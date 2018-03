Prezident Zeman na Barrandově: Bestiálně zavražděný slovenský novinář se snažil rozkrývat tunelování. Čeští komentátoři jen žvaní a nikdy nic nedokázali

„Vyjádřil jsem lítost nad zastřelením nikoliv pouze tohoto novináře, ale i jeho snoubenky. Je to dvojnásobná bestiální vražda. Vyjádřil jsem naději, že bude vrah dopaden. Ján Kuciak se snažil rozkrývat, řekněme, tunelování nebo ekonomické podvody, zatímco čeští komentátoři jenom žvaní a kritizují a sami v životě nikdy nic nedokázali,“ podotkl úvodem pořadu Zeman k vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Následně se vyjádřil k otázce divokých 90. let, jak je nazval moderátor Jaromír Soukup.

„Václav Žák napsal kdysi velmi zajímavý článek, který říkal, že opoziční smlouva tady nezpůsobila korupci, ale odstranila ji. A to tím, že byly privatizovány banky. A na tom něco je. V čem spočívalo největší množství podvodů? V tom, že si člověk vzal úvěr od státní banky a ten úvěr nesplatil. A následně se to díky známým v politických kruzích prominulo. Když jsme privatizovali banky, tak ty samozřejmě tyto politické úvěry nikomu neposkytovaly, tím skončila divoká 90. léta,“ poznamenal dále Zeman.

„Dával jsem velké naděje do povinného bezhotovostního styku. Když mluvíte o divokých 90. letech, tak tam byly igelitky. Mimochodem, Jana Lorencová v knize Krvavé oleje připomíná vysoké politiky, kteří si dokonce chodili s igelitkami pro provize z těch lehkých topných olejů. Ale nechci tvrdit, že bezhotovostní styk je všelék. Čím silnější legislativa, tím lépe,“ podotkl, že je důležité mít kontrolní orgán – Českou národní banku. V té souvislosti zmínil to, že by byl pro posílení jejich kompetencí.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A ani v tomto dílu se nemohlo opomenout na uhlobarona Zdeňka Bakalu – a to v souvislosti s vyplácením dividend. „Zdeněk Bakala vyplácel své dividendy na českém území. Bylo jich zhruba 100 miliard korun. Nevyváděl je do zahraničí. Tento příklad dokazuje, že i když vyplácíte dividendy na českém území, neznamená to, že nejste podvodníkem,“ poznamenal Zeman.

Následovalo téma České televize a jejího hospodaření, které není kontrolováno NKÚ. „Při pravidelných schůzkách se šéfem NKÚ Miroslavem Kalou se jej vždy ptám na to, jak se mu daří rozšiřovat subjekty, které má kontrolovat NKÚ,“ řekl Zeman. Soukup se hospodaření České televize věnoval ve svém včerejším pořadu Kauzy dne. „A píchli jsme do vosího hnízda,“ míní Soukup.

„Navrhoval jsem v minulosti zrušení koncesionářských poplatků a převod České televize na financování ze státního rozpočtu. O podobném modelu se diskutuje v Rakousku,“ zmínil následně v souvislosti s veřejnoprávní Českou televizí Zeman.

Tématem k diskusi bylo i navýšení důchodů, které přislíbila vláda. „Bude to stát zhruba 30 miliard ročně. Jsem pro zvýšení, ale zároveň se ptám, kde to pokryjeme a z jakých zdrojů. Jako kafemlejnek opakuji svoji mantru: Máte tady 40 miliard korun ročně za dotace solárním elektrárnám, které v podstatě vyhazujete oknem. Vy nemáte odvahu najmout si právníky? Pokuste se přesunout těchto 40 miliard na výplatu důchodů a bude vše v pořádku,“ řekl Zeman.

„Andrej Babiš kdysi volal po předčasných volbách. A bůhví, jestli toto není munice pro předčasné volby. Já však předčasné volby nepovolím. A aby si Sněmovna odhlasovala vlastní rozpuštění 120 hlasy, to také není příliš reálné,“ míní ke zvýšení důchodů Zeman.

A řeč byla i o daních. „Souhlasil bych s ministerským předsedou v otázce, že je zapotřebí zastavit daňové úniky a pak až pokračovat v úpravách daňového systému,“ poznamenal Zeman. „Jsem zastáncem progresivního zdanění fyzických osob, což je švédský model. Váhám u progresivního zdanění právnických osob. A možná že můžeme přemýšlet i o takzvané sektorové dani, která by se týkala například bank, energetiky, některých oblastí, kde je přirozený monopol. Nejlepší, co udělat s daněmi, je alespoň nějakou dobu s nimi nehýbat, aby lidé nebyli neustále vystavováni permanentním změnám,“ dodal Zeman.

Jaký má pak Zeman názor na sdílenou ekonomiku? „Sdílenou ekonomiku považuji za podvod. Uber je u mě normální taxikářská společnost, která předstírá, že jedete do práce a vezmete kamaráda, jenž jede stejným směrem,“ poznamenal velmi kriticky prezident.

Následně se hlava státu vyjádřila k odchodu Velké Británie z EU, jenž je dlouhodobě probírán. „Ztráta, která vznikne, bude daleko větší než zisk z toho, že Velká Británie přestane platit do evropského rozpočtu,“ zmínil Zeman.

Závěrečné téma patřilo sestavování vlády pod vedením Andreje Babiše (ANO). „Ať se rozhodnou ty strany, které se chtějí účastnit na vládě nebo vyjádřit důvěru vládě. Já jsem pro to udělal maximum,“ sdělil Zeman. „Ti, kdo mají zájem na vytvoření vlády, udělali maximum pro to, aby ji vytvořili,“ řekl Zeman bez konkrétností. „Je potřeba pracovat na tom, aby se vláda bez důvěry stala vládou s důvěrou,“ uzavřel Zeman.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Pane Babiši, jak byste definoval střet zájmů? Česká Lípa: Město na školství vyčlenilo částku 111,3 milionu korun Premiér Babiš: S panem Murínem řeším hospodaření Zlín: Zaměstnankyně radnice znovu pomohly dobré věci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef