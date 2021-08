Proč lidé nedodržují protiepidemická opatření? Shrnuto zde, tečka. Vládo, pouč se, vyzývá exministryně Kovářová

reklama

Stále více zemí zavádí očkování pro určité skupiny obyvatel či uvažuje o povinném očkování. Francie ho nařídila například zdravotníkům, o povinnosti uvažuje i Německo a nyní Spojené státy americké. K této diskusi advokátka připomněla, že naše životy jsou plné právní regulace, které se běžně a bez námitek podřizujeme: „Auta řídí jen lidé s řidičským oprávněním, v nemocnicích léčí jen lékaři s vysokou školou, popcorn v multikině smí divákům prodávat jen držitel zdravotního průkazu, volit mohou jen občané plně svéprávní, do manželství nemohou vstoupit lidé už jednou sezdaní. Kritikové očkování možná zapomněli, že náš svět tak běžně fungoval i do loňského března," vysvětlila Kovářová s tím, že splnění zákonných podmínek se dá jen těžko považovat za diskriminaci, zejména je-li dnes již očkování volně dostupné dobrovolně a zdarma.

Kritici namítají, že i očkovaní lidé mohou covid-19 přenášet. Na otázku, zda je dostatečným argumentem, že očkovaný člověk pravděpodobně nebude mít těžký průběh nemoci, uvedla, že jde o otázku zdravotní i logickou, nikoliv však právní. „Pokud očkování nemá stoprocentní účinnost, pak i očkovaný jedinec může nemoc dál přenášet. Lékařské poznatky se vyvíjejí a není vyloučeno, že co platí dnes, nebude platit zítra. Právník naopak musí dodat, že covid-19 je od loňského roku jednou z nakažlivých nemocí, jejichž vědomé i nedbalostní šíření je podle § 152 a § 153 trestního zákoníku trestné. Na tuto okolnost se v diskusi zapomíná,“ podotkla advokátka s tím, že se to sice nemusí někomu líbit, ale dnes je covid-19 podobně nakažlivou nemocí s trestněprávními důsledky jako AIDS, cholera, záškrt, pohlavní nemoci nebo tuberkulóza.

Vláda se nepoučila. Obávám se, že půjde slepými cestami

Ne příliš pozitivní postoj má k nápadům rozdělovat školáky na testované a netestované. O tom uvažuje Ministerstvo zdravotnictví s tím, že netestované děti by mohly například obědvat zvlášť nebo nosit ve škole roušku či respirátor. „Neustálé testování je, podobně jako nošení roušek, vysoce obtěžující. V médiích někdy vidíme vysoce postavené osobnosti, které obtíže a znechucení obyčejných lidí bagatelizují, ale protože se mezi nimi pohybuji, vím, že naštvanost mezi lidmi značně roste. Loni jim vláda a zdravotníci slibovali, že vše vyřeší očkování. Letos odevšad slyší fráze typu: Udělejme tečku za koronavirem, přitom roušky jsou pro ně stále povinné ve školách i v městské dopravě, a to i když jsou očkovaní. Distanční výuka, testování i lockdowny na podzim stále hrozí. Oddělování dětí ve školách s sebou nese personální, finanční i logistické náklady. Obávám se, že se vláda nepoučila a že půjde opět slepými cestami. Patrně si to může dovolit, protože opozice je bezzubá. Z týchž důvodů nedoufám, že by podzimní volby cokoliv změnily,“ zauvažovala prezidentka Unie rodinných advokátů.

