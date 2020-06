Proč? Vystrčil na Tchaj-wan: Vyplavaly silné věci

Posměch, uznání i obavy vzbudilo včerejší rozhodnutí předsedy Senátu podniknout cestu na Tchaj-wan. Za to, že není „připosraný“, chválil Miloše Vystrčila například Dominik Hašek. Marek Wollner z Reportérů ČT si při té příležitosti rýpl do kritiků Evropské unie. Ozval se i poslanec Bartošek nebo Milion chvilek. Ale také zaznělo doporučení, že by se proti Číně mělo postupovat koordinovaně. A obava, že „Tchajwancům konečně dojde, že si z nich celou tu dobu vlastně jenom děláme nehoráznou pr*el“.

Včera předseda Senátu Miloš Vystrčil oznámil, že podnikne, řekněme, kontroverzní cestu, kterou už nestihl podniknout bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera. „Na Tchaj-wan pojedu. Důvody jsou dva. Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického i z hlediska toho, jak se mají k sobě demokratické země chovat,“ uvedl. „Do České republiky se vrací hodnotový střet, který jsme v roce 1989 statečně vybojovali,“ sdělil Vystrčil. Na jedné straně podle něho stojí suverenita, vláda práva a demokracie a na druhé zase něco, co nazval jako počítání grošů. „A je potřeba říct, že nám nezáleží jenom na těch groších, ale i na demokracii a svobodě,“ odůvodnil své rozhodnutí. Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil pojede na Tchaj-wan? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 727 lidí

A setkal se s různorodými reakcemi. Jak jsme již informovali, Jiří Ovčáček připodobnil jeho cestu k cestě do Doněcké lidové republiky, za což byl kritizován Michaelem Žantovským. Ovčáček však také kritizoval to, že Vystrčil zřejmě nemá ujasněnou svou pozici v některých otázkách. Což dokládal rozhovorem ze Seznam Zpráv, kde se senátora ptali, zda je možné mít dobré vztahy s Čínou i s Tchaj-wanem. A senátor odpověděl: „Já nevím, já v tuto chvíli o tom takto nepřemýšlím, já se snažím zdůvodňovat svoje kroky a vysvětlovat, proč je dělám, a já věřím, že to alespoň pro některé je pochopitelné.“

Více než sada tweetů bohatě postačí tato pasáž rozhovoru pana předsedy Senátu pro Seznam Zprávy.



Na to už opravdu není slov.



Neví. pic.twitter.com/x1TrkJnKIf — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 9, 2020

Vystrčilovu cestu také komentoval lidovec Jan Bartošek. V angličtině. „Věřím, že se stáváme sebevědomým státem, kde informace o cestě na Tchaj-wan nevzbudí senzaci, ale budou pro nás běžnou věcí. Děkuji panu Vystrčilovi za jeho přístup,“ mínil Bartošek. Dodejme, že učitel angličtiny by z tweetu lidoveckého poslance radost neměl.

I believe, that we are becommig the self-confident state, where information about journey to Taiwan????@MOFA_Taiwan will not be arrousing sensation, but turn into a common issue for us. Thanks Mr. @Vystrcil_Milos for his mindset.https://t.co/hWccmWYu8y — Jan Bartošek (@honzabartosek) June 9, 2020

Dále se ozval bývalý hokejový brankář a častý glosátor české politiky Dominik Hašek: „Děkuji Miloši Vystrčilovi za Tchaj-wan! Je to dodání obrovské síly českému lidu, tedy našemu národu! Když to dokáže předseda Senátu, nebýt připosraný, nebudeme ani my připosraní! Jsme sebevědomí a minimálně rovnocenní komukoli! Přestávám se stydět a je to fantastický pocit. Díky!“

Cestu na Tchaj-wan ohlásil i další senátor, a to Jiří Drahoš. „Naši tchajwanští přátelé si za svoji nezištnou pomoc zaslouží poděkování a podporu. Rozhodl jsem se ale nezůstat jen u slov, a proto se na konci října vydám na Tchaj-wan podpořit vzájemnou vědeckou spolupráci,“ oznámil a důvody rozvedl ve videu.

Dvakrát se k cestě na čínský ostrov vyjádřil politický komentátor Alexandr Mitrofanov. Ten jednak usoudil, že když předseda Senátu pojede na disputovaný Tchaj-wan, tak by „bylo vhodné zesílit jeho ochranu“. Neuvedl proč, ani odkud by potenciální nebezpečí mělo hrozit.

