Pražský dopravník podnik si nakoupil pera Parker za 211.533 korun

29.01.2018 12:53

101.359 korun dal pražský dopravní podnik za hrnky a propisky, 431 250 korun bez DPH pak za všelijaké tašky. I na to přišly z oficiálních smluv ParlamentníListy.cz, aniž by to s kýmkoli ve vedení metropole hnulo. Radní pro dopravu, poslanec ČSSD Dolínek, podle našich informací tráví mnoho času se socialistou Pochem a nemá na téma DPP zřejmě čas. Obdobný postoj, tedy žádný, zaujal i dosazený ředitel podniku Gillar.