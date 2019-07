Přes čáru! Benešová naložila Moravcovi za jeho chování k Babišovi, Soukup si mnul ruce

Jaromír Soukup měl tentokrát ve svém duelu speciálního hosta, který, jak uvedl, nedává rozhovory jen tak. Byla jím ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Vysvětlila, jak to bylo s výrokem o odposleších. Podle ní jsou ohrožením justice demonstrace, protože se pak soudci bojí, že budou na transparentech, a vyjádřila se i o státních zástupcích koketujících s politikou. A na závěr ztrhala Václava Moravce: „Teď tam byl pan premiér, a jak tam s ním zacházeli, to už se mi opravdu nelíbilo. To už bylo přes čáru, ten už se nedostal chudák ke slovu.“

Na odlehčení se Jaromír Soukup zeptal, zda ho také Benešová zná z odposlechů. „Pane řediteli, neznám, vy jste tam neúčinkoval, aspoň co si vzpomínám,“ odpověděla s pobavením Benešová. Moderátor se pak zeptal, jak se ministr spravedlnosti může dostat k odposlechům, ale Benešová kontrovala, že nebyla jen ministryně, ale také nejvyšší státní zástupkyně či advokátka. „Mně už to samotné splývá. protože když jdete jako advokát k nějakému výslechu, tam vám běžně ty odposlechy naservírují, aby se k tomu klient vyjádřil, něco čtete v Mladé frontě, něco jsem si přečetla z trestních spisů, takže celý život se s tím setkáváte.“ Výrok o odposleších, který jí mnozí političtí oponenti vyčítali, shrnula tak, že prostě řekla, že má paměť. A že právě tato paměť může být důvodem, proč ji někteří nechtějí jako ministryni spravedlnosti. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 3666 lidí

Následovalo „ohrožení nezávislosti justice“, kterého byla plná Letná a Václavské náměstí. Benešová řekla, že se jedná o velmi široký pojem a jako ohrožení je možné vnímat i demonstrace. „Protože i ti státní zástupci a soudci jsou pak pod tlakem protestujících; a jak mají pak rozhodovat o těch velkých kauzách, když vidí ty demonstranty s nápisy, a pak se bojí, aby tam taky neúčinkovali na nějakém tom transparentu?“ Dodala že neví, jak si přízvisko ohrožení justice zasloužila. „Já jsem se celý život snažila být objektivní a justici pomáhat, a to, co se dneska děje, že se tady chrání ti státní zástupci, tak to už jsem dvakrát takhle zkoušela, ty novely, které jsou dnes tak módní, podávat.“ V roce 2002 jí to prý zatrhla pravice s tím, že naopak chtěli, aby nejvyšší státní zástupce byl odvolatelný a státní zastupitelství zůstala v moci výkonné. A dnes se podle Benešové pravice předhání v tom, jak dlouho nejvyššího státního zástupce nechají působit. Mgr. Marie Benešová



Soukup se zeptal, proč se nedaří vysvětlit, že ministr do práce státních zástupců přímo zasahovat nemůže. Podle Benešové je to proto, že to veřejnost ani vědět nechtěla, nerozuměla tomuto ústavnímu principu a o tyto nuance se ani nezajímala. Soukup se ještě zeptal, zda by mohla za nějakým státním zástupcem jít a říkat mu, co má v případu dělat. Dle Benešové by to byla sebevražda, kamikadze a byla by blázen, kdyby něco takového udělala. „Okamžitě by z toho byla ostuda a palcové titulky v novinách,“ dodala.

