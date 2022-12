Povolenky EU i pro váš „barák“. Prý to nebude nic stát. Jenže...

Pokud jste si mysleli, že Green Dealu v souvislosti s energetickou krizí, která právě vrcholí, už odzvonilo, není to pravda. Jedním z posledních kroků, které prosadila Fialova administrativa v čele Evropské unie, jsou totiž emisní povolenky pro evropské domácnosti. Zatímco se vláda raduje, opozice mluví o roli užitečného idiota, kterou Česká republika sehrála při prosazování tohoto opatření. Domácnosti jinde než v Evropě podobná opatření neznají.

reklama

„Další minela českého předsednictví! Jezdíte na benzín/naftu? Topíte plynem či uhlím?“ ptá se třeba europoslanec Ondřej Knotek (ANO) na twitteru.

„Tak si od roku 2027 kvůli rozšíření emisních povolenek na domácnosti připlatíte. To je výsledek trialogu k návrhům FitFor55. Zdravý rozum prohrál,“ konstatuje dále s tím, že jde i o prohru a nesplněný slib Petra Fialy (ODS).

Další minela českého předsednictví! Jezdíte na benzín/naftu? Topíte plynem či uhlím? Tak si od roku 2027 kvůli rozšíření emisních povolenek na domácnosti připlatíte.

To je výsledek trialogu k návrhům FitFor55. Zdravý rozum prohrál. Je to i prohra a nesplněný slib @P_Fiala. — Ondřej Knotek (@KnotekOndrej) December 18, 2022

Jeho kolega Karel Havlíček (ANO) na jiném místě upozorňuje i na to, co přijatá dohoda bude konkrétně znamenat pro běžné občany.

„Neskutečné. České předsednictví právě prosadilo v EU rozšíření emisních povolenek i na domácnosti,“ podivuje se a pokračuje:

„Majitelé bytů, domků nebo aut na spalovací motory budou rovněž platit za emise. Kabinet Petra Fialy tak sehrál ve finále řízení EU roli užitečného idiota,“ nebere si Havlíček servítky.

Reaguje tím mimo jiné na článek, který na serveru ČT24.cz popisuje zmíněnou dohodu.

Neskutečné. České předsednictví právě prosadilo v EU rozšíření emisních povolenek i na domácnosti. Majitelé bytů, domků nebo aut na spalovací motory budou rovněž platit za emise. Kabinet Petra Fialy tak sehrál ve finále řízení EU roli užitečného idiota.https://t.co/WylXLt3XEe — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) December 18, 2022

„Evropská unie se v neděli ráno předběžně dohodla na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Přihlásila se tím k ústřednímu bodu své Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je učinit unijní ekonomiku do poloviny století uhlíkově neutrální,“ píše se na stránkách ČT s tím, že dopady na spotřebitele, jako je například růst nákladů na vytápění, by měl kompenzovat klimatický sociální fond.

S tím souhlasí i současný vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), který dohodu vítá. Za klíčové označil podle ČT24 mimo jiné to, že systém dokáže nastavovat férové konkurenční prostředí i u výrobků a dovozu ze třetích zemí. To je podle něj jedna z klíčových věcí pro to, aby si tuzemský průmysl udržel konkurenceschopnost, uvedl.

Na svém twitteru to Jurečka popsal takto.

„Jde o další skvělý úspěch českého předsednictví. Co je ale nejdůležitější? Systém zajistí ochranu domácností tak, aby pro ně změna nepředstavovala náklad, ale aby pro ně byla naopak výhodná, dostupná, zdravější a spravedlivější,“ je Jurečka na rozdíl od Havlíčka přesvědčený, že zmíněná opatření lidé přivítají.

2/4 Jde o další skvělý úspěch českého předsednictví. Co je ale nejdůležitější? Systém zajistí ochranu domácností tak, aby pro ně změna nepředstavovala náklad, ale aby pro ně byla naopak výhodná, dostupná, zdravější a spravedlivější. — Marian Jurečka (@MJureka) December 18, 2022

„Systém se bude vztahovat i na vytápění a dopravu. NEZNAMENÁ to ale, že vytápění a doprava budou dražší! Cílem směrnice je přejít na čisté alternativy fosilních paliv. NEZNAMENÁ to ani to, že majitelé aut a domácích kotlů budou muset s povolenkami obchodovat,“ dodává k tomu Marián Jurečka.

3/4 Systém se bude vztahovat i na vytápění a dopravu.



NEZNAMENÁ to ale, že vytápění a doprava budou dražší!



Cílem směrnice je přejít na čisté alternativy fosilních paliv.



NEZNAMENÁ to ani to, že majitelé aut a domácích kotlů budou muset s povolenkami obchodovat. — Marian Jurečka (@MJureka) December 18, 2022

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naproti tomu nejsou z návrhu nijak nadšeny různé ekologické organizace jako třeba Hnutí Duha a Greenpeace. Ty ve společné tiskové zprávě spolu s Centrem pro dopravu a energetiku, uvádějí, že nová pravidla považují za neférová.

Podle nich si členské státy prosadily pravidla, díky kterým bude průmysl i nadále dostávat velké množství emisních povolenek zdarma. Odchod zmíněných států od uhlí tak prý bude složitější.

„Považujeme za problematické, že domácnosti budou zatížené cenou povolenky dříve, než jejich plnou cenu ponesou velcí znečišťovatelé. Princip znečišťovatel platí, tak zatím stále funguje spíše na papíře než ve skutečnosti,“ uvedla například Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku.

Své si k tomu na svém twitterovém účtu řekl i odborník na energetiku a akcionář ČEZ Michal Šnobr.

