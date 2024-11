Pomstychtivý hulvát, stejný jako voliči. Fanoušek Pirátů se pohoršil, že to samé bude v Česku

Na slova Tomasze Peszynského reagoval český podnikatel a investor v oblasti informačních technologií Jiří Hlavenka svým vlastním komentářem, kde se udivuje nad tím, jak jsou lidé zmanipulovaní. Poznamenal, že za rok to při volbách čeká i Českou republiku.

Hlavenka zdůraznil, že v anketě hlasovali pouze voliči Donalda Trumpa, a přesto většinově podpořili svými odpověďmi politický program Harrisové „Voliči Trumpa (!) ve zcela drtivé až velmi velké většině podporují všechny tyto politiky. Jedná se přitom o zcela zásadní věci, a nikoliv marginality: dostupnost zdravotní péče, výše daní bohatých osob a korporací, dostupné bydlení, zvednutí minimální mzdy atd. Tohle všechno voliči Trumpa – který jim ovšem nic takového neslibuje, jen chce ‚dělat Ameriku znovu velkou‘ – chtějí, ovšem v praxi jim to dodával Biden/Harris. Trump jim dodá pravý opak,“ napsal Hlavenka a vyvodil z toho šest zjištění.

Podle Hlavenky se voliči nevyznají v programových otázkách jak stran, tak ani kandidátů. „Voliči (ne všichni, ale velká část) jsou naprosto neinformovaní v programových otázkách stran a kandidátů. Nečtou je, nesledují je, nepídí se po nich, nepřemýšlejí o nich,“ míní Hlavenka.

Voličům podle něho stačí, kdo k nim mluví; ne, co říká. Prodává tedy ten marketingově přitažlivější. „Voliči (ne všichni, ale velká část) vlastně ani neposlouchají, kdo jim co říká. Reagují jen na to, KDO jim to říká a zda je to člověk, se kterým cítí nějakou emoční spřízněnost. Kdyby Trump neříkal vůbec nic a jenom třeba zpíval dokola hymnu nebo Jingle Bells, volili by jej taky,“ ukazuje své představy o politickém boji Hlavenka.

Politik v dnešní době není „zprostředkován“ médii, ale mluví přímo k voličům přes sociální sítě. To je podle Hlavenky problém. „Dnešní dobu charakterizuje (a bude hůř!) přímý kontakt politika s voliči prostřednictvím sociálních sítí. Bez prostředníka, bez médií. Politik se stává médiem!“

Hlavenka vypsal, jak – dle jeho názoru – přemýšlí průměrný Trumpův volič. Tedy jako „blbej, škaredej, zlej, hulvátskej a pomstychtivej člověk“. „Trump je dokonalým médiem pro své voliče, protože ON JE ZTĚLESŇUJE. ‚Hele, Máňo, podívej na Doníka, on je tak blbej, škaredej, zlej, hulvátskej, pomstychtivej člověk... stejně jako my dva! No, to je náš člověk‘!“

A doporučuje knihu: „Kdo chcete propadnout do hluboké deprese, doporučuji knihu Dušana Hamšíka ‚Génius průměrnosti‘, popisující důvody vzestupu a úspěchu Adolfa Hitlera,“ neodpustil si Hlavenka přirovnání Trumpovy politické kariéry k diktátorskému vůdci Třetí říše.

Poté se obrátil na českou realitu, kde podle něho Trumpovu výhru zopakuje Andrej Babiš se svým hnutím ANO při sněmovních volbách příští rok. „A pozor: „již brzy na vašich obrazovkách‘. Tohle vše si zažijeme za rok ve sněmovních volbách (vlastně si to už nějakou dobu zažíváme). Babiš je médium, které promlouvá, a promlouvá svou osobou. Stejně jako Trump plácá nesmysly, protiřečí si a disponuje slovní zásobou 500 čechoslováckých slov,“ neměl Hlavenka pro Babiše jiná než pohrdlivá slova.

Jiří Hlavenka pak poukazuje na to, že hnutí ANO nemá politický program. „Babiš stejně jako Trump nemá vůbec žádný politický program. (Všimněte si: strana, která chce vyhrát ve volbách a vést zemi, NEMÁ program. Vůbec žádný. Nikdy neměla a nebude mít – zcela cíleně. Vůbec tam nenajdete, co chtějí a co nechtějí dělat),“ napsal Hlavenka – ač na webu hnutí ANO je k dispozici 45 stran dlouhé Prohlášení stínové vlády, kde je slovo od slova vypsáno, o co hnutí ANO bude usilovat.

Ale vše není ztraceno, míní Hlavenka. V USA se hlasy rozložily půl na půl. To samé se stane podle něho i v České republice. Jen ho mrzí, že pro získání desítek hlasů stačí mít „tupého maskota, který na sebe dokáže naladit voliče“. „Není na to zatím žádná protizbraň. Snad dobrou zprávou je, že touto první signální se neřídí VŠICHNI voliči, ostatně i v Americe to bylo půl na půl, i u nás to je pořád zhruba půl na půl. Problém je v tom, JAK STRAŠNĚ SNADNO lze získat na svou stranu vysoké desítky procent voličů: jen tím, že si najdete v podstatě maskota, který může být jinak úplně tupý, ale dokáže na sebe ‚vyladit‘ kvanta voličů, získat je na svou stranu,“ shrnul Hlavenka volby v USA, se zamyšlením nad volbami českými.

„Netěšme se, není na co,“ zakončil pesimisticky Hlavenka.

