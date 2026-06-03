Proměna Andreje Babiše, které se ani nechce věřit

Dane, narazil jsem na vašem blogu na text inspirovaný Biblí, ve kterém varujete elity, že nedopadnou dobře. Naši čtenáři jsou spíše sekulární, tak mohl byste to vyložit s přihlédnutím k tomu?
Snažil jsem se jiným slovníkem vysvětlit, že když adorujete ukrajinské Banderovce (a posíláte jim zbraně), když si podáváte ruku se syrským hrdlořezem (a posíláte mu zbraně), když podporujete sahelské teroristy (a posíláte jim zbraně), tak na to jednou prostě doplatíte. Západ ve své době s Hitlerem kamarádil a investoval do něj, protože doufal, že se pustí do těch zlých stalinských komunistů v Sovětském svazu, bohužel, tihle drsňáci mají tu nevýhodu, že jsou neovladatelní a mají své vlastní představy. Hitler měl vyrazit proti Sovětskému svazu, vždyť se všemi západními státy měl celou řádku smluv včetně jedné z Mnichova... Akorát, on si to vymyslel jinak.
Syrský Šara si to udělá také jinak a ukrajinští pohrobci Stěpana Bandery také. A čím více je vyzbrojíme, tím víc úzko nám pak bude.
Anketa
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
hlasovalo: 5536 lidí
Příslušník ,,elit”, předseda Senátu Miloš Vystrčil, je na Tchaj-wanu, kam byl nucen letět běžnou linkou. A na státní jednání chodí s batohem. Jak se Vám to líbí?
To je stejné jako s Evou Pavlovou. Můžete si stokrát hrát na lepší lidi, ale stejně každý na první pohled vidí, že jste Honza ze Zlámané Lhoty. Ale alespoň jsem pochopil, proč je Vystrčil na tu svoji funkci tak pyšný... nic jiného totiž nemá. Žádnou osobnost, žádnou kredibilitu a jak vidno, ani žádnou sebeúctu.
Babiš se mezitím pohádal s novináři. Na tiskové konferenci vlády. V zásadě se jim posmíval, zatímco oni jako jeden blok nadávali, že se jim posmívat nesmí a už vůbec jim nadávat. Co tato scéna znamená?
Že je už Babiš nepotřebuje. Už má vlastní média. Před deseti lety vyběhli poslanci ze sálu a běželi si najít nějakého intervjuka, aby před jeho kamerou machrovali. Dneska jdou do své kanceláře a tam si pro diváky natočí video na mobil sami.
A když novináře nepotřebuje Babiš, nepotřebuje je už vůbec nikdo. Všichni se bez nich obejdou. Nepotřebují je na zviditelnění, nepotřebují snášet jejich manýry, nepotřebují jim podkuřovat hlavně! Nemusí jim nic platit a odhlasovávat jim koncesionářské poplatky.
Novináři teď řvou jak hyeny, ale mají smůlu. Doba, kdy oni byli páni a politici byli lovná zvěř, ta skončila.
Fotogalerie: - Okamura pozval bývalé předsedy sněmovny
K jedné novinářce se ovšem Babiš choval slušně, a sice k Markétě Dobiášové. Ta se ho ptala na covid, vakcíny a očkovací strategii a on jí pokorně slíbil dodat všechny informace. Hryže premiéra svědomí kvůli covidu?
Myslím, že Markéta Babiše těmi otázkami pěkně štvala, ale to víte, ptala se slušně, věcně, bez postranních úmyslů a bez pokynů od Jindvuicha Šídvua, jak má premiéra zahnat do kouta. Tohle se teď budou muset naučit všichni novináři, šéfredaktoři i majitelé. Jinak se budou brzy chodit pást. Když je dneska novinář lidské hovado, nikdo k němu nebude chodit a tím pádem se jeho existence stane zbytečnou.
Týdeník Respekt sepsal legrační text, který Vám posílám k náhledu. Babiš prý podlehl ,,konzervativně-radikálním” živlům, které se k němu vetřely v době, kdy byl v opozici a cítil se ,,osamělý”. Co to těm ,,čerchmantům” šrotuje v hlavě?
Jen se v přímém přenosu díváme, kam to dopracuje každá prostitutka i presstitutka. Začínáte vždycky s velkým štábem a za velké peníze, ale za pár let už nejste mladí ani krásní, tak vezmete zavděk bordelem, z něj zamíříte do laciného hodinového hotýlku a nakonec skončíte na ulici s injekcí heroinu a žloutenkou.
