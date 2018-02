Poslanci by mohli začít jednat o zdanění náhrad církvím

Poslanci by měli podle schváleného programu projednávat v prvním čtení senátní daňovou novelu, podle níž by část investičních fondů ztratila daňové zvýhodnění. Odpoledne by se měli zabývat poslaneckými návrhy na změkčení zákona o střetu zájmů. Poslanci STAN chtějí, aby se lidé mohli dostat do registru majetkových přiznání výhradně na základě individuální žádosti. Jiná předloha by vyňala neplacené komunální politiky z povinnosti majetková přiznání zveřejňovat.