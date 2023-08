Přilepují se k silnici. V jejich řadách je i německá policejní inspektorka

reklama

„Jako člověk mám v Německu úplně stejná základní práva jako všichni ostatní,“ prohlásila v rozhovoru pro Deutsche Presse-Agentur policistka a členka aktivistické skupiny Poslední generace Chiara Malzová.

Malzová je vrchní policejní inspektorkou na policejní stanici ve spolkové zemi Rostock. „Vyhovuje mi to,“ říká o kombinaci policejní inspektorky a členky aktivistické skupiny bojující za změny vedoucí k větší ochraně klimatu. Ve skupině se prý angažuje a vyjadřuje jako soukromá osoba.

V současnosti je však proti ní vedeno disciplinární řízení. „Chci také ukázat, že umím přijmout kritiku v případě, že jsem se nechovala správně,“ dodala k této věci s tím, že nejde o podporu Poslední generace jako takové, ale o soulad jejích povinností ve státní správě s obsahem jejích veřejných vystoupení.

„A pak jsou tu další kolegové, kteří mi svou solidaritu vyjadřují velmi jasně,“ řekla Malzová a dodala, že i v ručně psaných dopisech jí policisté dávají najevo, že jsou rádi, „že je tu někdo další, kdo teď v podstatě přebírá toto břemeno“.

Na ulici se nelepí. „To nikdy nebyla moje role u Poslední generace,“ zdůraznila. Pozornost zaměřuje na policii. Jejím cílem je dát prostor pro vyjádření obav a znepokojení v souvislosti se změnou klimatu řadě policistů. Pokud by se klimatická krize a s tím jdoucí sociální napětí mělo zhoršit, představovalo by to dle slov Malzové problém pro policisty. Ti by se stali obětí této situace, vzhledem k tomu, že by se ocitli v centru konfliktů, uvedl týdeník Zeit. I proto plánuje předání dopisu informujícím o znepokojení policistů kancléři Olafu Scholzovi (SPD).

Profesor Markus Thiel vyučující veřejné právo na policejní univerzitě v Münsteru zdůraznil, že policisté se ke skupině na ochranu klimatu mohou připojovat. Podle něj neporušují svou povinnost zdrženlivosti a neutrality, jež je součástí zvláštního služebního loajálního vztahu státních zaměstnanců. Jiná situace by nastala, pokud by Poslední generace oficiálně vystupovala proti svobodnému demokratickému řádu. Pak by se od ní podle Thiela museli policisté distancovat.

