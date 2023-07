Právník Dostál natvrdo o lécích: Kdo je vyrábí, na tom jsme závislí. Ale Lipavský raději označí Čínu za nepřítele

reklama

„Pokud selhává trh s léčivy, je povinností Ministerstva zdravotnictví tento problém aktivně řešit, nikoliv se vymlouvat na dodavatele. Nástroje k tomu ze zákona má, aktivnější role Ministerstva zdravotnictví je tedy žádoucí,“ uvedl Dostál ve vysílání CNN Prima News s tím, že řešení problému je navíc v nedohlednu.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce totiž problém napravit novelou, podle níž si musí výrobci zajistit dostatečné zásoby až na dva měsíce a distributoři musejí podávat zprávy o aktuálním množství léků Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. „Novela, na kterou se pan ministr Válek upíná, není ani v prvním čtení. Minimálně do podzimu 2024 proto žádné řešení z jeho strany nepřijde,“ pokračoval Dostál.

Podle poslance Telekyho ale nejde o výjimečnou situaci, za kterou by bylo zodpovědné Ministerstvo zdravotnictví. „Není to problém pouze evropský, nýbrž celosvětový. Distributoři jsou zvyklí na výpadek určitého léku. V posledních desetiletích se jedná o zcela běžný jev. Na podzim loňského roku byl nedostatek antibiotik a jiných léčiv skutečně značný,“ uvedl Teleky.

Jenže podle Dostála má stát ze zákona povinnost zajistit dostatek základních léků. „Pokud trh selhává, musí tuto záležitost Ministerstvo zdravotnictví aktivně řešit, a nikoliv se vymlouvat na farmaceutické firmy, distributory či exportéry,“ zopakoval Dostál a navrhl několik řešení.

„Stát buď může podpořit přesun výroby léčiv k nám, či zajistit dovoz kriticky nedostatkových medikamentů, aby pro ně pacienti nemuseli jezdit do členských zemí Evropské unie. Nedostatek však může stát snadno vyřešit za pomocí nástrojů, které v zákonech o léčivech jsou. K tomu však nedošlo,“ vyčetl ministru zdravotnictví Válkovi.

Svou vinu podle něj může nést i ministr zahraničí, který by měl udržovat dobré vztahy se zeměmi, kde se léky vyrábějí a na kterých jsme závislí. „To by mělo být záležitostí i ministra zahraničí. Měl by spíš řešit otázky výroby a dodávky léků než označovat některé země, konkrétně Čínu, za nepřítele,“ uvedl konkrétní příklad.

Podle Telekyho jsou ale Dostálovy nápady utopií a stát v tomto případě nic moc nezmůže. „Víc než 50 procent všech léčivých přípravků se vyrábí asi v pěti továrnách, především v Indii nebo Číně. Tyto fabriky mezi sebou navíc kooperují. To znamená, že pokud dojde k výpadku medikamentu, není možné, aby ho vláda nějakým způsobem dostala k nám,“ reagoval Teleky.

Na svém Twitteru Dostál ještě upřesnil, jak by podle něj měl stát nyní zareagovat. „Podporou přesunu výroby do ČR (dlouhodobý úkol). Případně státním dovozem či distribucí kriticky nedostatkových léčiv, a to jak z jiných zemí EU, tak i například z Asie,“ radí Dostál. Řešením je prý také zrušení některých regulací.

„Lékový trh je velmi silně regulovaný, část nedostatků ovšem způsobuje právě regulace (jednak cena úhrad, jednak v oblasti registrací); toto stát může u kriticky nedostatkových léčiv snadno překonat již nástroji, které má v platném ZoLéčivech, ZoVZP a dalších předpisech,“ uvádí Dostál.

Dostál také radí lidem, jak se s nedostatkem některých léků aktuálně vypořádat. Prý si mají buď léky obstarat v zahraničí, nebo zkusit požadovaný lék nahradit jiným po domluvě s lékárníky. „Lékař či lékárník mohou poradit, jakými jinými léčivy lze nahradit ta nedostupná. Léky si lze vyzvednout i v zahraničí. Například v Polsku nebo v Chorvatsku to je možné i na elektronický recept z ČR, jinde to lze na recept papírový. Pokud jde o hrazený lék, měl by pacient mít možnost uplatnit si nárok na proplacení u své zdravotní pojišťovny v ČR, do výše jeho české úhrady,“ uzavírá Dostál.

Právě teď k nedostatku léčiv na @CNNPrima (zprávy po 9:30), věcná debata s panem poslancem @RobertTeleky z @kducsl. Své teze shrnuji i zde:



Kdo odpovídá za to, že lidé mají léky:

??Listina, čl.31: "Každý má právo na ochranu zdraví"

??Toto právo zahrnuje i dostupnost základních… — Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 10, 2023

