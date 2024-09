Pos*ra Fiala. Bůh s námi. Babišovi vše hraje do karet, tuší novinář

Piráti v pátek a v sobotu prošli volebním armageddonem. Z takřka stovky krajských zastupitelů z roku 2020 jim zůstali jen tři. A předseda strany Ivan Bartoš zatlačil na STAN, aby jeho členové vlády též z vlády odešli.

„Zaznívalo na začátku: ‚společně do vlády, společně do opozice‘ – uvidíme, jak toto teď funguje,“ řekl Ivan Bartoš. Na jeho slova upozornil server Seznam Zprávy.

A investigativní novinář Jaroslav Kmenta se na sociální síti X rozepsal o plánu, který se možná rýsuje v ODS. Nejsilnější současná vládní strana se snad pokusí zachránit, co se dá. Už bez Petra Fialy jako premiéra, ale také bez Petra Fialy jako předsedy ODS, jímž je od roku 2013.

Kmenta tvrdí, že na konci tohoto roku by Petr Fiala mohl odejít z české politiky. Mohl by se stát českým eurokomisařem místo odcházejícího ministra průmyslu a obchodu za STAN Jozefa Síkely. Říká se, že staronová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen by to uvítala, protože s Fialou má mnohem lepší vztahy než s Jozefem Síkelou.

Otázkou je, kdo by Petra Fialu nahradil.

Mohl by to být drtivý vítěz v jižních Čechách Martin Kuba. Stará tvář ODS. Tuto stranu vedl těsně před Petrem Fialou, býval ministrem průmyslu a když býval členem vlády, byl vykreslován jako politik „kmotrovské ODS“. Kmenta napsal, že nástup Kuby do čela ODS si přeje klausovské křídlo v ODS.

„Fiala chce (pokud by na to došlo) prosadit někoho jiného, neb nechce návrat strany ke kmotrovským kořenům,“ napsal Kmenta s tím, že Fiala ještě o síle tohoto plánu není tak docela přesvědčen, ale část ODS tlačí na to, aby se strana posílila touto cestou.

„V kuloárech se hovoří o tom, že strana by měla Fialovi co možná nejrychleji umožnit důstojný odchod, aby nedopadl jako jeho předchůdci Mirek Topolánek a Petr Nečas, jejichž konec v premiérském postu a v čele ODS pro ně i pro stranu nedopadl reputačně dobře,” napsal Kmenta s odvoláním na server Info.Report.

Kmenta má za to, že plán na výměnu Petra Fialy má logiku, protože Fiala po 11 letech v politice už netáhne. Celá pětikoalice pod jeho vedením ztrácí podporu.

Fialova slabost tkví z Kmentova pohledu především v tom, že jako premiér nedokáže prodat to, co se mu s jeho vládou opravdu daří prosadit. Vedle toho se Fiala nedokázal zbavit ministra spravedlnosti Pavla Blažka a Zbyňka Stanjury, což je podle Kmenty problém, protože se domnívá, že Stanjura se asi nikdy neměl stát ministrem financí.

A pak jsou tu ještě zákulisní hráči.

„Z vládní krize, ke které se schylovalo už nějaký čas, vyplývá ještě jeden závěr. Je zcela evidentní, že tlak na přeformátování současné politiky vedou i rozhodující a nejvlivnější miliardáři v zemi. A to mimo jiné i přes svá média. Jako by chtěli dát najevo, že s Babišovým ANO jim nakonec bude líp. Bůh s námi. Babišovi to opravdu všechno hraje do karet,“ posteskl si Kmenta.

Svůj komentář uzavřel poznámkou, že celá pětikoalice si za současnou situaci může sama, protože zatímco v zahraniční politice odvedla pořádný kus práce, na domácí politiku jaksi pozapomněla a umetla tak cestu Andreji Babišovi. Cestu k návratu do premiérského křesla.

„Možná se ještě stane zázrak. Ale ten už nepřijde s Fialou. Bohužel. Ten už svou šanci propásl,“ napsal Kmenta.

Novinář Miloš Čermák k tomu přidal poznámku o vývoji osobnosti Petra Fialy (ODS), kterého označil za „běžného českého poseru“.

„Berme to pragmaticky, skoro tři roky byl Petr Fiala důstojný a gustovní premiér. To je déle než většina jeho předchůdců. Dnes se zachoval jako takový běžný český posera. Ale i na to se můžeme dívat optimisticky, aspoň konečně získá nějaký materiál pro další studium politologie,“ napsal Čermák.

