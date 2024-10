Procházková udeřila: Nenávist v tváři Nerudové. Napišme Orbánovi, ať ví, že nejsme všichni idi*ti

V české společnosti silně rezonuje návrh téměř sto tisícového platu pro první dámu. „Je to veliké pokrytectví, až nestydatost, kterou mívalo panstvo v době feudalismu. My se tam asi morálně zase vracíme. Vyburcovalo to Čechy k humoru. Smějící se bestie se opět smějí. Viděla jsem mnoho vtipů na toto téma, viděla jsem paní Evu a pod ní nápis ,první placená dáma'. Tímto hluboce pohrdám,“ uvedla spisovatelka.

„Oni se projevují čím dál jasněji a možná je to dobře,“ komentovala v Aby bylo jasno počínání Fialovy vlády i prezidenta.

Senátor Jan Sobotka návrh hájil tím, že role první dámy není tak jednoduchá, jak vypadá. Přirovnal ji ke královně Alžbětě, která svůj život obětovala Anglii. „Když demokraticky zvolený zákonodárce směšuje výsledek demokratické volby prezidenta s monarchií, je vidět, že se považují za feudály,“ poukázala Procházková.

Vzpomněla heslo T. G. Masaryka „pro vlast se pracuje zadarmo“. „První dáma by za práci pro vlast opravdu neměla brát peníze,“ zdůraznila Procházková.

Zarážející je pro ni řada legislativních procesů, konkrétně zákon o zvyšování platů ústavních činitelů. Podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí by platy vrcholných politiků mohly příští rok vzrůst o téměř čtrnáct procent. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) hájí novelu zákona tím, že naplňují květnové rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil snížení soudcovských platů.

K celé situaci se posléze vyjádřil také Ústavní soud, který upozornil, že se ústavností snížení platů politiků vůbec nezabýval. „Ke zvýšení platů politiků nedojde v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavností snížení platů u politiků se Ústavní soud ve svých rozhodnutích nezabýval, tudíž ji nemohl ani nijak zpochybnit,“ oznámil na sociální síti X.

K tomu Procházková následně dodala. „Tohle je mašinérie, která je okopírovaná z Evropského parlamentu, protože to, co se tam schvaluje, tomu by soudný člověk nevěřil. Když čtu ty jejich svodky a rezoluce, silně mi to připomíná bývalý režim. Nesnáším to,“ uvedla znechuceně.

„Myslím si, že čím dřív pošleme tuto vládu tam, kam patří, tím líp. Ona škodí. Každý den, kdy se doba její působnosti prodlužuje, je pro tuto zemi velmi ztrátový. Minulý rok jsem prorokovala, že vláda padne ještě do loňských Vánoc, ale do těch letošních už by to snad mohlo vyjít,“ dodala spisovatelka.

Promluvila o nápadu Jana Schneidera ohledně „tichého hlasu“. „Občané, kteří už mají pocit, že demonstrace ztrácejí smysl, protože těch lidí už moc není, nepřekonají svou lenost. Ale co kdyby si za třicet korun koupili dopisnici a napsali některému ústavnímu činiteli stručný vzkaz. E-mail se dá smazat, ale když to přijde písemně, doporučeně, tak se to někde musí zaznamenat. Představte si, že by takových dopisnic přišly kila. Úředníci by to věděli, řekli by si to. Tento tichý korespondenční hlas by se velmi hodil k naší národní povaze, jsme národ píšících lidí. Doufám, že se takových lidí, co to udělají, najdou tisíce,“ uvedla Procházková.

Silnou kritiku v uplynulých dnech vyvolalo vystoupení Viktora Orbána v europarlamentu, které Procházkovou pozitivně zaujalo a s jeho slovy souhlasí. Orbán zde například prohlásil, že EU potřebuje zásadní reformy. Na konto progresivistické levice řekl, že pro levici existuje demokracie tehdy, když vyhraje ona, ale pokud vyhraje pravice, pak podle ní demokracie končí, Evropa podle něj musí být před touto levicí skutečně chráněna. „Výroky Orbána jsem byla nadšena. On byl na tom pódiu, proti němu stovky poslanců, kteří si mysleli, že jsou koncil a Orbán je obžalovaný. On přišel v dobrém úmyslu Evropu varovat. Ale oni, když se podívali pravdě do očí, kterou říkal, vrhli se na něj jako vzteklí psi. Když jsem sledovala paní Nerudovou, říkala jsem si, že člověk je opravdu od určitého věku odpovědný za to, jak vypadá a ona vypadala opravdu nehezky, má ve tváři tu nenávist,“ řekla k české europoslankyni Danuši Nerudové (STAN). A dodala. „Říkala jsem si, že bychom Orbánovi měli napsat jako lidé dopis, aby věděl, že tu všichni nejsme takoví idioti.“

