Pospíšil mluvil v Českém rozhlasu o Zemanovi i Babišovi. Jeho vládu nehodnotím dobře, řekl

„Věnuji se agendě europarlamentu i české politické scéně,“ poznamenal úvodem Pospíšil. „Zatím to stíhám. Jsem zvyklý pracovat od rána do večera. Nemám rodinu, tak pracuji i víkend,“ sdělil.

„Vláda podle mě dělá kroky, která dělat nemá. Vláda, která nemá důvěru, má být jen udržovací vláda,“ domnívá se Pospíšil a poukázal na důležitost Ústavy. Následne se rozhovořil o personálních čistkách a slibování vysokých finančních prostředků. „Nehodnotím tuto vládu dobře,“ řekl kriticky Pospíšil. „Babiš mate veřejnost a vytváří dojem, že chce vládnout a my ostatní mu v tom bráníme. Ale to není pravda, on jen musí najít koaličního partnera,“ sdělil.

Následně se Pospíšil vyjádřil i k prezidentu Miloši Zemanovi. „Celou dobu mandátu Miloše Zemana jsme k němu věcně kritičtí,“ podotkl Pospíšil. „Ve chvíli, kdy při inauguračním projevu napadá prezident veřejnoprávní média, tak my u toho nechceme být,“ zdůvodnil Pospíšil odchod z Vladislavského sálu při inauguraci. Zároveň dodal, že by čekal větší tlak na Andreje Babiše, aby získal důvěru.

Vznikající vládu ANO a ČSSD s tichou podporou komunistů vnímá jako vládu levicovou. Sdělil také to, že se obává, aby ČSSD nebyla v Parlamentu nahrazena hlasy SPD Tomia Okamury. „Jsme připraveni být aktivní, k vládním návrhům zákonů předkládat alternativy,“ dodal.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pospíšil pak pohovořil o spolupráci pravicových stran v komunálních i senátních volbách, například se STANem, s KDU-ČSL a s ODS. Hovořil však také o bývalém předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. „Andrej Babiš kolem něj vytvořil určitou aureolu, pověst. Je to podpásová argumentace,“ míní Pospíšil.

Závěrem Pospíšil uvedl, že se obává o demokracii v Česku. Mnohé události nás podle něj posouvají na Východ. „My jsme jednoznačně evropští a jasně chceme hájit naši orientaci na Západ. Být v Evropské unii a v NATO,“ zmínil Pospíšil.

Psali jsme: Generální ředitelka ÚZSVM získala cenu pro osobnost eGovernmentu 2018 za státní elektronické aukce Soutěžte o ceny v celkové hodnotě 200 000 Kč Týmy ADAC GT Masters si otestují mostecký okruh 5. a 6. dubna Hana Lipovská: Pátá evropská sedmiletka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef