Pospíšil: Spor o kvóty? Šance vyhrát je malá

Pospíšil v rozhovoru mimo jiné uvedl, že kdyby česká vláda loni v létě nepřijala usnesení o nepřijímání uprchlíků, Evropská komise by na ni žalobu nepodala. Rozhodnutí o povinných kvótách totiž neplní i další státy, na něž žaloba uvalena nebyla.

„Ve chvíli, kdy Soudní dvůr EU řekl, že kvóty jsou v souladu s evropským právem a my je neplníme, šance vyhrát je malá. Vylučovat to ale nechci,“ poznamenal také v této souvislosti Pospíšil.

Usnesení, které vláda přijala, mělo podle Pospíšila v zásadě pomoci ČSSD před parlamentními volbami. „Česko tím ale na sebe svrhlo pozornost,“ dodal Pospíšil. „Co já vím z kuloárů, výraznou roli hrálo to, že vláda, místo aby jednala s Bruselem a vytvářela prostor pro dohodu, dělala kampaň do parlamentu, a důsledkem je žaloba,“ dodal kriticky europoslanec.

„Politici jsou ale povinni jednat. To neznamená ustoupit a naplňovat kvóty, ani podle mě nefungují. Ale samotný dialog mohl vést k tomu, že k žalobě nemuselo dojít. Opakuji, jen dvě země naplnily kvóty. Zjistilo se totiž, že systém povinných kvót nefunguje. Naposledy to řekl Donald Tusk, který v dopise hlavám jednotlivých členských států EU napsal, že kvóty nesplnily očekávání a měl by se změnit systém. Toho by měli čeští politici v čele s premiérem Babišem využít a jednat s hlavami států a přesvědčovat, že máme najít jiné řešení,“ zmínil závěrem Pospíšil, jenž by nyní v obhajobě argumentoval především tím, že kvóty už skončily a to právo už ztratilo svoji účinnost.

Jaký politický dopad pak celé rozhodování může mít, nechtěl Pospíšil předjímat.

