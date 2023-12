Praha 10 přijala náhubkový zákon, říká Kleslová

Jako „náhubkový zákon“ označují opoziční politici z Prahy 10 nově schválený jednací řád, který zásadně omezuje práva zastupitelů během jednání. Ten byl schválen během pondělní schůze, která trvala až do dvou do rána.

„Nabízíme odpovědnou, transparentní a k občanům vstřícnou správu Městské části Praha 10,“ slibovalo hnutí VLASTA, když v druhé nejlidnatější pražské městské části uzavíralo předvolební spolupráci se STAN a lidovci.

Bylo to pár dní poté, co hlavní tvář koalice Renata Chmelová musela odejít z funkce starostky kvůli svému napojení na kauzu Dozimetr.

Přesto ale transparentnost byla opět velmi frekventovaným slovem koalice, která na podobných heslech vyhrála už komunální volby v roce 2018.

Při obhajobě volebního vítězství skončila na druhém místě. Nakonec ale dohodla koalici s ODS a TOP 09, které kandidovaly na desítce pod názvem Společně pro Prahu 10. Starostou se stal Martin Valovič z ODS.

A fráze o transparentnosti se podle mnohých vytratily velmi záhy poté. Hovoří se o netransparentních zakázkách, stejně jako o značně volném přístupu k nastaveným pravidlům.

A nyní se vedení Prahy 10 rozhodlo novými pravidly výrazně svázat možnosti opozice vystoupit na jednání zastupitelstva a vyjádřit se k návrhům.

Bývalý místostarosta za Piráty Petr Beneš vzpomíná: „Když jsem byl místostarosta, tak jsme ten jednací řád uvolňovali.“

„Určitě by kvůli tomu nebyla jednání delší, a rozhodně by byla kultivovanější,“ dodává Beneš s tím, že jakýkoliv příspěvek k věci je při jednání důstojnější, než procedurální překřikování, co kdo smí, nebo nesmí.

Jako hlavní důvod, proč jsou tyto změny zaváděny, vnímá neochotu koaličních politiků diskutovat.

„Když to jednání sledujete, tak koalice tam většinou neodpovídá na dotazy, je vidět jak jim jakákoliv debata je nepříjemná, vypadá to, že si to tam chodí jenom odtrpět. Také jednání svolávají vždy až na nejzažší možný termín. Celé je to nedůstojné,“ uvedl zastupitel Beneš.

Bývalá starostka Prahy 10 Radmila Kleslová, předsedkyně Klubu ANO a zároveň zastupitelka ZHMP: „Hnutí ANO na výboru navrhovalo převzít novelizované části z Jednacího řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy, dle ní je mnohem demokratičtější. Přesto se bude upravovat, aby více reflektoval přání občanů.“

Kleslová také jako právnička vidí v novém jednacím řádu více problematických bodů.

Zejména ten, kterým má být striktně omezen počet vystoupení ve formátu faktické poznámky, které budou moct být u každého zastupitele pouze 2, každá v maximální délce jedné minuty.

„Těžko může být omezen počet technických, když závisí na chybách předkladatele či řídicího,“ podotýká Radmila Kleslová s tím, že někteří radní současné koalice projevují v tomto směru tak mimořádnou neschopnost a nízkou kvalitu předkládaných návrhů, že jejich korigování během jednání je naprosto nezbytné.

Celkový počet vystoupení má být omezen na 3 vystoupení k jednomu projednávanému bodu, z nichž žádné nesmí překročit 4 minuty a tento počet je konečný. Vystoupení předkladatele přitom není nijak omezeno.

Kleslová to označila za „Náhubkový zákon“, je to nedemokratická snaha o umlčení opozice.

„Nepříjemného pocitu“, o kterém mluvil zastupitel Beneš, se koaliční politici mohou zbavit díky zrušení dosavadní povinnosti navrhovatele představit zastupitelům návrh. Nově si mohou určit osobu, která za ně návrh představí.

Novinkou je rovněž to, že veškeré protinávrhy proti projednávanému musejí být podány písemně.

Předsedající, který je z řad koalice, má mít nově právo vystupovat s diskusními příspěvky, aniž by musel předávat řízení schůze, jako tomu bylo doposud.

„Za návrhový výbor, který má při jednáních pléna celkem důležitá oprávnění, nově smí vystupovat pouze jeho předseda, jiní členové pouze s jeho pověřením, to je absurdní,“ říká Kleslová.

Pozoruhodná je i formulace, že „všechna hlasování musejí vždy souviset s projednávaným bodem“. Posuzování, zda návrh s bodem souvisí či nesouvisí, je přitom vždy značně problematické. Opoziční politici si podle svých slov celkem živě dovedou představit, k jakým fraškám povede vymáhání tohoto pravidla během jednání.

Oba oslovení komunální politici uvedli, že v tuto chvíli opozici nezbyde, než aby se novým okleštěným pravidlům bránila, co to půjde. A očekávali, že to na pondělním jednání zastupitelstva bude velmi bouřlivé. A to se do značné míry potvrdilo. Koalice nepřihlédla k žádnému protinávrhu opozice a svými hlasy změnu Jednacího řádu schválila. Za prvních dvanáct hodin byly schváleny pouhé tři body, jednání nakonec skončilo po 2. hodině ráno.