Také se zúčastnil demonstrací Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí. „Velký potlesk Staromáku pro Miloše Vystrčila a velký pískot a hanba! pro vládu a vládní poslance. Poděkování Tchaj-wanu,“ informoval o dění.

Bylo by vhodné zesílit ochranu pana @Vystrcil_Miloshttps://t.co/oi3Nu6IGRN — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) June 9, 2020

Velký potlesk Staromáku pro @Vystrcil_Milos a velký pískot a Hanba! pro vládu a vládní poslance. Poděkování Tchaj-wanu. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) June 9, 2020

Poznámku si neodpustil ani Marek Wollner, hlavní tvář pořadu Reportéři ČT. „Nejvíc se mi líbí, že ti, kteří mají stále plnou pusu suverenity vůči EU, teď mluví proti suverenitě vůči Číně, jako by to byla hodnota, kterou si nemůžeme dovolit. Prý jsme jen ‚malá zemička‘, která si nesmí takovou (nedemokratickou) mocnost naštvat. Čili suverenitu jo, ale vodsuď podsuď,“ ironizoval.

Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 9114 lidí

Doplnil, že pokud má cesta přinést nějaká pozitiva, neměl by ji český předseda Senátu podniknout sám. „Podnikli-li by cestu na Tchaj-wan předsedové parlamentů nějakých 40–50 demokratických států světa, pak by tyto cesty měly váhu a Čína by na ně musela konstruktivně a pozitivně reagovat,“ mínil Rouček a dodal, že se jako místopředseda europarlamentu snažil o něco podobného.

„Cesta pouze jednoho z nich, navíc ze země o velikosti jednoho středního čínského města, nic smysluplného a pozitivního nepřinese. Lidská práva a demokracii v Číně to nepoposune ani o milimetr, a naše země na to na poli diplomacie, obchodní výměny a investic, kulturních vztahů či turistiky zbytečně doplatí,“ varoval bývalý europoslanec a na závěr doplnil: „Domácí neshody, natrucy a naschvály mezi nejvyššími ústavními činiteli by neměly být přenášeny do našich zahraničních vztahů. Stejně tak je zbytečné si dokazovat, že jsme svobodná, demokratická, nezávislá a suverénní země. To jsme, zaplať pánbůh, již 30 let.“

Na Vystrčilovu adresu přišel i posměch. „Obávám se, že až v Tchaj Peji na letišti vystoupí ze speciálu Vystrčil, Drahoš a Kuberová, tak Tchajwancům konečně dojde, že si z nich celou tu dobu vlastně jenom děláme nehoráznou pr*el,“ napsal analytik Petr Markvart a doplnil svůj příspěvek fotkou Drahoše, jak stahuje králíka.

Přisadila si i komentátorka Karolina Stonjeková, která reagovala na návrhy, že by Miloš Vystrčil mohl nahradit Miloše Zemana: „Prej k tomu, aby se z člověka stal prezidentskej kandidát, stačí, že pojede na Tchaj-wan...

Teda ne že bych se nějak tlačila na Hrad, chraň Bůh! Jen si dovoluju při vší svý vrozený skromnosti decentně připomenout, že jsem byla ve Vietnamu, Indii, Nepálu, Singapuru, Malajsii nebo třeba i na Srí Lance. A na rozdíl od mistra Vystrčila dokonce za svý!“

A otázku suverenity řešil i předseda komunistů Vojtěch Filip: „Hodně lidí tady mluví o suverenitě, ale když je narušeno naše státní území polskými vojáky a občan ČR nemůže ani navštívit kapličku ve vlastní obci, tak všichni mlčí. Nejtrapnější je nečinnost ministra zahraničí T. Petříčka, prostě jen další selhání, vlastně jsem ani nic nečekal.“

Hodně lidí tady mluví o suverenitě, ale když je narušeno naše státní území polskými vojáky a občan ČR nemůže ani navštívit kapličku ve vlastní obci, tak všichni mlčí. Nejtrapnější je nečinnost ministra zahraničí T. Petříčka, prostě jen další selhání, vlastně jsem ani nic nečekal. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) June 9, 2020

„Miloš Vystrčil ukazuje všem ostatním politikům, jak vypadá normální člověk, co má páteř, a tak přirozeně působí jako státník, protože většina ostatních se bojí nebo kolaboruje s nepřátelskými diktaturami. Přál bych si mít ve vedení státu víc takových. Předseda Sněmovny oproti němu působí jako prázdná skořápka. Díky ODS, že má takového politika,“ přál si ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda.

