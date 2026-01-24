Přestřelka o peníze pro Kavčí hory. Nora Fridrichová mnohé překvapila

Mediální gramotnost některých politiků vládní koalice je limitovaná. To je podle Jakuba Železného důvod, proč sahají na současné financování České televize. Na její podporu se mobilizují neziskovky jako Štít demokracie, ale velmi odlišný postoj se ozval z ODS.

Přestřelka o peníze pro Kavčí hory. Nora Fridrichová mnohé překvapila
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka České televize

Vláda oznámila zrušení koncesionářských poplatků za Český rozhlas a Českou televizi – a na sociálních sítích nastala radost i zděšení.

Iniciativa Štít demokracie se na svém facebookovém účtu do vládní koalice, kterou označuje jako hnědou, čímž zřejmě odkazuje k nacismu a diktátorským režimům, opřela: „Hnědá koalice opět lže. Zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média totiž ve skutečnosti neušetří občanům České republiky vůbec nic. Vliv nad Českou televizí a Českým rozhlasem tím ale Babišova vláda získá, a to dost podstatný.“

Dále čtenáře vyzývá: „Pojďme si to shrnout. Současný způsob financování funguje na principu, že na veřejnoprávní média přispívá každý občan individuálně. Tento způsob financování je pro svobodu veřejnoprávních médií ten nejlepší možný, protože není na nikom závislá. Každý občan přispívá svým rovným dílem a Česká televize se tak při své práci nemusí ohlížet, aby náhodou nerozčílila jakéhokoliv politika nebo politickou stranu, kteří by jí na finance mohli sáhnout. Oni totiž nemohou.“  

Zamýšlí se i nad motivacemi vlády: „Hnědá koalice ale argumentuje tím, že chce občanům od poplatků ‚ulevit‘ a převést financování na státní rozpočet. Ten důvod ale nedává smysl, protože do státního rozpočtu přispívají také všichni občané ČR a stálo by je to tedy úplně stejně. Rozdíl je ale v oné nezávislosti, protože v tomto případě by financování nebylo roztříštěno mezi miliony na sobě nezávislých občanů, ale na státní rozpočet. O něm ale rozhoduje právě SNĚMOVNÍ VĚTŠINA. Hnědá koalice tak bude moct držet Českou televizi a rozhlas pod krkem.“

Facebookový profil Štít demokracie pak uvádí dva údajné citáty v uvozovkách bez toho, že by napsal jména autorů těchto výroků. Z kontextu je však zřejmé, že je připisuje členům vládní koalice. Pravděpodobně se jedná o fiktivní výroky: – „Vy o nás píšete a říkáte toto? No, tak otočíme penězovody.“ – „Dovolujete si upozorňovat na naše poslední kauzy a komplikovat nám práci? Tak my vám to také trochu zkomplikujeme.“

A dále se rozhořčuje: „Ostatně fakt, že jde Babišově koalici tou změnou financování jen o ovládnutí veřejnoprávních médií, prozradil i vládní poslanec a rusofil Jaroslav Foldyna, který se prořekl v podcastu Marie Bastlové. Tam se vyjádřil, že jim jde HLAVNĚ O ZPRAVODAJSTVÍ.“

Příspěvek Štítu demokracie končí apelem: „Občané, nenechte se zmást. Babišova změna financování vám z vašich kapes neušetří ani jednu jedinou korunu. Jediné, co se změní, je, že už nebude financována z tisíců nezávislých střípků, ale z jednoho velkého balíku, který drží v hrsti koalice ANO, SPD a Motoristů a může jej upravovat podle obrazu svého. O to snad nikdo nestojíme.“

Železný nechce televizi jako v Maďarsku nebo na Slovensku

Čtenáři sociálních sítí jsou informováni také o názoru moderátora ČT Jakuba Železného. „Nikdy jsem se nevyjadřoval k politikům, ale nemůžu teď jinak než kritizovat ty, kteří si myslí, že je zrušení poplatků správné. Mediální gramotnost některých členů nové vládní koalice je trošku limitovaná,“ komentoval v DVTV.

