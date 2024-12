Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9027 lidí



Ještě donedávna pak dle Dugina existovaly na Ukrajině dva odlišné pohledy na směřování země – „promoskevský a rusofobní“, což se změnilo. „Jedinečný způsob, jak zachránit nově vzniklý národní stát Ukrajina, bylo vzít v úvahu obě tyto identity. Proruskou a víceméně ne tak radikálně protiruskou identitu západní Ukrajiny pro vytvoření státu jako je například Belgie... Byla to šance, kterou kyjevský režim ztratil a vybral si pouze uměle vytvořenou západoukrajinskou identitu, očištěnou od té promoskevské s ortodoxními prvky. Vytvořili umělou prozápadní, proeurounijní, LGBT+, globalisticko-liberální identitu za účelem boje proti východní Ukrajině a proti Rusku,“ tvrdil ruský politolog.



Mearsheimer k historickým kořenům konfliktu na Ukrajině podotkl, že došlo v posledních letech ke změně světa směrem k multipolarismu, přičemž nejsilnější světovou velmocí sice jsou nadále Spojené státy, avšak Washington musí brát v úvahu i další mocnosti v podobě Číny a Ruska.

Poznamenal, že také vnímal rozdělení uvnitř Ukrajiny a po rozpadu Sovětského svazu v ní spatřoval „potenciál pro občanskou válku“ podobnou té, jež se odehrála na Balkáně. „Ale klíčovým bodem je, že rozšiřování NATO, rozšiřování EU a barevné revoluce jsou tendence, které pomohly vyostřit tato napětí uvnitř Ukrajiny, a proto došlo k vyústění z roku 2014,“ zmínil americký politolog.



Nastínil, že události z roku 2014 na Ukrajině byly „z velké části důsledkem západní politiky“. „Na Ukrajině došlo k převratu, v jehož uskutečnění hrály Spojené státy klíčovou roli. Dělali jsme uvnitř Ukrajiny sociální inženýrství. O tom byla oranžová revoluce. Chtěli jsme Ukrajinu přivést nejen do NATO, ale i do Evropské unie,“ pravil dále s tím, že důsledkem bylo, že situace „vybuchla nejen uvnitř samotné Ukrajiny, ale i mezi ní a Ruskem a pak také mezi Ruskem a Západem“. „A to je to, kde se nacházíme dnes,“ doplnil Mearsheimer.



