Kolem demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla to jiskří. Spolek Milion chvilek pro demokracii, který akci pořádá, oznámil, že zájem o akci je tak veliký, že se demonstrace vedle Staroměstského náměstí v Praze bude odehrávat i na Václavském náměstí. Předseda PRO a poslanec SPD poukázal na problém spojený s celou akcí. A přišla reakce. Milion chvilek pro demokracii Jindřichu Rajchlovi poděkoval.

Přistihli jsme Milion chvilek při podvodu, tvrdí Rajchl. Falešná jména? Přišla reakce
V neděli se na Staroměstském náměstí odehraje demonstrace na podporu prezidenta Pavla. Pořadatelé z Milionu chvilek pro demokracii hlásí, že by účast na akci mohla být tak hojná, že se lidé na Staroměstské náměstí v Praze ani nevejdou. Předseda spolku Mikuláš Minář oznámil, že se k akci podařilo nasbírat na půl milionu podpisů.

Probudili jste lva,“ oznámil Minář.

Jenže předseda PRO a poslanec SPD Jindřich Rajchl naznačil, že to může být lev bezzubý.

„Ti, kdo nejvíc fňukají, že si Rajchl kupuje lajky, byli lapeni při činu!“ vypálil Rajchl na sociální síti Facebook.

„Díky mravenčí práci mého spřáteleného analytika se nám podařilo odhalit, jak se uměle navyšují signatáři petice Stojíme za prezidentem. Nebo si fakt někdo myslí, že máme v Plzni 9 lékařů se jménem Jan Filipovský, na Praze 10 celkem 5 mzdových účetních jménem Renáta Kopencová a ve Strakonicích 4 rejstříkové vedoucí se shodným jménem Hana Mrkvičková? To asi těžko, že?“ ptal se dál.

Konstatoval, že takto se uměle navyšuje podpora prezidenta.

„K datu provedení analýzy bylo nalezeno přes 200 (!!!) duplicitních signatářů, u nichž se plně shodovalo jméno, příjmení, adresa a profese. U více než 50 podepsaných se tyto údaje shodovaly dokonce více než ve 3 případech. Takže takhle se uměle nafukuje podpora našeho všemi milovaného prezidenta.“

Nakonec přidal ještě jedno Postskriptum.

„Stojí za pozornost, že tenhle očividný podvod našim bdělým analytikům od Českých elfů a Honzíka Cempera poněkud unikl. Aspoň vidíte, co je to za pokřivené prolhané šmejdy.“ pravil Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Ukázalo se také, že se pod petici mohou podepsat i lidé s fiktivním jménem „Debil debilní“ z Pičína. A pak je jasné, že se půl milionu účastníků na demonstraci může podařit nasbírat relativně snadno.

Ale Milion chvilek pro demokracii okamžitě nastoupil do protiútoku.

„Dezinfoscéna začíná být poněkud nervózní! Dvě hodiny poté, co jsme oznámili smazání 15 036 podpisů, které jsme vyhodnotili jako falešné či duplicitní, vyrukoval pan Rajchl s tím, že odhalil 200 (!) duplicit a celá výzva na podporu prezidenta je proto fejk. Přitom se ani neobtěžoval ověřit si, jestli screenshoty, které šíří, jsou pravdivé. Byly evidentně několik dní staré a chyby, na které upozorňuje, byly odstraněny již před časem. A tak je to u něj se vším. Pane Rajchle, tohle se vám zase nepovedlo! Vlastně povedlo. Za hodinu od Vašeho příspěvku nám přibyly další 3000 podpisů!“ pochvaloval si organizátoři akce na podporu prezidenta.  

Jindřichu Rajchlovi poděkovali za reklamu.

Chybovost petice prý činí jen asi 3 procenta.

„Celá dezinfoscéna se může rozčilovat k prasknutí, že tihle lidé neexistují. Že Vy neexistujete. Na lži však existuje jeden snadný lék. Pravda. Krásný den - a na shledanou zítra v 15:00 na dvou náměstích zároveň!“ oznámili lidé z Milionu chvilek pro demokracii.

Průšvih pro rok 2028. Co Petr Pavel v boji s Macinkou s Turkem podcenil
Turek a Macinka u Zemana. Padlo přání pro vládu
Gulyáš drsně: Navigátor Kolář. Pavel neví, která bije
Nepřípustné. Drulák rozebral hradní kroky Petra Koláře

 

