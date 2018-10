Praha a Česko? To jsou dva světy. Nedopadne to dobře, poslouchal Moravec ve své věži

Zeman zničil ČSSD. ANO není žádná levice, lidé hledají novou naději. Praha a Česko? To jsou dva světy, pokud se nesblíží, nedopadne to dobře. Lidé jsou ztracení a bezradní. Já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie taky proto, aby mě uchránila, když se v mé zemi dostávali k moci nějací autoritáři. To jsou jen některé z vět, které v neděli v poledne slyšel moderátor České televize Václav Moravec v Žižkovské věži.

Komunální volby v Česku skončily. V Praze se hlasy sčítaly ještě v neděli nad ránem. Volby tu k nemalému zklamání premiéra Andreje Babiše (ANO) vyhrála ODS. V ostatních velkých městech však hnutí ANO většinou dominovalo, protože na svou stranu získalo drtivou většinu levicových voličů. Co to bude znamenat na celostátní úrovni? U Václava Moravce v Žižkovské věži o možných scénářích diskutovali někdejší slovenská premiérka Iveta Radičová, bývalý český premiér Petr Pithart (KDU-ČSL) a politoložka Vladimíra Dvořáková.

Dvořáková má za to, že současné komunální volby přinesly celou řadu překvapení. Největším překvapením podle jejího názoru skončily volby v Praze, kde se situace značně zpřehlednila, protože v zastupitelstvu hlavního města zasedne 5 stran. Pokud ODS bude v opozici společně s ANO, tak budou těžko hledat nějakou spolupráci. K hnutí ANO učinila ještě jednu poznámku. „Když já jsem viděla ty billboardy, kde se psalo, že mám na někoho číslo, tak mě by to neuvěřitelně ponižovalo, kdyby mě na plakát dali jen proto, že mám na někoho číslo,“ uvedla Dvořáková.

Pár slov poznamenala i na adresu ČSSD. „Tady může být ČSSD velmi rozhádaná, že jí ANO bere voliče, ale když se podíváme, kdo za to může, tak je to sama ČSSD. Měla image rozhádané strany,“ dodala dáma.

Hnutí ANO podle ní v žádném případě není levicovou stranou. Hnutí ANO si vybírá témata, u kterých cítí, že přitáhnou voliče. Levicová ideologie a hnutí ANO podle Dvořákové nejdou příliš dohromady.

Určitou naději pro českou politiku vidí v hnutí Praha Sobě, které uspělo ve volbách v Praze na velkém magistrátu, protože předtím dokázalo naplnit očekávání voličů na Praze 7. Toto hnutí neuspělo kvůli nějakým slibům, ale kvůli tomu, co dělalo poslední čtyři roky na Praze 7. „Držme si palce, aby tento trend pokračoval," přála si Dvořáková.

Jestli to bude pokračovat, tak to prý s touto zemí nedopadne dobře

Petr Pithart výsledky v Praze přivítal, ale jedním dechem vyslovil varování. „Velmi nepříjemným překvapením je to, že se zvětšuje propast mezi Prahou a zbytkem republiky. To jsou jakoby dva světy. A když to bude pokračovat, tak to s touhle zemí nedopadne dobře," varoval Pithart. Zdá se mu, že Česko je stále více fragmentované, což se projevuje i na tom, že máme víc než 6 tisíc obcí, což je unikát.

Dospěl navíc k poznání, že českou politiku ovládá do značné míry strach. Některá hnutí tu prý ve stylu bulvárních médií vyvolají strach a pak lidi uklidňují, že zas nebude tak zle, když ten či onen vyhraje. Lidé tomu uvěří, vystrašení volí a pak jsou zklamaní, když jejich hnutí nenaplnilo jejich přání. A hledají nějakou novou politickou sílu. „Je to bludný kruh," zaznělo z úst Petra Pitharta.

Radičová upozornila, že se Babiš do značné míra chová podobně jako levicová strana Smer Roberta Fica. Stejně jako Fico se i Babiš prý ohlíží především na veřejná mínění. Smutné se jí zdá, že se tito politici často nesnaží řešit skutečné problémy občanů a raději nastolují problémy vlastní.