Moderátor také zamířil ke zvěstem, že poslouchá na slovo Miloše Zemana. „Tak s panem prezidentem, ten by vám moh vyprávět, taky jsme měli určité neshody, kdy ne vždy jsme se shodli, já si pamatuju, když byl ještě na Vysočině, tak jsme spolu dokonce nějaký čas nemluvili. Ale vždycky se to nějakým způsobem vysvětlilo.“ Spory podle ní začaly při akci Čisté ruce, kdy Zemanovi vysvětlovala, že není možné míchat politiku do profesionálního chodu státního zastupitelství. „Domlouvala jsem mu, že to musíme přenést do nějaké profesionální podoby,“ vzpomněla Benešová a dodala, že po tuhém boji se jí podařilo tehdy premiéra přesvědčit. Ing. Miloš Zeman BPP

Soukup pak naznačil, že stejně jako kdykoliv se třese židle pod ředitelem ČT nebo Českého rozhlasu, tak se začnou šířit obavy o nezávislost médií a o svobodu slova, tak když jde o státní zástupce, tak se jedná o nezávislost justice. Benešová mu dala za pravdu a doplnila, že dostat se zpátky do funkce je těžké, takže dotyční chtějí předejít její ztrátě. Soukup se pak zeptal, zda se státní zástupci nepouští do politiky vzhledem k počtu rozhovorů na téma smysl justice. „Trochu opouští tu svoji roli, kdy se mají starat o ty kauzy, aby to bylo úspěšné, aby to bylo rychlé z jejich strany, a trošku vstupují do té politiky, to je pravda,“ uznala ministryně, ale poznamenala, že určitě ne všichni. „Někteří ti vrcholoví skutečně s tímto koketují, někteří možná hodlají kandidovat v budoucnu, takže tohle je třeba vzít jako nový element a s tím teda nějak počítat,“ řekla dále.

Došlo také na Senát, který odmítl jmenovat Aleše Gerlocha, navrženého Milošem Zemanem, ústavním soudcem. Soukup prohlásil, že Aleš Gerloch byl uznávaným odborníkem na ústavní právo ještě v době, kdy on studoval práva a vychoval čtyři až pět generací právníků. Prý ho naštvalo, že Senát Gerlocha neschválil právě proto, že je blízký prezidentu Zemanovi. I podle Benešové byl Aleš Gerloch nejlepší kandidát v poslední době a neschválení vnímá jako „šprajc“ Senátu. „Bohužel, sešlo se tam mnoho senátorů, máte tam neúspěšné prezidentské kandidáty, teď se tam nedokážou dohodnout jednotliví senátoři za jednotlivé strany, je to takový kolorit doby a musí se s tím asi počítat,“ konstatovala smířlivě Benešová. Prezident podle ní navrhne jiného kandidáta a profesor Gerloch se určitě neztratí. Fotogalerie: - Boj o vodu v Senátu

Generální ředitel Barrandova se ještě zeptal, zda je ještě něco, čím by rozptýlila pochyby o tom, že chce zachovat nezávislost justice a státních zastupitelství. „Ty pochyby bohužel rozviřuje Česká televize, protože když se třeba dívám na otázky Václava Moravce, kde jsem jeho oblíbenkyní a kde mě stále kritizuje, začlo to hluboko, ještě než jsem vůbec vstoupila do hry jako ministr,“ načla téma Benesšová. Poslední Otázky VM ji prý tak zklamaly, že je musela vypnout. „Teď tam byl pan premiér, a jak tam s ním zacházeli, to už se mi opravdu nelíbilo. To už bylo přes čáru, ten už se nedostal, chudák, ke slovu. Tam se pořád rozviřuje, že já vlastně chci mít nad tím tu moc, že mám ty tři lidi v komisi a vůbec tam nezazněla ta pravda, že ten třetí je nezávislý soudce a on ten soudce neztrácí svou nezávislost tím, že je v té komisi, proto jsme ho tam dali. Tak koho by tam chtěli?“ ptala se na adresu ČT. „Kdyby si ho vybírali jen státní zástupci, tak já se ptám, proč by si vybírali svého šéfa, když já za to ručím?“ dodala. Pak prý mají dotyční bojovat za ústavní nezávislost státních zastupitelů.

