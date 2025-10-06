Pavel Foltán: Petr Pavel jen riskuje, anebo hazarduje vabank?

06.10.2025 15:36 | Komentář

Macronovi se totálně hroutí ta jeho zjevně mylná představa o té jeho Francii, když jen během dvou let se mu sesypala už pátá vláda.

Pavel Foltán: Petr Pavel jen riskuje, anebo hazarduje vabank?
Trochu to připomíná vládně politický „rozvod po italsku“ (dříve narození diváci starých dobrých filmů mají jasno). Macron si zjevně neuvědomil, natož aby se z toho poučil, co svého času řekl Pan Prezident francouzské republiky generál de Gaulle – volně citováno: „Není snadné vládnout národu, který vyrábí přes tři sta druhů sýrů.“ Totiž není prezident jako prezident, že? A není generál jako generál, že?

Tak například exštábní generál bruselských kanceláří NATO a toho času ve funkci prezidenta České republiky Petr Pavel, aniž by si toho byl plně vědom, možná stojí na rozcestí asi jako Macron – oba v očích „svého“ lidu riskují, až hazardují při své hře vabank. Macron už má doma otevřenou občanskou válku (ač to mediální mejnstrým i v ČR tutlá, seč může). No a na startovní čáru podobné šlamastyky může ČR zavést i Petr Pavel a ta jeho kamarila, podle toho, co se říká, i co už sem tam jaksi vykukuje ze zákulisí té jejich krajiny za zrcadlem.

Petr Pavel už před začátkem voleb začal tancovat dupáka. Andrej Babiš teď aktuálně s nenuceným „pokrfejsem“ velmi zkušeně zahnal Petra Pavla na tenký led, ať si tam tedy toho dupáka zatancuje dle libosti, respektive než ten tenký led povolí. Babiš to s grácií udělal svou větou, že nechce žádných 100 dnů hájení pro svou novou vládu, ale že začne vládnout hned a rychle řešit všechny ty resty po Fialovi a té jeho vládě elitních diletantů.

Babiš tím (i tak trochu ve stylu Donalda Trumpa ihned po zvolení skutečně v reálu úřadujícího) vzal vítr z plachet Petru Pavlovi & spol. A nota bene, když Pavel chce dva měsíce (až do konce listopadu) čas na předehru prvního kola tanečků o sestavování vlády.

Vox populi si myslí, že je to jen taktizování, mimo jiné i k vytvoření prostoru a času, aby se na ministerstvech po fialové vládě stihly skartovat všechny ty důkazy, co by je mohly poslat až do tepláků. A vox populi si myslí, že by na všechna ta ministerstva bez odkladu měly přijít příslušné orgány činné v trestním řízení a už tam zahájit odpovídající úkony. Pokud by to někdo zkusil zhatit, byť i jen odsunout, pak by v očích lidu asi nevypadal právě „v nejlepším světle slova smyslu“ (řečeno s hláškou z filmu).

Jestliže by Petr Pavel podcenil i tenhle úhel pohledu vox populi, pak by to mohla být vskutku jeho hazardní hra vabank (a nota bene, když prý chce za ty dva roky znovu kandidovat na prezidenta). A ta zmíněná Pavlova zdržovací taktika vzniku nové vlády by mohla u lidí vzbudit i řetěz dalších podezření, například v souvislosti s tím, co prý už uniklo z kruhů KDU-ČSL v tom smyslu, že už se tam údajně pracuje na mimořádných volbách.

Jak pravil v tom filmu starej Lotrando: „A morcec hadry, to sou událostě.“

