Polomrtvoly ANO neporazí. Holec pohřbil Fialův nápad

14.01.2026 21:10 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Komentátor Petr Holec ostře kritizuje úvahy o vzniku takzvaného Superspolu, které má sjednotit opozici proti hnutí ANO. Nejde o cestu k vítězství, ale o umělé spojování slabých stran bez skutečné vize. Skutečný konkurent ANO podle Holce vznikne až destrukcí projektu SPOLU a vytvořením něčeho opravdu nového.

Polomrtvoly ANO neporazí. Holec pohřbil Fialův nápad
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec, komentátor Info.cz

Opoziční strany hledají cestu, jak v příštích volbách porazit hnutí ANO a Andreje Babiše. V zákulisí stále častěji mluví o nutnosti vytvořit co nejširší blok stran, protože samotná koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) už podle části opozice k vítězství stačit nemusí.

Podle Holce však nejde o žádnou pozitivní vizi, ale spíše o snahu „superšíleného“ Petra Fialy vytvořit blok definovaný především odporem k jednomu politickému soupeři. Nápad „Superspolu“ proto označuje jako „národní frontu“ všech falešných „demokratů“.

Zároveň v komentáři na svém webu Holec ironicky reaguje na Fialovu argumentaci o hrozbě populismu a extremismu. Jak Holec poznamenává, „Fialův extremismus extrémního zchudnutí Česka, lhaní a nenávisti jasně prohrál volby“. Protože Češi zjistili, že jeho koalice pospojovaná ze zoufalství z „fragmentizace“ zplodila jen permanentní vládní zoufalství. A jen masochista si může přát, aby někdo jako Petr Fiala vládl za jeho vlastní daně proti jeho zájmům.

Podle Holce nová politická síla, která může porazit ANO, nevznikne umělým pospojováním „politických polomrtvol“, udržujících se vzájemně při životě. Skutečný konkurent ANO podle něj vznikne jen destrukcí SPOLU a vytvořením něčeho skutečně nového. A to včetně nových lídrů, čímž rozhodně nemyslí kandidáta na předsedu ODS Martina Kupku, který podle Holce po volbách „chytil nebezpečnou fialovskou jiskru“.

