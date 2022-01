Primář: Hloupí lidé nejsou schopni očkování pochopit. Povinně všem

„My jsme spíš jako pštrosi. My prostě strkáme hlavu do písku v domnění, že ten problém zmizí." Primář interny sokolovské nemocnice Martin Straka se rozhodl na rovinu popsat, co teď kvůli covidu s kolegy zažívá. Pochopil prý, že někteří lidé nemají dost rozumu na to, aby pochopili, že očkovat se proti nemoci covid-19 opravdu má smysl a to i třetí dávkou očkování.

„Ta včerejší služba, ta byla opravdu šílená. Teď ty dva - tři dny a kór ta moje včerejší noční služba, ta byla opravdu šílená. Tam přijelo snad 24 záchranek na malý interní oddělení okresní nemocnice, což je číslo, které v podstatě není schopen jeden člověk pojmout. Bylo to takový vášnivý. Tak jsem to kolegům ráno předal a jel za vámi na rozhovor. Tak se s tím nějak poperou,“ prohlásil hned na úvod rozhovoru s Čestmírem Strakatým pro Reflex.cz Straka.

Nemyslí si však, že by současný nával v sokolovské nemocnici způsobila mutace omikron. Ta podle něj přijde buď v půli ledna nebo až koncem ledna. „Moje soukromá teorie je, že to je taková vánoční delta. Že to bude dáreček od dědy Mráze ještě s deltou,“ upozornil Straka s tím, že počítá s další covidovou vlnou, protože proti mutaci omikron ochrání občany tři dávky očkování, ideálně pak tři dávky očkování a jedno prodělání nemoci, což ale spousta lidí nemá. „Půlka populace je před tím omikronem zcela nahá,“ varoval.

Posléze Čechům, Moravanům a Slezanům vyčinil.

„My jsme spíš jako pštrosi. My prostě strkáme hlavu do písku v domnění, že ten problém zmizí. Teď mluvím o nás jako o společnosti. Když se podívám do Rakouska, tak tam všechno funguje a pak přijedu sem a tady roušku ve vlaku nemá skoro nikdo. My jsme to jako společnost prostě neakceptovali a minimálně polovina národa se chová nezodpovědně,“ zlobil se Straka s tím, že v ignoraci covidových opatření patří Češi ke špičce.

I odborníci se podle něj mohou mýlit, ale podle primáře je pořád lepší věřit vědcům, než tomu, co jedna bába povídala. „Pro mě jsou ta fakta a data jasný a nechápu, že se k tomu rozproudila taková debata. Kdy se jaká pandemie řídila hlasem lidu? Když byly epidemie morové, tak se prostě zavřela města a bylo,“ pokračoval Straka.

Rozhodně si prý nemyslí, že jsou všichni kritici očkování hlupáci, řada lidí je podle něj přemýšlivých a uvažuje nad chybami, které v čase vyšly najevo, ale část lidí se podle Straky opravdu chová jako hlupáci. „Pracuju v Sudetech a moje zkušenost je, že část lidí nemá kapacitu to pochopit. Ale moje poselství je jasné: Lidi, očkujte se,“ zdůraznil primář. „Žiju v Sudetech a někteří lidé, které přijímám, se neumí ani podepsat, takže část lidí opravdu nemá tu kapacitu, aby pochopila, co je vakcinace a proč je důležité nechat se očkovat,“ dodal.

Viděl několik případů těhotných maminek, které covid tvrdě zasáhl, zasáhl i nenarozené miminko a zaznamenal i to, že maminka s miminkem v břiše na covid zemřela.

Naproti tomu nevidí žádné hororové příběhy spojené s očkováním. To, že se po očkování objeví nějaké problémy, jako krevní sraženiny, když jsou očkovány miliony lidí, to je podle Straky přirozené a nemusí to mít přímou souvislost s očkováním.

„Já bych vsadil na povinné očkování. To je prostě můj názor. Myslím si, že k tomu nakonec přistoupí každej,“ zdůraznil primář s tím, že je přesvědčen, že v časech covidové pandemie je třeba zavelet, rozhodnout o očkování a hotovo. „V Portugalsku na to očkování najali generála, aby to tam provakcinoval a bylo hotovo. ... Za mě má očkování smysl. Pokud umřeli neočkovaní, protože uvěřili nějakým bludům, tak za mě je to zbytečná smrt, protože tady mohli být ještě 20 i 30 let,“ zdůraznil primář.

