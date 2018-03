Praha 1 chce omezit alkohol, nová vyhláška má další zpoždění

Podle usnesení radních, které musí ještě schválit zastupitelstvo městské části, by měl zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti nově platit na Malostranském, Anenském, Dražickém, Maltézském a Velkopřevorském náměstí či v ulicích Nerudova, Karmelitská, Mostecká, Rámová a Bílkova. Vedení radnice nechce čekat na komplexní novelu, případně zcela novou vyhlášku, protože si podle něj obyvatelé Prahy 1 stěžují na hluk, který na ulicích způsobují podnapilé osoby. Z důvodu co nejrychlejšího řešení problému proto rada městská části požaduje zařazení výše zmíněných oblastí do stávající vyhlášky. Úpravu vyhlášky, která platí celoměstsky, musí připravit a schválit magistrát.