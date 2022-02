Profesora Konvalinku rozčiluje, když se mluví o „rýmičce“. Na omikron se prý ještě bude umírat

Biochemik Jan Konvalinka se v rozhovoru pro Český rozhlas Plus rozčiloval nad tím, jak někteří politici i odborníci zlehčují koronavirovou variantu omikron. Rozhodně bychom jej neměli vůbec podceňovat, což dokazují i plnící se nemocniční lůžka. „Omikron je nebezpečný, zase se bude umírat,“ varuje. Kromě toho také okomentoval rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pustit neočkované do restaurací, barů a hotelů.

Konvalinka přiznal, že omikron nás může ještě velmi překvapit. „Omikron není chřipečka ani rýma. Je méně nebezpečný než delta, ale je podobně nebezpečný jako původní virus. A pořád je tady nebezpečí, že až se dostane mezi naše nenaočkované spoluobčany, tak že budou ležet na JIP a budou umírat,“ upozornil biochemik.

„Pořád jsme ještě před kulminací viru. A na číslech z tohoto týdne vidíme, že obsazenost lůžek v nemocnicích roste poměrně velmi rychle. Začínám být alergický na řeči o omikronové rýmičce. To se prostě bude dít – a už se to děje ve Spojených státech,“ říká biochemik Jan Konvalinka.

Úvahy o únorovém rozvolňování považuje Konvalinka za předčasné: „Je to politické rozhodnutí a ani proti němu neprotestuji. Já jsem jen trochu alergický na řeči, že omikron je teď už jen rýma, že o nic nejde a vlastně je to úplně jedno. Není to jedno, ale jestli si chceme toto riziko vzít na sebe, tak to samozřejmě pojďme udělat. Ale vědomě,“ dodává.

Upozorňuje, že ještě stále jsme ve fázi před kulminací viru. A na číslech z tohoto týdne vidíme, že obsazenost lůžek v nemocnicích roste poměrně velmi rychle. „Navíc máme analogii z Velké Británie, Spojených států versus z Dánska nebo Izraele, kde roste obsazenost lůžek a bohužel roste i počet obětí,“ dodává.

Připomíná, že jen za středu zemřelo 40 lidí, a počítá s tím, že se na omikron bude také umírat. „Ano, počítám s tím a považuji to za jisté. Otázka je, jestli těch obětí bude 300, 800, nebo 1,5 tisíce, ale budou,“ dodává s tím, že kdo měl šanci se naočkovat, tak to udělal. Kdo se nenaočkoval, je to prý jeho riziko a jeho smůla.

Ve středu rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) o zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu vstupu do restaurací, hotelů nebo klubů bez dokladu o bezinfekčnosti. Podle Konvalinky se spolu s tím ukazuje, jak důležité je mít pandemický zákon.

„Je hrozně zajímavé to rozhodnutí NSS. Kupodivu neříká, že za situace, kdy nepouštíme lidi do restaurací, kteří nejsou očkováni, jde o diskriminaci. Ale říká, že se to nedá udělat podle současného pandemického zákona, čímž potvrzuje to, co neustále opakujeme, že současný pandemický zákon je špatný a nedají se podle něj legálně dělat žádná celoplošná opatření.“

Říká také, že ochrana nemocničního systému je dost dobrý důvod na to, abychom jim zabránili ve vstupu do veřejných prostor, ale potřebujeme na to pandemický zákon, který nemáme.

