Póza vlády za cenu miliard z Číny. Třeba pro důchodce. Rouček vyhlíží krach

Služební výlet ministra Ivana Bartoše do Jižní Koreji a Japonska stál přes milion korun. Spočítal server iDnes.cz, který pirátskému politikovi vyčítal hlavně cenu, kterou zaplatil za fotografa. Redaktoři si všimli i toho, že jde zhruba o sto dvacet tisíc víc, než na kolik přišla devítidenní africká mise ministra vnitra Víta Rakušana, např. do Senegalu a Rwandy.

„Nenazýval bych cestu místopředsedy vlády Bartoše do Japonska a Jižní Koreji výletem. Je to pracovní cesta do zemí, které jsou technologicky nejvyspělejší. Pokud jde o digitalizaci a elektromobilitu, víme, že Japonci a Korejci jsou u nás velkými investory. Osobně vítám, když takto cestují ministři, kteří jsou u nás zodpovědní např. za digitalizaci, ekonomiku či vědecký rozvoj,“ uvedl Rouček. „Vím, že Mladá fronta něco psala, ale nemám víc informací. Pokud se někdo zajímá o to, jakou částku cesta stála, bylo by dobré srovnat tuto cestu s cestami předchozích ministrů do Japonska nebo Jižní Koreji. Ať to případně třeba zpětně prověří NKÚ,“ dodal.

Cesta Ivana Bartoše mu smysl dává, menší už aktivity ministra vnitra Víta Rakušana v Africe. „Ano, do Afriky je potřeba jezdit. Už i z důvodu investičních možností i z hlediska naší bezpečnosti. Víme, že z Afriky přichází do Evropy největší množství ilegálních migrantů. Je potřeba jezdit do zemí jako je Maroko, Tunisko, Libye a Alžírsko, odkud jsou migranti za pomoci pašeráků do Evropy nejvíce převáženi,“ reagoval. „Říkám, do Afriky jistě. Ministři, kteří mají na starosti bezpečnostní otázky, musí jezdit vyjednávat, ovšem hlavně do zemí, které jsem zmínil,“ dodal.

Do Evropy už z Tchaj-wanu dávno létají

O cestovní ruch se zajímá i předseda Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého „přímé letecké spojení ČR a Tchaj-wanu posune demokracii u nás i na Tchaj-wanu“. Provoz mezi oběma hlavními městy odstartoval uplynulou středu. „Panu předsedovi Senátu zřejmě uniklo, že tchaj-wanská letecká společnost do Evropy již dávno létá. Mimo jiné do Vídně, Říma, Frankfurtu nebo Amsterodamu. Zdržel bych se vzletných prohlášení, která jsou vnímána také na pevninské Číně. Na rozdíl od západoevropských měst, která jsem jmenoval, dnes nemáme žádné přímé letecké spojení s Čínou. Než začal pan Vystrčil jezdit na Tchaj-wan, měli jsme u nás spojení se čtyřmi městy v Číně, s Pekingem, Šanghají, Šengdu a Si-anem. Přijelo k nám každý rok více než 600 tisíc čínských turistů a ti tady zanechali miliardy korun. Na rozdíl od Frankfurtu, Amsterodamu a dalších měst dnes spojení s Čínou nemáme, čínští turisté k nám nejezdí a na rozdíl od Rakouska, Německa, Itálie ztratíme miliardy na turistickém ruchu,“ popsal.

A dále upozornil: „Jestli je póza důležitější než miliardy z turistického ruchu, tak fajn. Jen jsem byl vždycky toho názoru, podobně jako jiní v západní Evropě nebo Americe, kombinovat snahu o zlepšení lidských práv v Číně s vlastními ekonomickými zájmy. Samozřejmě držíme se principů lidských práv, právního státu, demokracie, o tom není pochyb. Zároveň ale musíme také přihlížet k ekonomickému vývoji v naší zemi. Pokud si brněnští, pražští, krumlovští a další hoteliéři stěžují, že nemají peníze, část problémů je tady.“

Harrachov? Pusto a prázdno

„Samozřejmě ještě nemáme čísla za červen nebo červenec. Ale už jen pohled do měst stačí. Nedávno jsem byl např. v Harrachově. Harrachov je prázdný! Na rozdíl od Chorvatska, Itálie, Řecka, Španělska, Francie turistický ruch u nás bohužel neklape. Přitom je to jedna z relativně jednoduchých možností, jak do země přinést peníze. Samozřejmě vítám otevření přímé linky mezi Prahou a Tchaj-pejí, ale přál bych si, aby to bylo ještě doplněno například přímými lety do Číny,“ konstatoval Rouček.



