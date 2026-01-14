Polomrtvoly ANO neporazí. Holec pohřbil Fialův nápad

Opoziční strany hledají cestu, jak v příštích volbách porazit hnutí ANO a Andreje Babiše. V zákulisí stále častěji mluví o nutnosti vytvořit co nejširší blok stran, protože samotná koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) už podle části opozice k vítězství stačit nemusí.
Podle Holce však nejde o žádnou pozitivní vizi, ale spíše o snahu „superšíleného“ Petra Fialy vytvořit blok definovaný především odporem k jednomu politickému soupeři. Nápad „Superspolu“ proto označuje jako „národní frontu“ všech falešných „demokratů“.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Podle Holce nová politická síla, která může porazit ANO, nevznikne umělým pospojováním „politických polomrtvol“, udržujících se vzájemně při životě. Skutečný konkurent ANO podle něj vznikne jen destrukcí SPOLU a vytvořením něčeho skutečně nového. A to včetně nových lídrů, čímž rozhodně nemyslí kandidáta na předsedu ODS Martina Kupku, který podle Holce po volbách „chytil nebezpečnou fialovskou jiskru“.
