Poslanec ANO, který nepodpořil smlouvu s USA: Arogantní Černochová, zneužité téma. A slzy Pekarové jej prý také nedojmou

Po dvoudenním jednání podpořila Poslanecká sněmovna v prvním čtení česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci (DCA). Jedním z mála poslanců, kteří hlasovali proti, byl Marek Novák z hnutí ANO. „Vedla mě k tomu skutečnost, že smlouva byla opředena spoustou dezinformací a manipulací, které rozbouřily společnost. A vzhledem k tomu, že ty dezinformace nebyly ze strany vlády dostatečně vyvráceny a vysvětleny, a společnost tak zůstala rozpolcená, byl jsem proti tomu, aby se smlouva schválila. Osobně s ní ale problém nemám. Mám problém s tím, co její schválení a projednávání vyvolalo ve společnosti,“ zdůvodňuje pro ParlamentníListy.cz Marek Novák.

Jeho rozhodnutí souvisí i s tím, jak si ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která smlouvu minulý měsíc se svým americkým protějškem Lloydem Austinem v USA podepsala, počínala při informování veřejnosti. „Sama sice říká, že s ní tajnosti nedělala, nicméně když už vláda tak vehementně investuje do propagace a reklamy kolem důchodové reformy desítky, stovky milionů korun, tak mohla zvolit také nějakou kampaň, jak lidem vysvětlit tuto smlouvu. Vždyť jí muselo být jasné, že se objeví dezinformace, že se nechají lidé strhnout na základě toho, že nejsou informováni, a pomalu vyjdou do ulic. A to je špatně. Hlavní problém byl s tím načasováním a vysvětlením lidem,“ poukazuje poslanec hnutí ANO.

Smlouva s USA mohla být lepší, ale neomezuje nás

K samotnému obsahu smlouvy výhrady nemá. „Samozřejmě mohla být lepší, ale na druhou stranu naše právo nijak neomezuje. Nezpůsobí, že tu vzniknou americké základny a navalí se sem horda amerických vojáků, protože tohle ta smlouva vůbec neumožňuje,“ upozorňuje Marek Novák. Vedle 13 členů SPD hlasovaly pro zamítnutí návrhu kromě něj už jen dvě zástupkyně hnutí ANO Margita Balaštíková a Berenika Peštová. „Na klubu jsme postoj ke smlouvě rozebírali velmi podrobně, měli jsme samozřejmě volné hlasování. Nikdo nebude nikoho kamenovat za to, jak hlasoval. Každý vyjádřil svůj názor. A co se týká ostatních kolegů, rozhodli se, jak se rozhodli. Svobodně. Hlasovali, jak hlasovali,“ neláme si hlavu s tím, že zůstal se svým postojem v tak jednoznačné menšině.

Veřejně podpořil dohodu i předseda hnutí ANO Andrej Babiš a přitom ji označil za triviální smlouvu, kterou mají téměř všechny ostatní členské státy NATO. „Já jsem hlasoval, jak jsem hlasoval ne z důvodu, že smlouvu považuji za vadnou. Za normálních okolností, pokud by byla vysvětlena a nepobouřila celou společnost, bych rád hlasoval pro. Ale vadí mi, že k hlasování došlo v době, kdy lidé – a dodnes – žijí v dezinformacích. To je ten problém. Nebylo to lidem vysvětleno. Mně to vysvětleno bylo, to je super. Ale nebylo to vysvětleno valné většině našich občanů,“ zdůrazňuje poslanec hnutí ANO.

Téma bylo zneužité k tomu, aby se lidé naštvali

Nebyl sám, kdo na plénu Poslanecké sněmovny s těmito připomínkami vystoupil. „Reakce paní ministryně Černochové byla docela arogantní, že smlouva byla zveřejněna na stránkách ministerstva obrany, což je za mě nedostatečné, špatné, nebylo to dostatečně komunikováno. A právě z toho důvodu, že to nebylo dostatečně komunikováno, vznikly dezinformace, které nám zase rozpoltily společnost. Bylo to pouze zneužité téma. Nebudu říkat kým, to ať si lidé vyhodnotí, jak chtějí. Ale bylo to téma zneužité k tomu, aby se lidé naštvali a měli zase z něčeho špatnou náladu. A to se snažím být při hodnocení slušný,“ připouští Marek Novák, že by se možná hodil i nějaký peprnější výraz.

Zamítavý postoj má připraven i pro další aktuálně probíraný bod v Poslanecké sněmovně, jímž je změna občanského zákoníku, která má vyústit v manželství pro všechny. „V tomto mám rozhodně jasno. Jsem pro zachování tradice názvu manželství. Ale vedle toho nemám problém se zrovnoprávněním svazku stejnopohlavních partnerů, ale mimo název manželství. A také je potřeba upravit záležitosti v oblasti adopci dětí. Takže mi jde o dvě věci: název a adopce dětí. Název je tradiční a nikdy nebudu souhlasit, aby se v tomto tradice měnila,“ konstatuje.

Plakající Pekarové Adamové by maximálně zatleskal

Poslední vývoj ale dává tušit, že by mohlo dojít ke kompromisu. „Jsou to čtyři roky, co kolega Patrik Nacher předložil návrh, který by tehdejší Sněmovnou prošel. Šlo o to, že by se partnerství zrovnoprávnila, jen by se u stejnopohlavních párů nepoužíval termín manželství. Nicméně komunita ‚Manželství pro všechny‘ nám sdělila, že ‚všechno, nebo nic‘. Takže nebylo nic. My skutečně nechceme lidi omezovat na právech, nicméně zase na druhou stranu jsme proti změně těchto tradic. Jediné vysvětlení, proč tak umanutě trvají na označení manželství, které jsem od nich dostal, bylo, že všude ve světě to tak je. Tak já jsem jim řekl, že ale my jsme v České republice,“ popisuje Marek Novák, jak to se zastánci „manželství pro všechny“ není ani trochu jednoduché.

Velkou zastánkyní manželství stejnopohlavních párů je předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Té na středeční konferenci v Senátu na toto téma tekly při projevu slzy, když říkala, že by si přála, aby si svého nejdůležitějšího člověka mohli vzít za ženu nebo muže všichni, a vzpomínala přitom na svého manžela. Ani takový citový výlev by poslance hnutí ANO ke změně postoje nepřiměl.

„Já bych asi maximálně jejímu výkonu zatleskal, ale to je tak všechno. Já jsem pevně rozhodnut a za tím si stojím. My už máme první čtení toho tisku na plénu a zatím ty projevy nejsou nějakým způsobem emotivní. Já samozřejmě příběhy některých stejnopohlavních párů znám a jsem přesvědčený, že varianta, kterou my nabízíme, by jim pomohla. V žádném případě by jim neublížila. Pomohla by jim i v těch životních situacích, ve kterých se ocitají,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Marek Novák.