Podle posledního průzkumu agentury Median má pětikoalice stále zásadní podporu. KDU-ČSL samostatně dvě procenta. Sociální demokracie čtyři procenta. TOP 09 pět procent. „Jistě, že jeden průzkum nepřeceňuji. Ale zapadá do určitých trendů. Při značné neoblíbenosti vlády je jasné, že posiluje hlavně opoziční strana, což je Babišovo hnutí ANO. Krok za krokem, měsíc po měsíci jdou o jedno procento nahoru, což se dá čekat. Tím, jak se velké části obyvatelstva hlavně na venkově nedaří dobře, hledají samozřejmě i určitého politického viníka,“ analyzoval Rouček.

Jurečkova politika? Zdrcující pro vlastní voliče

Připomíná, že za Ministerstvo práce a sociálních věcí jsou zodpovědní lidovci a konkrétně ministr Marian Jurečka. „Ve svém efektu je jeho politika pro středně a nízkopříjmové obyvatelstvo zdrcující. Lidovci by si měli být vědomi toho, kdo jsou jejich voliči. To nejsou nějací zbohatlíci v Praze, kteří volí ODS a TOP 09, ale převážně venkovské obyvatelstvo na jižní Moravě, střední Moravě, případně ve východních Čechách a jižních Čechách. Tam mají tzv. Jurečkovy reformy na lidi dopady,“ uvedl Rouček s tím, že to je dilema, ve kterém se lidovci nacházejí.

„Jak to budou řešit, je na nich. Ovšem nejpozději za dva roky, až budou volby do Poslanecké sněmovny. Zda půjdou do voleb sami a při současných průzkumech veřejného mínění nemají šanci projít sami, anebo opět budou v koalici s ODS a naprosto ztratí svoji tradiční lidoveckou více než sto let starou identitu? To jsou problémy, které budou muset lidovci řešit. Pokud jde o ČSSD, samozřejmě bych si přál, aby v průzkumech, a nejen v průzkumech šla strana nahoru. Krok za krokem se situace uvnitř ČSSD řeší a věřím, že jak půjde čas, strana nahoru půjde. Zatím zastavila propad a osciluje těsně pod pěti procenty a někdy těsně nad. Má spoustu domácích úkolů,“ vzkázal.

Nový dotační program lidovců má částkou jeden milion korun přispět na rekonstrukci domů po babičce. „Na rozdíl od koaličních partnerů lidovců jako je např. STAN nebo TOP 09 bych program nekritizoval. Program, pokud bude zacílen na skutečné venkovské obyvatele, a ne na majitele chat? Pak je správný. Ať pomohou lidem zateplit například osmdesát let starý domek! Ať pomohou vyměnit okna nebo dát fotovoltaiku! V tomto bych lidovce nekritizoval,“ podotkl. „Pokud to nebude zaměřeno na lidi, kteří jedou jednou za měsíc na chatu a chtějí si vylepšit ještě chalupu,“ dodal.

Ne Jurečkovi! Ostatní země vydávají na důchody víc

Sněmovna bude pokračovala v pracovním týdnu ve schvalování sporné vládní předlohy o zpřísnění pravidel předčasných důchodů a zpomalení řádných valorizací penzí. „Postihne to střední a chudší vrstvy. Ministr Jurečka a vláda neustále argumentuje tím, že vydáváme mnoho na důchody. Není to pravda. V porovnání se zeměmi Evropské unie jsme pod průměrem. Neustále hrozí, že za třicet let bychom vydávali dvanáct procent HDP na důchody, ale dvanáct procent některé země v Evropě již vydávají. Jde jen o to, jak nastartovat ekonomiku. Když máte ekonomický růst, tak máte také větší výběr daní. Když je větší výběr daní, dá se financovat větší množství věcí, včetně důchodů,“ uvedl Rouček.

Problém vlády podle Roučka je, že absolutně rezignovala na ekonomický růst. „Všechno se snaží řešit jen škrty. Když jen škrtíte, nemůžete mít vyšší životní úroveň. A opět se dostáváme k cestovnímu ruchu. Miliardy korun bychom z něj mohli mít a ty pak chybí při financování důchodů. Snaží se jen demagogicky ohlupovat veřejnost a důchodce, že důchody nebyly nikdy tak vysoké, že nikdy nebyl průměrný důchod dvacet tisíc korun. Ale nikdy v historii jsme neměli tak vysokou inflaci,“ uvedl Rouček. „V lepším případě nula od nuly pojde, ale ve většině případů jsou na tom důchodci hůř. Ministrovi Jurečkovi bych radil, aby se soustředil na ekonomický růst. Můžeme se podívat na vývoj posledních třiceti let. Kdykoli vládla pravice, vždy to skončilo ekonomickým krachem. Ať to byl rok 1997, rok 2013, nebo současnost. Pravice nikdy v naší zemi nezavedla silný ekonomický růst. Ten přišel vždy, až když se vlády ujala Sociální demokracie. V minulosti pravice vždy skončila ekonomickým nezdarem a propadem životní úrovně,“ dodal.

