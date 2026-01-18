Přiznání od senátora: Antibabiš byla chyba

V úvodní epizodě Dalšího politického podcastu senátor Tomáš Goláň (ODS) diskutuje o aktuálním dění v české politice s Kryštofem Říhou, zástupcem mladé generace. Hlavním tématem byla kritická reflexe výsledků voleb.
„Výsledek voleb je složité i lehké téma zároveň. Já jsem tento výsledek očekával a říkal jsem to v médiích. Pro mě to není překvapení a myslím si, že ani pro členy ODS, protože jsme něco takového cítili. Volební výsledek nám vzkázal, že se jako ODS musíme začít chovat otevřeně. Musíme sledovat, co chtějí lidé a co chce národ. Nemůžeme se neustále uzavírat do minulosti nebo se soustředit jen na to, co se nám stalo. Často jsme vedli debaty o tom, co je dobré pro stranu, aby nastavené systémy ODS nepoškodily a aby strana vypadala dobře. Tyto postoje musejí být překonány,“ řekl Goláň.
Důležité podle něj je dívat se dál než za jedno čtyřleté období. „Musíme se stát lídrem pravice, lídrem ekonomického růstu a podnikatelské sféry. Jako lídr musíme vyhrávat volby. A pokud toho chceme dosáhnout, nemůžeme tvořit účelová sdružení typu koalice SPOLU. Musíme mluvit sami za sebe a nést vlastní odpovědnost. Musíme získat většinu, abychom mohli vládnout přímo a nemohli se vymlouvat na tlaky koaličních partnerů. Koalice budou existovat vždy, ale my v nich musíme jasně prosazovat svůj program, který musí být dobrý pro tento stát. Pokud volby nevyhrajete a ztratíte možnost ovlivňovat ekonomiku a chod státu z opozice, nemůžete říct, že dopadly dobře. Počítat hlasy navíc je jen slabá útěcha,“ zdůraznil politik.
Motoristé se prezentovali jako skutečná pravice
Moderátor se pak zeptal, jestli by ODS sama měla větší šanci než v rámci koalice SPOLU. „To si úplně nemyslím, je to tak půl na půl. Mladé voliče mohlo odradit, že jsme v koalici s KDU-ČSL. Lidovci mají spíše středolevý program, zatímco my se snažíme profilovat jako pravice. Člověk, který je pevně názorově ukotven, nás pak nemusí volit, protože v koalici své hodnoty nenachází. Viděli jsme, že i když ODS něco slibovala, kvůli koaliční spolupráci s KDU to nemohla realizovat. To mohlo odradit voliče, kteří pak dali hlas Motoristům. Ti se prezentovali jako skutečná pravice,“ domnívá se senátor.
Mladí lidé podle něj volili poměrně transparentně: ti s levicovým smýšlením Piráty, ti pravicoví Motoristy. Motoristé uspěli díky vyprofilované pravicové politice, kterou odborně připravuje Institut Václava Klause.
„Václav Klaus se vždy orientoval na čistý trh a ekonomiku. Program byl po této stránce zvládnut mistrovsky. Mladí lidé příliš neřešili personální obsazení nebo původ strany, oslovila je ta pravicová rétorika,“ soudí Goláň.
Připustil, že byla chyba sázet v kampani na kartu „Antibabiš“, protože „něco negativního nemůže přinést nic pozitivního“. Vymezování se vůči Babišovi, komunistům nebo Putinovi bylo prý sice legitimní, protože kroky Andreje Babiše nebo Ruska jsou dle Goláňě pro stát nebezpečné, ale na tom nelze postavit celou kampaň.
„My jsme tím vlastně přistoupili na jejich hru. Musíme mít vlastní témata, jako je prosperující Česko. Už když jsme vyhráli minulé volby, věděl jsem, že to bude složité. Lidé byli po covidu a vládě Andreje Babiše zklamaní a vkládali do nové vlády obrovské naděje. Jenže naděje je často základem budoucího zklamání. Druhý problém byl, že jsme sice dělali dobré kroky, ale neuměli jsme je prodat. Čekali jsme na reakci opozice, místo abychom témata v médiích nastolovali sami. Zjednodušeně řečeno: my jsme vládli a Andrej Babiš dělal kampaň,“ řekl senátor.
Ing. Andrej Babiš
Nedostatek osobností podle něj není jen problém ODS, ale celosvětový fenomén. „Podívejte se na kandidáty v USA. Úspěšní lidé z byznysu často nechtějí vstupovat do politiky, protože se okamžitě stávají terčem útoků. V Česku je politik z ODS automaticky označován za zloděje nebo fašistu. Ne každý to unese. Pak dostávají šanci extremisté, kteří slibují pevnou ruku. Demokracie je tím ohrožena. To, že byl někdo zvolen, neznamená, že má patent na vše – zvoleni byli i Hitler nebo Mussolini,“ připomněl politik.
Odpovídal také na otázku, zda existuje reálný důvod nejmenovat Filipa Turka ministrem. „To je v kompetenci prezidenta. Prezident skládá přísahu věrnosti demokracii a ústavě. Ústava sice neobsahuje vše doslova, ale stojí na zvyklostech, morálce a respektu. Pokud pan prezident vidí, že morálka kandidáta je problematická, má právo ho nejmenovat. Naši představitelé nás reprezentují v zahraničí a měli by to být morální lidé,“ domnívá se Goláň.
Kuba bude „nejbohatší nevěsta“
Hovořil i o odchodu Martina Kuby z ODS a zakládání nového subjektu. „Odchod Martina Kuby jsem v tuto chvíli nečekal, spíše jsem předpokládal vznik lokální jihočeské strany po jeho drtivém vítězství v krajských volbách (47 %). Pravděpodobně čekal, jaké bude mít šance ve vedení ODS, a když zjistil, že nejsou velké, rozhodl se pro samostatný projekt. Ten bude celorepublikový a bude cílit na senátní i poslanecké volby. Už mi volali kolegové jako Zbyněk Sýkora nebo Tomáš Fiala, že se k němu připojují. Pokud Martin Kuba získá několik poslanců, může se stát tou ‚nejbohatší nevěstou‘ pro příští koalice místo Motoristů,“ předpovídá senátor.
Prezentoval údajné úspěchy ODS ve vládě. „Zvládli jsme energetickou krizi, aniž jsme zruinovali rozpočet. Vyhnuli jsme se populistickému zastropování cen potravin, které v Maďarsku vedlo k nedostatku zboží. Skvěle jsme zvládli migrační vlnu z Ukrajiny a zapojení těchto lidí do ekonomiky,“ pochlubil se politik.
Připustil však, že na druhou stranu udělali i chyby. „Nezvládli jsme zdanění tichého vína. Je nesystémové, aby pivo a tvrdý alkohol měly spotřební daň a víno ne, zvláště když se ho 75 % dováží. Stejně tak je chybou stravenkový paušál, který je v podstatě jen nezdaněnou součástí mzdy bez vazby na stravování,“ domnívá se Goláň.
