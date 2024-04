Přes Česko na Ukrajinu. 3,8 miliardy za řeckou munici, napsali Řekové. A Ukrajinci se toho chytli

Velkou pozornost v českých médiích budí tzv. česká iniciativa, kdy se česká vláda snaží získat dělostřelecké granáty pro Ukrajinu, která jich má nedostatek. Co týden vychází zpráva o tom, kdo na tuto iniciativu chce věnovat peníze, Německo má na munici ráže 155 milimetrů přispět částkou skoro 15 miliard korun.

Na iniciativu už přišly chvalozpěvy z Velké Británie, že se díky ní podaří zachránit celá města.

Záhadou ale je, odkud se má tato munice vzít. Podle zdrojů Echo24 by měla část munice pocházet z Maroka a z Indonésie, ale i z jiných zemí.

Dle řeckého portálu iEidiseis by mohla část munice pocházet od řecké armády. Včera tento server zveřejnil informaci, že řecké skaldy munice jsou vyprazdňovány pro pomoc Ukrajině. Vláda se prý chystá velké množství zaslat na Ukrajinu právě přes Českou republiku a už shání potřebná povolení v od parlamentních výborů. Munice údajně pochází od řecké armády a jedná se o munici, která „není aktivní, ale je použitelná“. Česku by měla být prodána za 150 milionů eur, tedy 3,8 miliardy korun.

Zprávu už každopádně převzala ukrajinská média a mediální sféra.

??????Greece will send thousands of ammunition to ????Ukraine via the ????Czech Republic, - iEidiseis



The Greek government is preparing to send a large amount of artillery ammunition from the Greek army warehouses to Ukraine via the Czech Republic and is seeking the approval of the… pic.twitter.com/BZ1asj87Pn