Bolest covidové doby – nelogická rozhodnutí

Bolest dnešní covidové doby podle ní ukázalo i rozhořčení jabloneckého fotbalového trenéra Petra Rady při tiskové konferenci v přímém přenosu, protože měl mluvit jen „do krabice“ místo s novináři osobně. Nechápal, proč, když je očkovaný a všichni včetně novinářů jsou testováni, nemůže být tisková konference v běžném režimu. „To je bohužel velká bolest dnešní covidové doby. Mnohá rozhodnutí a opatření jsou nelogická, proto je lidé zpochybňují a nedodržují. Před rokem byly nelogičnosti omluvitelné – mnoho jsme toho nevěděli, zkoušeli jsme, testovali. Ale dnes už žijeme s covidem déle než 17 měsíců. Nejde tedy už o nic akutního ani nenadálého, nejde o krizi, ale o novou realitu. Měli bychom proto mít běžné nástroje, rozhodnutí by měla být co nejšetrnější a minimalistická, aby umožnila maximálně možný každodenní život,“ domnívá se Daniela Kovářová, podle níž je také třeba nalít si čistého vína a nelhat si do kapsy.

„Tiskové konference a aktivity, které probíhají veřejně a pod dohledem kamer, mají jiný režim, v němž se aktéři chovají podle omezujících opatření, trvá se na distančnosti a bezdotykovosti a rouškách. Reálný život si už ke všem našel vlastní cestu. Kdo není pokrytcem, ten to vidí na každém kroku. Trávila jsem teď s rodinou několik dnů v obytném autě cestováním po jižních Čechách a jižní Moravě, a roušky jsem prakticky neviděla. Proč je nosit v kavárně, ve vlaku a při jednání, když si je pak sundáte, abyste se napili kávy nebo snědli svačinu?“ zeptala se bývalá ministryně spravedlnosti.

Odmítnutí odpovědnosti za vedlejší účinky je nepochopitelné

A přidala doporučení vládě, na jejímž místě by přijala novou realitu, připustila, že covid bude už navždy součástí našich životů a začala se podle toho chovat. „České právo má řadu nástrojů – z pohledu formálního běžné i ústavní zákony, nařízení vlády či vyhlášky, a z hlediska obsahového nejen zákazy a omezení, ale i doporučení. Lidé se mnohé během roku naučili, mají vlastní rozum a vždy v historii se nejlépe chránili sami. Jako stát potřebujeme propracovaný krizový zákon pro všechny možné krize, aby se katastrofa uplynulých měsíců nemusela už nikdy opakovat,“ sdělila právnička.

Pro ni samotnou je však nepochopitelné odmítnutí odpovědnosti nejen ze strany výrobců vakcín, ale i ze strany státu v případě následků očkování. „Odmítnutí odpovědnosti je pro mě nepochopitelné. Pokud se Česká republika rozhodla řešit aktuální situaci očkováním a chce o jeho výhodách, ba dokonce nezbytnosti přesvědčit všechny občany, pak měla převzít odpovědnost za případné škody způsobené očkováním. Z mnoha důvodů by se jí to vyplatilo a byl by to férový a otevřený přístup. Takhle jedná jako vypočítavý obchodník – bonusy a zisk ano, odpovědnost a povinnosti ne,“ uvedla.

Za pravdu třeba i zemřít. Stojí to totiž za to

Pro ParlamentníListy.cz Kovářová nedávno uvedla, že považuje za zcela nepřípustné omezení svobody projevu a vnucování jediného správného názoru. Spojení pandemie a tendencí k omezování svobody slova označila za vysoce nebezpečné. Tyto tendence z jejího pohledu stále pokračují: „Tendence k omezování svobody slova jsou naprosto zřejmé, i když na rozdíl od covidu-19 nejde o organizovanou činnost státu, ale nikým neřízený vliv progresivistických skupin a jedinců, kteří jsou přesvědčeni o tom, že bojují za jediné možné dobro pro všechny – za sterilní život bez cigaret a spalovacích motorů, bez masa, s elektromobilitou, politickou korektností, bez humoru a s povinnou ochranou planety a zneužitím menšin všeho druhu. Tento trend hlasitě podporují korporace, neboť jim nese dotační zisk a potlesk na sociálních sítích. Nálepkování a odstřelování nepohodlných názorů se děje právě tam. Jak se tomu bránit? Jako vždy v historii: nebát se a pokračovat, nenechat se umlčet, hledat nové cesty, bojovat za jiné a inspirovat je, planout a zapalovat a za pravdu třeba i zemřít. Stojí to totiž za to,“ uzavřela Daniela Kovářová.

