Před volbami jde do tuhého. Milion chvilek znovu vytáhl Mináře

Před blížícími se volbami spolek Milion chvilek varuje před extremisty a populisty, kteří podle něj nabízejí jednoduché odpovědi na složité otázky. Nejčastěji zmiňují jako jejich představitele šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru, předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou nebo europoslance a lídra středočeské kandidátky Motoristů Filipa Turka. „Už se ale neobtěžují vysvětlit, jaká budou mít jejich politická rozhodnutí reálné následky pro náš život a demokracii a o co nás chtějí připravit,“ varuje Milion chvilek na svém Facebooku.
Podle spolku nás tyto strany chtějí připravit o životní úroveň. Zdůrazňuje, že SPD i Stačilo! požadují vystoupení z EU, ale často nezmiňují, jaké katastrofální důsledky by takový krok měl pro českou ekonomiku a peněženky občanů. Odchod ze společného evropského trhu by měl za následek oslabení důvěry investorů a pokles konkurenceschopnosti, což by těžce dopadlo na české firmy, na jejich zaměstnance i na spotřebitele, upozorňuje Milion chvilek.
Ohrožena je podle spolku také svoboda slova. V nedemokratickém režimu hrozí postihy a tresty, pokud jste nespokojený s politiky a chcete jít na demonstraci nebo jinak vyjádřit svůj názor. Nepohodlné názory jsou postupně umlčovány, jako se to děje například v Rusku, varují zástupci Milionu chvilek před umlčováním názoru.
Zmiňují i hrozby pro nezávislost justice. „Když justiční systém ovládnou politici, přestaneme si být před zákonem rovni. Policie a soudy mohou být totiž zneužívány proti těm, kteří s lidmi u moci nesouhlasí,“ upozorňuje spolek. Příkladem jsou podle něj výroky předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla. On a jemu podobní dle spolku nerespektují demokracii, a tedy ani nezávislost justice.
Chvilkaři poukazují i na bezpečnost a varují před postoji hnutí SPD a Stačilo!, která chtějí vystoupit z NATO. Tím by podle spolku nechaly zemi napospas Rusku a zároveň by Česko přišlo o schopnost se bránit. NATO je nejsilnější vojenskou aliancí na světě a vystoupit ve chvíli, kdy za humny zuří válka, by mohlo mít tragické následky, uvádí Milion chvilek pro demokracii.
Volby jsou proto podle něj rozhodujícím okamžikem pro směřování naši země. Nesmíme se prý nechat přesvědčit, že by nám bez EU a NATO bylo lépe. „Už za pár dní můžete u voleb ukázat, že chcete demokratickou a svobodnou Českou republiku, pevně ukotvenou v těchto mezinárodních institucích,“ vyzývá Milion chvilek.
Minář zpět v první linii
Předseda Milionu chvilek na sociální síti Facebook zveřejnil krátké video, kde sám varoval: „Naše demokracie čelí vážnému ohrožení a proto jsme na období před volbami povolali posilu,“ uvedl Hilpert s tím, že si spolek do kampaně přivolal posilu v podobě Mikuláše Mináře, aby pomohl s mobilizací před volbami. „Opět jsme se rozhodli spojit síly a příští týden začne horká fáze naší předvolební kampaně,“ dodal Minář ve společném videu.
„Nesmíme dovolit, aby v podzimních volbách vyhrály extremistické strany, které otevírají dveře putinovskému Rusku,“ pokračoval Hilpert, který alarmuje společnost kvůli možnému „návratu autoritářů“. „Jenom společně jim můžeme zabránit v tom, aby rozkládali naši demokracii zevnitř. A proto potřebujeme vás všechny,“ doplnil jej Minář. „Teď není čas na to sedět doma,“ zdůraznil předseda Milionu chvilek. Minář to uzavřel slovy: „Teď je na čase jednat.“
Minář byl předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii od ledna 2018 do září 2020, kdy na funkci předseda rezignoval, protože přemýšlel o vstupu do politiky a chtěl se věnovat jiným projektům. Po odchodu ze Milionu chvilek založil spolek PRO ČR a plánoval vytvořit politické hnutí Lidé PRO, které mělo kandidovat ve volbách. Projekt ale nepřinesl očekávanou podporu a v březnu 2021 Minář oznámil jeho ukončení.
V září 2025 se Minář opět aktivně vrací do Milionu chvilek – současný předseda spolku Lukáš Hilpert mu nabídl členství a účast v předvolební mobilizační kampani, což Minář přijal . Na svém Facebooku například uvedl, že nechce po volbách návrat autoritářské či populistické síly a že Evropskou unii nebo NATO nechce opustit. Konkrétní kroky zahrnují spuštění kampaně 9. září a následné regionální akce, které vyvrcholí setkáním na Staroměstském náměstí .
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská