Posunout volby. Janeček a Diviš se nevzdávají, nové informace

Třináct stížností souvisejících s registrací do prezidentské volby doputovalo k Nejvyššímu správnímu soudu. V médiích rezonují nejvíce dvě stížnosti – a to Karla Diviše a Karla Janečka. Jakou mají šanci, že je soud vrátí zpět do hry, udělali chybu oni, nebo úředníci? A budou dál pokračovat v kampani? A co termín voleb – hrozí jeho posunutí? O tom se hovořilo v pořadu Divoká karta na CNN Prima NEWS.

Karel Janeček odevzdal přes 70 tisíc podpisů, ministerstvo mu však uznalo jen 48 tisíc. Neuznalo ani jeho vlastní podpis – uvedl totiž nečitelně číslo občanského průkazu. „Určitě jsem v tomto chybu neudělal. To vůbec není to podstatné. S velkou pravděpodobností je chyba v systému. Ten systém je úplně špatně, je netransparentní, neférový. Nejen ten systém, ale i software. Cílem ústavy je, aby kandidáti sehnali podpisy lidí. Mají se kontrolovat podpisy. To se vůbec kontrolovat nedá, takže se kontroluje seznam údajů. Ale cílem je identifikovat, zda ten člověk mohl dát podpis,“ poznamenal Janeček. „Když ten stroj načte číslo občanky a přečte něco jiného, měl by se podívat na datum narození... Software by měl být mnohem chytřejší,“ zmínil Janeček.

Dalšímu vyřazenému, Karlu Divišovi, chybí k překonání padesátitisícové hranice něco málo přes 100 podpisů. „Nejde o 116 lidí. Jde o pouhých 33 lidí. Vzhledem k tomu statistickému přepočtu jde o to, že pokud Ministerstvo vnitra by ztotožnilo z těch dvou vybraných vzorků 33 lidí, v tuto chvíli by ten koeficient chybovosti klesl natolik, že při tom přepočtu já bych vlastně měl podle toho pravděpodobnostního přepočtu těch padesát tisíc podpisů. A můj případ samozřejmě běží, do těch dat jsem se hodně ponořil,“ zmínil Diviš. Ten nyní očekává, že dojde k přepočítání jeho podpisů.

„Souhlasím s Karlem, že je chyba v tom systému, že při ručním nějakém počítání a přepočítávání ten úředník, který má nějakou pracovní dobu, těch kandidátů je tam x, a má hledat, jestli jedno písmenko je jednička, dvojka...,“ vypočítával úskalí systému Diviš.

„V kampani budu pokračovat dál. V tuto chvíli se považuji za kandidáta. Mám svědomí čisté a vím jednou provždy, že jsem přes padesát tisíc podpisů nasbíral,“ řekl Diviš. „V této situaci by se ale kampaň měla zastavit. Měly by se prošetřit podpisy i nerovné podmínky kandidátů a posunout termín voleb. O jakou dobu, to nevím, záleží, jak dlouho by trvalo prošetření,“ dodal také Diviš. Obdobně hovořil i Janeček. Hovořil o tom, že je třeba tu věc vyšetřit. „Technicky jde o měsíce, ne o rok,“ uvedl pak k posunutí volebního termínu Janeček.

