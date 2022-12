Proč nám nevěříte? My vám nelžeme! Novinář Bartoníček smutně k Čechům

Doslova jako spasitel novinářské profese se na svém novém videu prezentoval redaktor serveru Aktuálně.cz Radek Bartoníček. Ve svém projevu k občanům obhajuje novinářskou práci slovy „my, novináři z důvěryhodných webů“ a dušuje se, že se on i jeho kolegové informace snaží ověřovat. Dozvěděli jsme se i to, že premiér nemá typ na vítěze fotbalového MS, protože nemá čas analyzovat hru a že nikomu nefandí, jen hezké hře. Stejnou rozhodnost prý od něho lze čekat i v politice.

„Opravdu nevím, jestli mou snahu z tohoto videa pochopíte a přijmete. Velmi bych si přál, abyste tak učinili. Moc mě trápí, jak mnozí lidé nevěří médiím a ještě k tomu šíří často nepravdu a nenávist. Pokusím se takto přes video přibližovat novinařinu a politiku. Co myslíte?“ zeptal se Radek Bartoníček na svém twitteru a následovalo video se zmíněnými názory.

V úvodu svého poselství vyjádřil Bartoníček svoji hrdost nad tím, že může být členem týmu serveru Aktuálně.cz a prozradil případným divákům svoje telefonní číslo.

Pokračoval s tím, že by lidem rád přiblížil, jak vypadá novinářská práce.

„Protože mě nesmírně trápí, kolik lidí si myslí, že my, novináři z důvěryhodných webů, nebo z veřejnoprávních médií, šíříme nepravdu nebo podvádíme čtenáře. Není to pravda,“ je si jistý Bartoníček jak tím, že pracuje pro důvěryhodný zdroj, tak tím, že „novináři z důvěryhodných zdrojů“ nešíří nepravdu.

„Často to slyším na protivládních demonstracích, když tam natáčím a fakt mě to štve,“ dodal ještě.

Apeloval na diváky, aby věřili, že se snaží dělat odpovědnou práci a ověřovat si informace. Jako příklad uvedl rozhovor, který dělal s premiérem Petrem Fialou (ODS).

„Bylo jen na nás, na co se budeme ptát. Nikdo nám neporoučel, na co se smíme a nesmíme ptát,“ demonstroval svoji nezávislost tím, že se mohl premiéra zeptat na to, co ho zajímalo.

Prozradil ale i perličky ze zmíněného rozhovoru, a sice to, že mu premiér konkrétně neodpověděl ani na to, koho typuje jako vítěze MS ve fotbale, ani na to, komu fandí.

Co se týká vítěze MS, prý by premiér musel více analyzovat hru a vidět více zápasů a co se týká týmu, kterému fandí, tak Petr Fiala preferuje spíše hezkou hru.

Z toho pro redaktora Bartoníčka vyplynulo, že ani v politice od Fialy nemůže nikdo čekat rychlé soudy nebo nějaké emoce. Fiala ale není prý ani nudný patron, jak si lidé myslí a rozhovory s ním jsou zajímavé.

To ale neznamená, že by chtěl Bartoníček někomu radit, zda ho má volit. Dušoval se také za všechny novináře, že se ke všem politikům snaží přistupovat stejně.

„Rád bych vám ještě něco řekl nakonec,“ uvedl Radek Bartoníček, když se jeho projev sunul ke konci.

„Nešiřte po sociálních sítích nenávist a lež, ověřujte si informace, naslouchejme si, komunikujme. Moc vám děkuju,“ uzavřel a dodal ještě svoje adventní přání.

„A přeju vám všechno dobré v tomto krásném, předvánočním období.“

S jakým pochopením se setkají Bartoníčkova téměř mesiášská slova u lidí, které právě on natáčí během protivládních demonstrací a na které si právě díky jeho záběrům posvítila i Policie, není jasné. Jisté je, že na poslední demonstraci s pochodem k České televizi k němu velkou náklonnost nechovali a podle informací serveru iDnes.cz byl dokonce jedním z demonstrantů napaden.

