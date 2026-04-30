Kdo zve sudetské Němce? Neziskovka s vazbami na sponzory Petra Pavla

ParlamentníListy.cz v uplynulých týdnech informovaly nejen o tom, že neziskovka na svou činnost dlouhodobě čerpá miliony korun z peněz daňových poplatníků, ale i o neochotě místních úřadů poskytnout veřejnosti detaily financování. Město Brno poskytnutí informací podmínilo úhradou poplatku převyšujícího 100 tisíc korun.
Redakce také vypátrala, že mezi úřady ovládanými převážně stranami bývalé vládní koalice SPOLU, neziskovou Meeting Brno a Sudetoněmeckým krajanským sdružením existují hlubší vztahy, než jaké jednotliví aktéři veřejně přiznávají. Městská firma tak například na sněmu landsmanšaftu vydělá díky pronájmu prostor.
Veřejné peníze i bohaté nadace
Meeting Brno nyní čerpá dotaci od magistrátu ve výši 9 milionů a od Jihomoravského kraje ve výši 6 milionů, a to právě na pořádání festivalu. Sponzorem je také městská firma SAKO, která se zabývá svozem a likvidací odpadu.
Další veřejné peníze neziskovce proudí skrze evropské fondy či Česko-německý fond budoucnosti, který je financován přímo ze státního rozpočtu České republiky a Německa. Podle poslední výroční zprávy za rok 2024 fond žadatelům rozdělil přes 120 milionů korun.
Neméně důležitým zdrojem prostředků je i Nadace Blíž k sobě. Ta figuruje mezi sponzory u řady politických neziskovek a jejich projektů. Zakladatelem a předsedou správní rady nadace je Martin Vohánka. Ten poslal 2,5 milionu korun Petru Pavlovi, když kandidoval na prezidenta.
Za pozornost ovšem stojí nejen sponzoři Meetingu Brno, ale také jejich partneři z řad politiků či neziskovek. Dlouhodobě mezi ně patří právě Sudetoněmecké krajanské sdružení Bernda Posselta. Od něho loni festival Meeting Brno získal Cenu za lidská práva.
Ruský opozičník i Pekarová Adamová
Akce v bavorském Řezně se účastnil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU), který zavítá i na květnový sjezd landsmanšaftu v Brně. Přítomen byl také tehdejší ministr školství Mikuláš Bek (STAN).
Vazba mezi manžely Bekovými a brněnskou neziskovkou jsou ale daleko užší. Markéta Beková je totiž v neziskovce zaměstnaná a aktivně se podílí na programu letošního festivalu. Bude moderovat besedu s ruským aktivistou Borisem Bělenkinem z lidskoprávní organizace Memorial.
Bělenkin po únoru 2022 utekl do Prahy a ochranu nalezl u tehdejší šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Ta organizaci poskytla i státní vilu v pražském Břevnově. Pekarová Adamová ostatně na brněnské besedě s Bělenkinem vystoupí.
Markéta Beková působila jako manažerka Národního pedagogického institutu, který spadá pod Ministerstvo školství, v době, kdy resort vedl její manžel. Před dvěma lety také absolvovala školicí program Aspen Institutu.
LGBT aktivisté na scéně
Na letošní ročník ale kromě ruského opozičníka a bývalé šéfky TOP 09 zavítají i další hosté. Zmocněnkyně pro lidská práva za Fialovy vlády a také bývalá národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a členka Strany zelených Klára Šimáčková Laurenčíková, která je momentálně jedním z kandidátů na ombudsmana, na akci promluví o romské segregaci. Debatu bude moderovat Bob Kartous, mluvčí aktivistické skupiny Čeští elfové, kteří bojují proti „dezinformacím“.
Ani letos nebude chybět Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka a LGBT aktivistka. Loni vystoupila na debatě spolu s trans režisérkou Danielou Špinar a novinářem Deníku N Filipem Titlbachem, který se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci a propaguje zájmy sexuálních menšin. Tentokrát na festivalu povede vlastní terapeutickou přednášku.
S ohledem na značnou pozornost, kontroverze, které nadcházející festival už stihl vyvolat, i fakt, že neziskovka pobírá milionové dotace z veřejných peněz, redakce kontaktovala Markétu Bekovou a všechny zakladatele spolku. Zajímaly nás detaily jeho financování a aktivit a také to, zda orientaci na jeden názorový a politický proud nepovažují za projev nevyváženosti. Na žádnou z otázek jsme odpověď nedostali.
Anketa
Sdílní nebyli ani oslovení politici bývalé koalice zvolení za Jihomoravský kraj. Ani expremiér Petr Fiala (ODS), ani exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) brněnskou neziskovku komentovat nechtěli.
Poslankyně hovoří o vlastizradě
To naopak neplatí o moravské poslankyni a předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové. Ta označila činnost spolku za „vlastizrádnou“. „Meeting Brno je takřka klasická ukázka spolku, ve kterém se pod rádoby ušlechtilou slupkou skrývá hnilobný obsah,“ řekla ParlamentnímListům.cz.
A vyjádřila se i ke spojení neziskovky s Posseltovým landsmanšaftem. „V tomto případě to má podobu ušlechtilých proklamací o smíření, ale ve skutečnosti jde o zločinné obracení běhu dějin, jako by prvopočátkem všeho byl odsun sudetských Němců, a nikoli jejich nekonečná spoluvina na rozbití první republiky, či jako by samotný odsun nebyl reakcí na hrůzy a výsledek druhé světové války,“ argumentuje Majerová.
Proto má o cílech Meetingu Brno jasno. „V kontextu toho, že landsmanšaft se nikdy jednoznačně nezřekl majetkových nároků, natož aby akceptoval neměnnost Benešových dekretů, ba dokonce, jestliže součástí festivalu, jejž Meeting Brno organizuje, je sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jsou aktivity tohoto spolku doslova vlastizrádné,“ sdělila ParlamentnímListům.cz.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.