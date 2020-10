Povolily vám nervy, pane senátore? Hampl s Němcovou se u Drtinové hádali, kdo více nesnáší Zemana

reklama

Miroslava Němcová kandiduje na jedničce s podporou ODS, TOP 09, STAN a jakési strany LES a v prvním kole získala téměř 50 % hlasů. Druhý na pásce, Václav Hampl, kandiduje s podporou KDU-ČSL, Strany zelených, SENÁTORA 21 a Prahy Sobě a v prvním kole získal 20,5 %. Že vám ty koalice nedávají už vůbec žádný smysl? Nevadí.

První otázka připadla na Hampla, když se ho moderátorka Drtinová zeptala, zda mu povolily nervy po prvním kole. „To si myslím že ne,“ odpověděl Hampl. Tato otázka padla hlavně proto, že Hampl napadl v Deníku N Němcovou za to, že si prý buduje aureolu svaté ženy a političky jen za pomoci mediálních výstupů, jako byl třeba slavný odchod z Vladislavského sálu.

Pak si vzala slovo Němcová a k odchodu se vyjádřila takto: „Myslím, že za těch 22 let si mě lidé mohli spojit s řadou témat, ať už jsem vykonávala jakoukoliv funkci ve Sněmovně, a v podstatě nemám vůbec za potřebí říkat, já jsem ten frajer, který odešel tehdy z Vladislavského sálu. Tehdy to byl autentický protest, protože jsem nespokojena s tím, jak prezident vykonává svůj úřad,“ prohlásila sebevědomě Němcová.

Drtinová pak upozornila také na to, že podle Hampla Němcová jen odkývá vše, co dělá ODS. Podle Hampla je politika ODS značně konzervativní, xenofobní a protiunijní. Němcová na to řekla: „Mě se tahle pasáž dotkla velmi a dotkla se i těch, kteří na to reagovali na mých sociálních sítích,“ otřásla se politička.

Senátor Hampl se považuje naopak za čitelného politika s progresivním programem. A co že v tom Senátu celou dobu dělal? „Já jsem se v Senátu prostě soustředil na to, abych tam dělal tu práci. Já jsem byl předseda evropského výboru, a to je fakt hodně práce. Nadstandardně hodně práce i na senátní poměry.“ Hampl si pak posteskl, že možná si voliči ani jeho práce nevšimli a možná je to jejich chyba, že nebyl zvolen.

Dále pokračoval trochu vzrušeně: „Jako všichni se ptají, co tam v tom Senátu prosadíte, jak zachráníte lidstvo, ale Senát je hlavně kontrola legislativy, to jsem tam prostě šest let poctivě dělal a to fakt chci dělat dál,“ řekl, a tím tak trochu naznačil, že Němcová by určitě tak dobře nepracovala jako on. „A jako já jsem se fakt hrozně našel v tý evropský zaležitosti, a proto si myslím, že zvlášť teď, kdy nejdřív Zeman drtil naši reputaci v EU, a teď zase jako pan premiér nám dělá šílenou reputaci,“ rozhorlil se Hampl.

Pak se s přeskakujícím hlasem také pochlubil, že ho v Bruselu na jednáních už ani nepředstavují příjmením, ale pouze jménem. To má zřejmě dokázat jeho kvalifikaci a dobrou reputaci v unijních strukturách. „A to není málo, to se vám nestane za VEČÍR,“ dodal.

„Já sám jsem prosadil proti prezidentovi velmi silná usnesení. Kandidaturu paní Němcové nechápu,“ říká Hampl s tím, že on svou kandidaturu včas ohlásil a není mu jasné, proč tedy proti němu kandiduje Němcová. „Nerozumím tý argumentaci, že tímhle si pomůžeme od Babiše a Zemana, že Hampla odstraníme ze Senátu,“ řekl ublíženě senátor.

Němcová opět sebevědomě odvětila: „Tohle je zavádějící argumentace, já nepřicházím nikoho odstranit ze Senátu: já přicházím prosadit sebe a svoje cíle. A vždycky je to soutěž. Umím si srovnat věci v hlavě a vím, že tohle je ta správná cesta. Nechme to na voličích,“ apelovala Němcová tklivě na Hampla.

Hampl pak už asi ze zoufalství vykřikl, že by Němcová měla kandidovat někde jinde: „Prostě podívat se, kde jsou jako senátoři, kteří jsou jakoby míň na vaší straně, a kandidovat někde jinde,“ zalomil rukama senátor. „Vy si myslíte, že je správné, aby vy jste diktoval, kdo kde má kandidovat?“ uzemnila ho Němcová.

„Není to nic osobního. Jenom mi prosím vás neříkejte, že když odstraníte protizemanovce Hampla ze Senátu, tak tím posílíte antibabišovskou frontu,“ kontroval Hampl, a Němcovou tím v podstatě odhalil. „To nedává smysl.“ dodal.

