděpodobně bude odsouzen k trestu odnětí svobody za provádění archeologických prací na Krymu. Poté se Ukrajinci pravděpodobně pokusí vyměnit ho za nějakého válečného zajatce z Azova, který trpí AIDS,“ předpovídá blogový účet Russians With Attitude, který pravidelně informuje o dění rusko-ukrajinských bojů.

Psali jsme:

Svobodná média? Nejsou. Ukrajinci se bojí vyjádřit. Politolog odhalil o Ukrajině
„Ukrajina se řítí do propasti. Důvod: Orbán,“ přišlo z Kyjeva
Ukrajině prý brzy dojdou peníze. Ale EU má cestu, jak obejít Slovensko a Maďarsko
350 tisíc bojeschopných Ukrajinců. Už i Němci jim chtějí sebrat dávky

 

Zdroje:

https://t.co/UUArz4LDK7

https://twitter.com/RWApodcast/status/2034233008752931082?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.aljazeera.com/news/2026/3/18/polish-court-clears-extradition-of-russian-archaeologist-to-ukraine

Imunita

Víte, co já považuji za podstatu věci? Samotnou imunitu. Proč ji máte? Proč ji nezrušíte? Proč ze sebe děláte tou imunitou něco víc?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Další články z rubriky

Milion chvilek nařčen z klamavé reklamy na Letnou

13:14 Milion chvilek nařčen z klamavé reklamy na Letnou

Milion chvilek pár dní před konáním jejich sobotní demonstrace „jede bomby“. Na jeho sítích se jako …