Dále je uveden jeho výrok: „Financování ze státní rozpočtu rovná se zestátnění, to mi nikdo nevymluví. A chceme tu typ médií jako v Maďarsku nebo na Slovensku? Já rozhodně ne. Z ČT by neměla být státní televize a moji nadřízení by to měli slyšet a vzít si to za své.“

Psali jsme:

Bývalá redaktorka ČT Nora Fridrichová uvádí, že považuje za naprosto nehorázné, aby lidi k demonstracím na obranu ČT – byť nepřímo – vyzýval někdo jako Michal Kubal. „Právě on spolu s Petrem Mrzenou dovedli zpravodajství a publicistiku veřejnoprávní televize do dnešního stavu, a to nejen plněním zadání Matochovy a Xaverovy většiny v Radě ČT. Kubal, Mrzena a spol. nejsou obránci veřejné služby, nýbrž architekti jejího současného marasmu. A ani teď nebojují za ČT, ale za sebe, bojí se, že nové pořádky nepřežijí ani oni. Paradoxně právě tyhle kádry umetly cestu politikům dovnitř televize. A teď se tváří, že ji zachraňují před politickým vlivem,“ napsala na svém facebookovém účtu.

Pořady typu Tančí celá rodina se přežily

Senátorka Vladimíra Ludková (ODS) uvádí, že nezávislost je předpokladem nestrannosti, ale automaticky ji nezaručuje.

V příspěvku na síti Facebook píše, že vládní koalice se shodla na zrušení poplatků za média veřejné služby. Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) má být nové řešení financování udržitelné a spravedlivé.

„O konkrétní podobě systému ale vládní představitelé mlčí. Jediné, co se zatím ví, je, že poplatky hrazené domácnostmi má nahradit financování ze státní kasy. To je, přiznejme si, jen kosmetická úprava, protože buď budeme všichni platit přímo, nebo prostřednictvím daní. Rozdíly tam samozřejmě jsou, ale rámcově si to můžeme takto zjednodušit,“ publikovala Ludková.

Dále vysvětluje, že v Evropě funguje několik systémů – někde částku schvaluje parlament na několik let dopředu, jinde je navázána na hrubý domácí produkt, případně je zřízena speciální daň.

„Když přišel tehdejší ministr Martin Baxa se zvýšením koncesionářských poplatků a s rozšířením okruhu jejich plátců (což ostatně v celém jeho návrhu považuji za to nejhorší), byla jsem proti tomu, což jsem dala najevo i tím, že jsem proti návrhu hlasovala v Senátu,“ připomněla Ludková.

Martinu Baxovi prý vyčítala dvě věci. „První bylo to, že přichází s nataženou rukou a slovy filmové klasiky říká: ‚Časy jsou zlé, Kamile, tlusťochu, zaplať,‘ aniž by proběhla jakákoliv hlubší analýza hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Druhá moje kritika je ještě závažnější. Při odůvodňování zvýšení poplatků se stále ozývalo, kolik let se poplatek nezvedl a jak se od té doby zvýšily ceny. Já v tu chvíli říkám, že se nezměnily jen ceny, ale především mediální prostor. Více než třicet let stará definice veřejnoprávních médií, ukotvená v zákonech a statutech, je dnes zastaralá. Mediální svět je naprosto jiný,“ poukazuje senátorka.

Dále uvádí, že rozumí tomu, že v devadesátých letech minulého století existoval požadavek, aby i veřejnoprávní média produkovala pořady typu Tančí celá rodina. Ve 21. století se ale nabízí otázka, zda takové pořady mají vznikat za peníze všech poplatníků i dnes.

„Stejně tak se nabízí otázka, jak zaručit (a vymáhat) nestrannost těchto médií, což je úkol ještě těžší, protože sama definice nestrannosti bude vždy velmi složitá. Doufám, že přes mediální přestřelky o tom, jak a odkud doručit České televizi a Českému rozhlasu peníze, se dostaneme také k otevření otázky úkolů moderních veřejnoprávních médií i k debatě o tom, jak zaručit jejich nestrannost. To je úkol jak pro současnou vládní koalici, tak i pro strany parlamentní opozice,“ uzavírá Ludková.

Přidala ještě odkazy na své vyjádření z doby schvalování zvýšení koncesionářských poplatků a na vystoupení na plénu Senátu Parlamentu ČR během projednávání novely, která přinesla zvýšení poplatků.

Psali jsme:

Chystá se nová podoba České televize po zrušení poplatku
Nechoďte do České televize. Převratný návrh pro novou vládu
Jiří Paroubek: Proč Česká televize lže?
Česká televize si nenechala vypracovat ani jeden posudek „na Moravce“

 

