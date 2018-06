Prezident Macron promluvil o „citlivých zónách“. Jsou to takové oblasti, kde...

Existenci no-go zón je pro evropské vlády velmi ožehavým tématem a prakticky žádný vrcholný politik nechce před svými voliči přiznat, že se část města či země vymkla kontrole úřadů. No-go zóny obvykle vznikají na předměstí větších měst. Jde o čtvrti ve francouzských, švédských, německých či belgických měst, kterým dominuje muslimské obyvatelstvo. V místě obvykle panuje vyšší nezaměstnanost, stejně jako vyšší kriminalita.

Francouzské úřady označují oficiálně no-go zóny za „citlivé čtvrti“ a podle odhadů v nich žije přibližně šest milionů lidí, tedy asi desetina francouzské populace. Toto číslo se shoduje s počtem příslušníků muslimské komunity, ale obvykle v těchto čtvrtích žijí také Afričané, kteří nemusí mít s islámem nutně něco společného. Jak uvádí server VoiceofEurope, takových oblastí je po celé Francii asi 1500 a stále vznikají nové.

Prezident Macron nyní o tomto, vpravdě, citlivém tématu hovořil před asi 600 pozvanými hosty z oblasti byznysu a politiky. V publiku bylo také mnoho starostů francouzských měst a obcí. Ti byli dle informací očitých svědků zaskočeni, že jim prezident místo konkrétních politických kroků oznámil, že by měla iniciativa přijít především z jejich strany. „Prezidentovy návrhy tak překvapivě příliš nesouzní se strategií, kterou představil bývalý ministr Jean-Louis Borloo,“ píše server.

„Místo konkrétních návrhů Macron hovořil o tom, že za současné problémy mohou především jeho předchůdci. Jelikož se žádná z opatření naplánovaných vládami, příliš neosvědčila, musí přijít řešené „zespodu“. Prezident požádal obyvatelstvo o pomoc s cílem zachránit národ. Mimo jiné hovořil o společném řešení problémů,“ cituje Emmanuela Macrona sever VoiceofEurope a dodává, že vláda bude usilovat zejména o zlepšení integrace muslimů.

„Až 120 vlivných francouzských společností se hodlá zapojit do společného programu s cílem omezit na minimum diskriminaci Afričanů, Arabů a muslimů na pracovním trhu,“ píše server a dodává, že do „citlivých oblastí“ hodlají úřady poslat také více policistů. „V příštích dvou letech by mělo do předem vybraných těchto 60 oblastí přijít dalších 1300 policistů. Vznikne centrální web, kde budou moci místní obyvatelé anonymně upozorňovat na zdejší problémy.“

