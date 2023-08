Prolezlé kuře z Ukrajiny, okamžitě vyhodit! Babiš zuří nad zkaženým masem. Prst na Fialu

reklama

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se v jednom ze svých facebookových videí věnoval nebezpečnému kuřecímu masu. Kritizoval vládu za to, že stejně na rozdíl od ostatních evropských států nezakázala dovoz ukrajinských zemědělských produktů.

Citoval článek v této souvislosti, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce u obchodního řetězce JIP odhalila dvě vadné šarže zmraženého kuřecího masa z Ukrajiny. Laboratorní rozbor prokázal, že obsahuje bakterii salmonely, která může způsobit závažné průjmové onemocnění. Dotčené šarže nařídila stáhnout a lidem, kteří je mají doma, radí maso nekonzumovat.

A naši eurohujeři? Vláda, kde si pan premiér chodí do Bruselu pro notičky? Už splnil všechny ty šílenosti Timmermanse, připravil tu migrační zradu, teď ještě udělá to euro a potom dostane v Bruselu medaili. Nebo možná nějaký post... uvidíme,“ dodal Babiš.

Odsoudil i zvýšení spotřební daně z nafty, které přispívají ke zvýšené inflaci. „Ceny benzínu a nafty letí nahoru. Gratulujeme, vládo! Tato vláda, pan ministr Stanjura a premiér zjistili, že by naši občané mohli mít benzín a naftu za normální cenu, tak navýšili daň a samozřejmě cena se zvýšila nejenom o tu daň, ale podstatně o víc. Tak kdo tady způsobuje tu inflaci? Tato vláda, která nerozumí ničemu. A ani nechápe, že ten benzín a naftu kupují nejenom občané, ale i firmy a zaměstnavatelé. Gratulujeme k další iniciativě inflace. Pan premiér se chlubil, že má nízkou inflaci, ale stále třetí nejhorší v Evropě, a pro lidi neudělali nic,“ konstatoval v dalším facebookovém videu Andrej Babiš.

V dalším příspěvku nešetřil ministra práce a sociálních věcí Jurečku pro jeho slova o tom, že sloučí dávky do jedné. „Asi netuší, o čem vlastně mluví. Pan ministr Jurečka, který umí hlavně řídit traktor, tak by bylo dobré, kdyby šel na úřad práce, aby zjistil, že nestíhají vyplácet příspěvky na bydlení, že důchody mají zpoždění a že ti chudáci úředníci, kterým moc nepřidal, tak vlastně až polovina pracovníků z nich údajně sama pobírá dávky a lidé si na nich vybíjejí zlost,“ citoval Babiš z médií. „A protože měli málo práce, tak jim pan ministr přidal ještě ty Ukrajince,“ rozhodil Babiš rukama.

„To vše chce ministr Jurečka stihnout do roku 2025, držíme mu palce, možná by mohl začít od toho, aby ty dávky platil na čas. X lidí nám píše na nadaci, jak to funguje, a je to úplná hrůza,“ podotkl. „A aby toho nebylo málo, tak pan ministr vymyslel, že některé úřady práce zruší, že to převezme Česká pošta. Ta Česká pošta, kde Rakušan zrušil 300 jejích poboček,“ doplnil Babiš.

„Takže tahle vláda komiků, která si z nás fakt dělá srandu!“ zakončil předseda hnutí ANO.