„Předsednictví ČR v EU ukázalo, jak radikálně je národní politika odtržena od bruselské mašinérie – ČR dovedlo v energetice EU k famóznímu úspěchu EU v přitvrzení Green Dealu, který je v přímém rozporu nejen se zájmy, ale i reálnou politikou české vlády. Rozumné ‚zelené‘ se zatemnilo.“

Předsednictví ??? v EU ukázalo, jak radikálně je národní politika odtržena od bruselské mašinérie – ??? dovedlo v energetice ??? k famóznímu úspěchu EU v přitvrzení Green Dealu, který je v přímém rozporu nejen se zájmy ale i reál politikou ??? vlády. Rozumné "green" se zatemnilo?? — Michal Šnobr (@michalsnobr) December 18, 2022

„Nejde to nenapsat. Mezitím se ve světě vytěží (a následně i využije) největší objem uhlí v dějinách 8 mld. tun.,“ připomenul také Šnobr. O uhelných elektrárnách mluvil také, když byl dotazován na to, zda je cena za elektřinu, která bude kvůli povolenkám drahá, „zasloužený zisk“. „Zeptejte se těch, kteří drží elektroenergetiku nad vodou a jejichž výkony jedou zrovna nyní (ale nejen nyní) naplno. Vlastníků uhelných elektráren. A co bude, pokud oni nebudou vyrábět,“ odkázal akcionář.

Nejde to nenapsat. Mezitím se ve světě vytěží (a následně i využije) největší objem uhlí ever ???‍>? 8 mld. tun — Michal Šnobr (@michalsnobr) December 18, 2022

Zeptejte se těch, kteří drží elektroenergetiku nad vodou a jejichž výkony jedou zrovna nyní (ale nejen nyní) naplno. Vlastníků uhelných elektráren. A co bude, pokud oni nebudou vyrábět. — Michal Šnobr (@michalsnobr) December 18, 2022

Debata se vedla také o jaderné energetice a zatropování cen. „Stropovat na konci blížící se životnosti JE v EU níže než na budoucích nákladech nových JE (200 až 300 EUR/MWh) by znamenalo rychlé přitloukání hřebíků do rakve evropské energetiky,“ vyjádřil se Šnobr.

Stropovat na konci blížící se životnosti JE v EU níže než na budoucích nákladech nových JE (200 až 300 EUR/MWh) by znamenalo rychlé přitloukání hřebíků do rakve evropské energetiky — Michal Šnobr (@michalsnobr) December 18, 2022

Také proti tomu, co si myslí ministr Jurečka se ozývají stále častěji hlasy, které opatření přijatá v souvislosti se znečišťováním ovzduší a tzv. Green Dealem považují naopak za brzdu konkurenceschopnosti pro evropské firmy. Ty musí navyšovat svoje náklady, aby vyhověly přísným ekologickým opatřením, zatímco jejich konkurence s Číny, Indie či USA k tomu nucena není.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ozývají se i hlasy, které tvrdí, že omezení emisí v Evropě, neznamená v porovnání s celosvětovými emisemi nic výrazného, a pokud na podobné podmínky nepřistoupí země, jako je právě Indie, Čína nebo USA, dopad uvedených omezení na světové životní prostředí bude minimální.

EU má totiž na svědomí asi jen 10 % celosvětového znečištění. Největší znečišťovatelé, jimiž jsou Čína a USA, se odmítají účastnit obchodováním s emisními povolenkami, které bylo zavedeno Kjótským protokolem.

Dodejme, že cena emisní povolenky, tedy oprávnění vypustit do atmosféry jednu tunu emisí CO2, je aktuálně okolo 90 EUR. V Česku si emisní povolenky kupuje asi 250 firem.

Na to, jak málo efektivní jsou tzv. bezemisní zdroje a jak moc jsou stále potřeba ty fosilní, upozorňuje také Vladimír Budinský, zakladatel spolku Konec uhlí – Nová energie. Včera poznamenal, že v Německu jsou solární panely „na každé psí boudě“, ale stejně v zimě poskytují zanedbatelné procento veškerého výkonu.

I v Německu, kde je solární panel na každé psí boudě, jsou soláry nedostatečné v létě a zcela k ničemu v zimě.

S tím, že slunce tam v Německu ani u nás v Česku v zimě, kdy je energie potřeba nejvíce, pořádně nesvítí, žádný solárník = nadšený příjemce dotací nic neudělá. pic.twitter.com/GoWC4q12Ey — Konec uhli – Nova energie (@NovaUhli) December 18, 2022

I on se vyjádřil ke stropování na úrovni EU. „Zastropování ceny plynu v EU na 199 €/MWh je prakticky k ničemu. Znamená ceny elektřiny kolem 500 €/MWh, což je smrtící. Zastropování jen zbytečně ohrozí konkurenceschopnost EU na trhu s LNG, protože příští rok bude velkou výzvou zajištění plynu pro doplnění zásobníků plynu v EU.“

Zastropování ceny plynu v EU na 199 €/MWh je prakticky k ničemu. Znamená ceny elektřiny kolem 500 €/MWh, což je smrtící.

Zastropování jen zbytečně ohrozí konkurenceschopnost EU na trhu s LNG, protože příští rok bude velkou výzvou zajištění plynu pro doplnění zásobníků plynu v EU. pic.twitter.com/TuVvgInR5H — Konec uhli – Nova energie (@NovaUhli) December 19, 2022

Psali jsme: MŽP: Pokrok Fit for 55 - Nová pravidla pro emisní povolenky v letectví schválena Brabec (ANO): Přicházím s nabídkou kvalitní novely Fiala se schovává za válku. Tristní zjištění, takže... Šéf Podnikatelských odborů promluvil Peklo. Babiš ostře na EU a Von der Leyenovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.