Babišova hádka s novináři se otočila proti nim

„Máme právo říct, že říkáte nepravdu a právo vyjádřit se, že se nám něco nelíbí,“ připomíná Maršálková slova premiéra Andreje Babiše z pondělní tiskové konference po jednání vlády.
Předseda vlády tam udělil některým přítomným novinářům „výchovnou lekci“. Nešlo o obecné stížnosti na média jako celek. Babiš se opřel do části novinářů a redakcí, které podle něj o jeho osobě i současné vládnoucí koalici dlouhodobě zveřejňují polopravdy, lži a manipulace. Premiér uváděl konkrétní jména, konkrétní redakce a konkrétní příklady.
„Adresně a jmenovitě uváděl jména těch novinářek a novinářů, kteří dlouhodobě zveřejňují o jeho osobě a současné vládnoucí koalici polopravdy, lži a manipulace. Nálepkují a dehonestují politiky, aniž by jim poskytli prostor se proti tomu bránit,“ rozebírá Maršálková.
Video: Tisková konference vlády, na které Andrej Babiš kritizoval vybraná média a novináře
„Potrefení pravdobijci“
Premiér podle ní nebránil diskusi. Jen chtěl, aby novináři nelhali. A přidal konkrétní případy. „Premiér jim naopak slušně a věcně vysvětlil, že s nimi nemá problém diskutovat, jen chce, aby nelhali,“ uvedla Maršálková.
Bombastické titulky a „nositelé jediné pravdy“
Velký problém vidí v tom, jak některá média pracují s titulky a perexy. Čtenář dostane emotivní, bombastický nebo alarmující titulek, který po přečtení celého textu často neodpovídá obsahu. Jenže právě titulek a perex si přečte nejvíc lidí.
„Při podrobnější analýze mediálních výstupů médií, které premiér Babiše dlouhodobě kritizují, zjistíte, že používají emotivní, často bombastické nebo naopak alarmující titulky a perex, kdy po přečtení celého článku zjistíte, že vůbec neodpovídá jeho obsahu. Moc dobře vědí, že většina čtenářů nedočte text až do konce,“ upozorňuje Maršálková.
Další nástroj mediálního obrazu představují „experti“. V článcích a reportážích se z nich stávají „nositelé jediné pravdy“, ačkoliv často nejde o žádné nezávislé autority, ale o osoby napojené na názorové nebo neziskové prostředí blízké daným médiím. „V reportážích, článcích využívají rádoby experty, udělají z nich ‚nositele jediné pravdy‘, kteří jsou často jen jejich dobří známí a v mnoha případech působí v různých neziskovkách, finančně propojených s danými médii,“ píše analytička.
Podobnou věc zmiňoval i Babiš na tiskové konferenci. Kritizoval výběr expertů u některých článků a upozorňoval, že za odborníky jsou podle něj vydáváni lidé z politického či aktivistického prostředí, kteří jsou proti jeho vládě předem názorově vyhranění.
Newsroom a výmluva, že nebylo místo
Došlo i na Českou televizi. Babiš kritizoval pořad Newsroom ČT24 kvůli tomu, že jeho vyjádření nebylo použito celé. Redaktor ČT se bránil, že pořad není nafukovací a celé vyjádření se do reportáže nevešlo.
Maršálková takovou obhajobu odmítá. „Pokud požádají politika o vyjádření, pak je více než pravděpodobné, že ho pokrátí, nebo usadí do jiného kontextu a jejího autora znemožní. Když premiér konkrétně uvedl pořad Newsroom ČT24, tak to redaktor ČT vysvětlil tím, že se celé vyjádření do reportáže nevešlo. Obhajovat se tím, že neměli v reportáži více času nebo na webu více místa je trapné a neprofesionální,“ uvedla.
Jedním z nejtvrdších bodů Babišova vystoupení byla kritika novinářů, kteří podle něj zatahovali do politického boje rodinné příslušníky a děti. Premiér mluvil o své dceři, synovi i o spolupracovnici hnutí ANO Anetě Zicklerové.
Právě zde podle Maršálkové média překračují hranici slušnosti a etiky. „Novináři často také překročí pomyslnou čáru slušnosti a etiky, když zatáhnou do politiky děti a další rodinné příslušníky politiků. Slova redaktorky Deníku N, že novináři si musí ověřovat fakta, jsou sice na místě, ale novinář není nadčlověk a vládce planety, aby se choval jako ‚lidská hyena‘ a naháněl děti nebo sousedy politiků,“ napsala.
V jedné části tiskové konference se opakovaně řešila také veřejnoprávní média. Babiš zdůrazňoval, že zákony o České televizi a Českém rozhlasu mají dál platit. Změnit se má pouze forma financování. Místo poplatků má přijít financování ze státního rozpočtu.
Maršálková k tomu poznamenala, že někteří novináři tuto věc zjevně nechtějí přijmout. „V průběhu tiskové konference se opět flagrantně ukázalo, že mnozí přítomní novináři nechtějí, nebo snad je to nad jejich možnosti chápání, přijmout fakt, který jim premiér několikrát vysvětlil a zopakoval, že zákony o veřejnoprávních médiích platí, budou platit, změní se jen forma jejich financování, a to místo poplatků budou financována z rozpočtu. Tady je to marné, marné, marné a vysvětlování je zbytečná ztráta času,“ glosuje.
Finální manipulace po skončení tiskovky
Zásadní část její analýzy míří na to, co se děje po skončení tiskové konference. Většina občanů si celý záznam nepustí. Událost zná až z následných článků, komentářů a sestřihů. Právě tam se tvoří výsledný obraz.
„K mediální analýze je nutné přidal ještě pohled z jiné strany. Většina občanů si tiskovou konferenci vlády nepustí a přečte si o jejím průběhu jen následné mediální výstupy. A právě v tuto chvíli dochází k finální manipulaci veřejného mínění,“ konstatuje.
Konkrétní novináři pak podle ní využijí následné výstupy k poškození vlády. „Novináři, o kterých říká premiér, že jsou ‚posedlá Antibabišem‘ využijí veškeré dostupné možnosti, aby výsledným článkem opět vrhli špatné světlo na práci celé vlády,“ napsala Maršálková.
Do stejného mechanismu pak zapadají i reakce na sociálních sítích. „No a když se pak k nim přidají pravdobijci na sociálních sítích, kteří ve svých výplodech píší, že to novináři Babišovi natřeli, že dobře formulovali otázky a Babišovy odpovědi nedávaly smysl, že byl premiér ve značném stresu, kvůli vývoji, který nemá pod kontrolou atd., pak dostanete úplně jiný mediální obraz o velmi kvalitní, profesionální a věcné tiskové konferenci,“ uvedla.
Na této tiskové konferenci podle Maršálkové předseda vlády na novináře neútočil. Pouze „poukázal a jasně vyjmenoval jejich lži a hájil svá práva a práva nás všech“.
Celá věc tak v jejím rozboru nestojí na tom, zda Babiš útočí na média. Otázka zní přesně opačně: kdo tady dlouhodobě útočí na koho.
