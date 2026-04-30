To ty se plazíš před Zelenským, Blýštivý Péťo. Rajchl odpověděl Fialovi

30.04.2026 17:10 | Monitoring
autor: Vanda Efnerová

Expremiér Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že exprezident Miloš Zeman s poslancem Jindřichem Rajchlem (PRO) tvoří klub přátel Kremlu. „Z Němců mají strach, ale agresivního Putina podporují," uvedl Fiala. Na jeho slova zareagoval právě Jindřich Rajchl. „To Ty jsi byl ukrajinským premiérem v Praze. To Ty jsi kolaborant," uvedl.

To ty se plazíš před Zelenským, Blýštivý Péťo. Rajchl odpověděl Fialovi
Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

0%
98%
2%
hlasovalo: 7514 lidí
 „Ne, Blyštivý Péťo, já Putina nikdy nepodporoval. Já jsem na rozdíl od Tebe, který se plazíš před Zelenským, nikdy nezaprodal svou zemi a zájmy našich občanů za pohlazení a pochvalu od Ursuly či Rutteho. To, že chci levné energie z Ruska, od kterých jsi nás ty kvůli své ideologické omezenosti odstřihl, což způsobilo škody našim podnikatelům i rodinám v řádech desítek miliard korun, není nadbíhání Putinovi. Na tom vyděláme my," poznamenal Rajchl.

„To, že nechci protiruské sankce, které ničí naše exportéry, to neprospěje Putinovi, ale naší ekonomice. A to, že nechci dát peníze z našich daní ukrajinským zlodějům, nepřispěje k porážce Ukrajiny, jen to zamezí zbytečnému plýtvání těžce vydělaných peněz našich občanů na pořizování zlatých záchodů pro kyjevské oligarchy. To ty nás zaprodáváš svou nebetyčnou servilitou vůči bruselským papalášům," dodal dále Rajchl.

„To ty jsi byl ukrajinským premiérem v Praze. To ty jsi kolaborant," zdůraznil Rajchl.

Závěrem pak dodal: „Z Němců nemáme strach. Jen tady nechceme sjezd neonacistické organizace. To, že ty tohle plivnutí na odkaz našich předků, kteří položili život v boji proti nacistickým zrůdám, ještě podporuješ, jen dokonale dokresluje to, jak neskutečně pokřivenou máš páteř. Respektive to, že žádnou nemáš," ukončil Rajchl.

 

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Fiala , Kreml , Německo , ODS , Putin , Rusko , Ukrajina , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Co si myslíte o slovech Petra Fialy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Diskuse obsahuje 11 příspěvků

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

BRAVO JINDRO, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVitek106 , 30.04.2026 17:40:34
Jen tak dál a hustší kapky. Ten velezrádce, si nezaslouží nic jiného, než opovržení a místo v uranových dolech s krumpáčem v ruce a jídlem jednou za tři dny!!!!!

|  8 |  0

Další články z rubriky

To ty se plazíš před Zelenským, Blýštivý Péťo. Rajchl odpověděl Fialovi

17:10 To ty se plazíš před Zelenským, Blýštivý Péťo. Rajchl odpověděl Fialovi

Expremiér Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že exprezident Miloš Zeman s poslancem Jindřichem Rajch…