Potraviny po novém roce zlevní, slibovala vláda. Teď Prouza vyložil, proč nezlevní

reklama

Premiér Fiala a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dlouhodobě neúspěšně řeší rostoucí ceny potravin v Česku. Fiala přitom ještě začátkem září sliboval, že po schůzce se zástupci osmi velkých obchodních řetězců dojde ke snižování cen potravin. Dopomoci by k tomu mělo snížení DPH na potraviny ze současných 15 % na 12 %.

Vláda podle Fialy sice nemá přímý vliv na ceny potravin, chce se ale všemi dostupnými prostředky snažit o jejich snížení. „Vláda neurčuje ceny potravin, budeme dál mluvit se zemědělci a obchodníky, tak aby ceny a kvalita byly uspokojivé,“ uvedl premiér v září, jak informuje server e15.cz.

Ve Sněmovně Fiala několikrát zopakoval, že díky vládnímu tlaku na zemědělce a potravináře už ceny potravin klesají a nyní je právě na obchodních řetězcích, aby toto i díky sníženému DPH do konečných cen propsaly. „Mám pocit, že jsme někomu lidově řečeno šlápli na kuří oko,“ uvedl premiér směrem k potravinářských firmám včetně Agrofertu, které loni měly rekordní zisky.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Zisky jsou rekordní a ceny potravin jsou taky rekordní. Je potřeba udělat něco, aby tomu tak nebylo,“ řekl premiér. Cestou je podle něj tlak státu na všechny účastníky procesu výroby a prodeje potravin, aby se jejich ceny snížily. „A hle, ono to funguje,“ dodal Fiala.

Jak ale premiér zjistil na svém nákupu v Německu, v Česku jsou potraviny nadále dražší než v sousedních zemích, ačkoliv například Němci mají několikanásobně vyšší výplaty. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy navíc ceny potravin nejspíše od nového roku nadále porostou, a to kvůli dražším energiím. Ty podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu zdraží o desítky procent.

„Jak zemědělství, tak potravinářství jsou velmi energeticky náročné provozy. Tak prostě tu spotřebu energie máte výrazně vyšší než v jiných částech ekonomiky. Takže jakékoliv navýšení cen energie od ledna znamená výrazné navýšení cen potravin,“ podotkl v neděli Prouza v Otázkách Václava Moravce.

To, že by mohlo dojít ke skokovému navýšení cen potravin, slýchá Prouza podle svých slov i od dodavatelů. „A není to jen kvůli cenám energií, od ledna se zvyšují daně z nemovitostí, daně ze zisku, vláda rozhodla o zásadní změně pravidel pro zaměstnávání na dohody, což zdraží zase práci. Proti tomu půjde to snížení DPH na potraviny o tři procentní body dolů, ale z těch prvních reakcí, které už máme od našich českých dodavatelů, tak je to prostě navýšení výrazně vyšší než ta minus tři procenta na DPH. Když to strašně zjednoduším, tak to staví do obrovské nevýhody české potravináře. Jsme pod velmi silným tlakem prodávat co nejlevnější potraviny, ale to v řadě případů bohužel znamená sáhnout po potravině z dovozu místo po té české,“ dodal Prouza.

Prouza, který je poradcem ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), přitom nedávno také ubezpečoval, že díky přesunutí potravin do nižší sazby DPH potraviny zlevní. Nyní ale otočil a všechny už připravuje na další zdražování.

„Na jednu stranu vláda od ledna sníží DPH na potraviny, což je dobře – že se snaží lidem ulevit. Na druhou stranu stejná vláda kývla na výrazné zdražení energií, což se promítne do cen,“ sdělil pro CNN Prima NEWS.

Podle potravinářů nastane zdražení až o deset procent. „V ceně se to promítne. Ať už jde o pekaře, kteří musejí používat výrazné množství energií na pečení, ale bavíme se také o mlékařích či masařích, kteří na jednu stranu chladí a na druhou zahřívají,“ uvedla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle ministra zemědělství Výborného jde ze strany potravinářů a obchodníků už jen o výmluvy, jak nadále vydělávat na českých občanech. „Odmítám, aby tady někdo hrál nějakou hru, že máme dražší energie,“ řekl pro CNN Prima NEWS. Podle poslance a exministra zemědělství Petra Bendla (ODS) řetězce chtějí vládu tahat za nos.

Exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) vládu kritizuje s tím, že by měla místo neustálých schůzek s potravináři a obchodníky přinést jiný nástroj na zlevnění potravin. „Skutečně spadli z Marsu. Domnívají se, že se domluví s komerčními korporáty a zahraničními subjekty,“ uvedl Havlíček.

Psali jsme: Jako kdyby Fiala nakupoval poprvé v životě... Pane premiére, už i Fridrichová se vám směje Množí se stávky a protesty. A Fiala to nepochopí... Bývalý levicový poslanec bouchl do stolu Zavřená Nigérie. Majerová účtuje: Tak to dopadá, když je premiér servilní signalista s nutellou Vyšší ceny energií, ještě dražší potraviny, ohlásil na leden Prouza. Výborný vstal ze židle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama