Prigožinovo letadlo se zřítilo. Druhé přistálo v Moskvě. Vůdce vagnerovců je údajně mrtev

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 56% Ne 39% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5173 lidí TASS.

Podle ministerstva pro mimořádné situace bylo na palubě 10 lidí, všichni zemřeli. Letadlo Embraer letělo z moskevského Šeremeťjeva do Petrohradu, uvedla agentura TASS. Letoun měl létal trasu Moskva-Petrohrad pravidelně.

Ke zřícení letadla mělo dojít 18:40 místního času u obce Kuženkino. Letoun po nárazu do země shořel, od vzletu uběhlo méně než půl hodiny. Záchranáři dosud nalezli těla čtyř lidí, napsal TASS. Podle vedení Tverské oblasti si vyšetřování vzal osobně na starost gubernátor Igor Rudeňja.

Vedoucí turecké kanceláře pro Middle East Eye Ragip popsal na sociální síti Twitter nezvyklé chování druhého Prigožinova letadla. „Druhé Prigožinovo letadlo nad Moskvou doslova kličkuje a chová se nesmírně zvláštně. Podle služby Flightradar letadlo kličkuje nad Moskvou a chová se nepřirozeně – člověk má pocit, že neví, kam letět."

Prigozhin's second plane literally zigzags over Moscow and behaves extremely strangely



According to the Flightradar service, the plane zigzags over Moscow and behaves unnaturally - one gets the feeling that he does not know where to fly. The second board also took off from the…