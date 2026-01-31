Přistihli jsme Milion chvilek při podvodu, tvrdí Rajchl. Falešná jména? Přišla reakce

Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
„Probudili jste lva,“ oznámil Minář.
Jenže předseda PRO a poslanec SPD Jindřich Rajchl naznačil, že to může být lev bezzubý.
„Ti, kdo nejvíc fňukají, že si Rajchl kupuje lajky, byli lapeni při činu!“ vypálil Rajchl na sociální síti Facebook.
„Díky mravenčí práci mého spřáteleného analytika se nám podařilo odhalit, jak se uměle navyšují signatáři petice Stojíme za prezidentem. Nebo si fakt někdo myslí, že máme v Plzni 9 lékařů se jménem Jan Filipovský, na Praze 10 celkem 5 mzdových účetních jménem Renáta Kopencová a ve Strakonicích 4 rejstříkové vedoucí se shodným jménem Hana Mrkvičková? To asi těžko, že?“ ptal se dál.
Konstatoval, že takto se uměle navyšuje podpora prezidenta.
„K datu provedení analýzy bylo nalezeno přes 200 (!!!) duplicitních signatářů, u nichž se plně shodovalo jméno, příjmení, adresa a profese. U více než 50 podepsaných se tyto údaje shodovaly dokonce více než ve 3 případech. Takže takhle se uměle nafukuje podpora našeho všemi milovaného prezidenta.“
Nakonec přidal ještě jedno Postskriptum.
„Stojí za pozornost, že tenhle očividný podvod našim bdělým analytikům od Českých elfů a Honzíka Cempera poněkud unikl. Aspoň vidíte, co je to za pokřivené prolhané šmejdy.“ pravil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
Ukázalo se také, že se pod petici mohou podepsat i lidé s fiktivním jménem „Debil debilní“ z Pičína. A pak je jasné, že se půl milionu účastníků na demonstraci může podařit nasbírat relativně snadno.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Dezinfoscéna začíná být poněkud nervózní! Dvě hodiny poté, co jsme oznámili smazání 15 036 podpisů, které jsme vyhodnotili jako falešné či duplicitní, vyrukoval pan Rajchl s tím, že odhalil 200 (!) duplicit a celá výzva na podporu prezidenta je proto fejk. Přitom se ani neobtěžoval ověřit si, jestli screenshoty, které šíří, jsou pravdivé. Byly evidentně několik dní staré a chyby, na které upozorňuje, byly odstraněny již před časem. A tak je to u něj se vším. Pane Rajchle, tohle se vám zase nepovedlo! Vlastně povedlo. Za hodinu od Vašeho příspěvku nám přibyly další 3000 podpisů!“ pochvaloval si organizátoři akce na podporu prezidenta.
Jindřichu Rajchlovi poděkovali za reklamu.
Chybovost petice prý činí jen asi 3 procenta.
„Celá dezinfoscéna se může rozčilovat k prasknutí, že tihle lidé neexistují. Že Vy neexistujete. Na lži však existuje jeden snadný lék. Pravda. Krásný den - a na shledanou zítra v 15:00 na dvou náměstích zároveň!“ oznámili lidé z Milionu chvilek pro demokracii.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.