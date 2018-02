Příspěvek Šafrova fóra k výročí: Před sedmdesáti lety lůza pokořila elitu. A teď zase padáme do bolševického bahna

25.02.2018 13:59

V posledních dnech si připomínáme sedmdesát let od komunistického puče, tyto smutné události v roce 1948, které zdevastovaly společnost, komunisté pojmenovali Vítězným únorem. I po takové době se tu ale odehrává jistá podobná skutečnost, a to ta, že komunisté a extremisté požadující náš odchod ze západních struktur a opětovný návrat do sféry vlivu Ruska se sešli ve volebním štábu znovuzvoleného prezidenta republiky, kde se někteří z nich opili a další napadli novináře, napsali ve svém textu přispěvatelé serveru Forum24.cz Michal Závada a Jan Jandourek.