Fotogalerie: - O připravenosti armády
Týdeník Respekt se už před několika lety stal tím hodinovým hotýlkem se starými a lacinými štětkami, které svou práci nezvládnou bez antidepresiv a teď se pomalu blíží k tomu vyhazovu na ulici. Zpravidla je u něčeho takového docela řev, ale lidé je nelitují. Jen si odplivnou.
V tom textu také píší, že mimo mikrofony Babiš tvrdí, že s Rusy je třeba se domluvit a pokřikuje na liberální úředníky ,,vy jste ten deepstate”. To je zajímavé, ne?
Kurňa, nemají o tom nějakou nahrávku? Já bych si moc přál slyšet Veľkého Bociana, jak křičí na úředníky, že jsou "dýpstejt" a že se s Rusy musíme domluvit. My, Alternativní, se totiž pořád obáváme, že Babiš se s Rusy domluvit nechce a že ten hluboký stát nechápe a nechce ho vykořenit.
Vzkažte prosím panu Kund(r)ovi (vidíte, jak je ten můj příměr s presstitutkami a bordelem trefný), ať se neostýchá a jestli má pro svá tvrzení důkazy, směle s nimi ven! Jsem totiž nevěřící Tomáš. Chci na vlastní uši slyšet, že Babišova obojakost je jen taktika, aby se mu ti dýpstejti nestavěli tolik na odpor a mohl je snáze vyházet.
A vzkažte prosím Andrejovi, že jestli fakt na úředníky křičí ohledně dýpstejtu a fakt se chce s Rusy normálně domluvit, tak to u nás bude mít dobré, bez ohledu na to, jak křivolaké cesty k tomuto cíli povedou a co od nás, netrpělivých, cestou uslyší.
Co si z toho Vy jako někdo, kdo Babiše zná, odnášíte? Jak z hlediska Babiše, tak z hlediska těch nešťastníků, kteří mudrují, proč je Babiš opravdu tak ,,zlý”.
Babiš není zlý a my všichni bychom si přáli, aby byl mnohem zlejší. Podle nás je až moc vstřícný a myslíme si, že je to chyba, protože pravda a láska to stejně neocení.
Kdyby byl Babiš opravdu zlý, tak přijde spolu s Okamurou za Petrem Pavlem a oznámí mu, že do rána očekává jeho rezignaci. Stejně tak by vyzval k rezignaci Baxu i s celým Ústavním soudem. Kdyby byl Babiš opravdu zlý, tak by koncesionářské poplatky jen zdobrovolnil a vůbec by České televizi nedával z rozpočtu peníze. Prostě by řekl, ať ji platí ti, kdo ji platit chtějí a jestli mohou chodit na demonstrace, mohou i platit. A upřímně, my bychom si moc přáli, aby byl Babiš opravdu takhle zlý. Alespoň s tou Českou televizí by to takhle mohl udělat. Dobrovolné koncesionářské poplatky. Andreji, prosím prosím!
Ještě nakonec: Roman Roun se stal předsedou KSČM. S ní hnutí STAČILO! přerušilo spolupráci, jenže Roun vystoupil na sjezdu s odznakem STAČILO! Jak se v tom máme vyznat?
Pozor! Hnutí Stačilo! s nikým spolupráci nepřerušilo! My jsme jen nechali (a necháváme i dál) všem našim partnerům svobodu, aby se sami rozhodli, kterým směrem se chtějí vydat. V dobrém jsme se spojili, v dobrém se můžeme i rozdělit. My jsme platforma pro spojování, nikoli diktátor. Roman Roun byl naším volebním tiskovým mluvčím a jestli odvede pro KSČM stejně dobrou práci, jakou odvedl pro nás, bude KSČM v dobrých rukou. A samozřejmě, pokud KSČM bude stát o spolupráci, rozhodně budeme vstřícní. STAČILO! bude vždycky a za všech okolností předvídatelným a seriózním partnerem.
Zdroje:
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Babisova-hadka-s-novinari-se-otocila-proti-nim-792204
https://www.respekt.cz/tydenik/2026/23?srsltid=AfmBOoraENgfdUxXsUbU-6--RZQ2dJ4VIcJbNmicz6DIQmFJWx1RXQs0