O chvíli později dala Pithartovi za pravdu v tom, že voliči jsou z politiky zklamaní. Proto hledají nové subjekty. Ale nové subjekty zpravidla neplní jejich očekávání. Tím frustrace jen narůstá. Politici ji ještě podporují, když své oponenty vykreslují jako nepřátele, se kterými se nemluví. Dřív se i volby řídily heslem „sláva vítězům a čest poraženým“.

Pithart varoval, že mezi lidmi panuje nedůvěra. Lidé by si měli naslouchat. Naslouchat by měli především ti, kteří těží z výhod globalizace. Měli by naslouchat těm, kteří ve svém životě neudělali nic špatně, vystudovali školy, pracují, ale mají pocit, že na ně svět zapomněl, že jim ujíždí vlak.

„Ti lidi jsou dezorientovaní a nešťastní a já se tady velmi přimlouvám, abychom těmto lidem rozuměli. Já už taky na mnohé věci nestačím a nerozumím jim a to se velmi snažím je pochopit. To je před politiky obrovsky těžký úkol," varoval Pithart. Velký úkol je to podle jeho názoru především pro Pražáky. „Já jsem potkal dvě starší paní, které rozhodně nepatřily do té kavárny, ale i ony mluvily o tom, jak ten venkov volí blbě. Na to pozor. To je nebezpečné," pozvedl hlas Pithart.

Dvořáková se k bývalému senátorovi přidala. Především levicové strany by se podle ní měly zaměřit na tyto ztracené lidi a měly by se pokoušet jim opravdu pomoct. Populisté těmto lidem nepomáhají. Jen jejich pozice zneužijí a za čtyři roky si hledají oběti nové, což společnosti škodí.

Pithart o pár vteřin později varoval před současným prezidentem Milošem Zemanem. Právě on podle lidoveckého politika zničil ČSSD. Ničil ji prý systematicky od roku 2003, když se nedostal na Hrad. A ničil ji úspěšně. „Je to výsledek jeho tahů a jeho intrik, splnil svůj cíl,“ posteskl si Pithart.

Pithart: Já jsem hlasoval pro vstup do EU také proto, aby...

Václav Moravec poté přehodil výhybku k dění na Slovensku a k vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky a obecně k dění ve střední Evropě. Radičová vyčinila expremiérovi Robertu Ficovi, že zneužil Kuciakovu vraždu k politickému boji. Sluší se však dodat, že Fico z téhož viní slovenského prezidenta Andreje Kisku. Lidé doufají, že se Slovensko po vraždě Jana Kuciaka změní, ale Radičová žádné zásadní změny zatím nevidí.

Pithart se na dění ve Střední Evropě podíval ze širší perspektivy. Možná se znovu odkrývá naše společná rakousko-uherská minulost, možná se ve Visegrádské čtyřce odkrývají totalitní tendence z dob společné komunistické minulosti. Pokud je pravda to druhé, tak je podle Pitharta dobře, že EU bije v souvislosti s děním v Polsku a Maďarsku na poplach. „Já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie taky proto, aby mě uchránila, když se v mé zemi dostávali k moci nějací autoritáři," prohlásil Pithart.

Současně však prohlásil, že by měl hlasovat v EU proti Maďarsku, kdyby byl europoslancem. Pithartovi se totiž líbí některé věty Viktora Orbána. Třeba ta, že rodinu tvoří muž, žena a děti. „Já to vidím stejně," uvedl lidovec.

Dvořáková to viděla velmi podobně. Státy střední Evropy si podle jejího názoru zadělaly po roce 1989 na problém. „Byl budován kapitalismus, ale nebudoval se stát. Stát musí mít určitou autonomii. Ten, kdo je u moci, tak nevlastní ten stát, tam musí fungovat určité kontrolní mechanismy. Ten stát tady nebyl budován," zdůraznila politoložka.

Evropská unie je společenstvím, které předpokládá, že bude fungovat právní stát, lidé se domohou svých práv, v zemích budou fungovat ústavní soudy a tak podobně. Proto teď EU jako celek zvedá vůči některým zemím varovný prst.

autor: mp