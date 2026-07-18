„Rozvíjí se tu diktatura.“ Ukrajina vře po likvidaci oblíbeného ministra

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Hlavní zahraniční zpravodaj The Wall Street Journal Jaroslav Trofimov upozornil, že lidé jsou kvůli Fedorovovi v ulicích už druhý den. A volají: „Vyhoďte Syrského.“ Oleksandr Syrskyj je nejvýše postavený vojenský velitel ukrajinské armády, který se dostal s Fedorovem do sporu. Údajně o další ukrajinskou strategii.
„Druhý den pouličních protestů na Ukrajině poté, co Zelenskyj náhle odvolal reformního ministra obrany Fedorova. Dav je mnohem větší a skandují: ‚Vyhoďte Syrského.‘ Je velmi těžké motivovat lidi, aby se přidali k armádě, když je vrchní velitel, generál Syrskyj, vnímán – ať už spravedlivě, nebo nespravedlivě, ale široce – jako generál staré sovětské školy, kterému na obětech nezáleží a který umožnil vznik domácích pluků, jež reprodukují některé z nejhorších zvyků ruské armády, jako je mučení a mimosoudní zabíjení nováčků,“ upozornil Trofimov.
Syrskému bude za pár dní 61 let, narodil se v Sovětském svazu, vystudoval sovětskou vysokou školu, ale jednoho dne se rozhodl žít na Ukrajině. Za manželku má Ukrajinku a Syrskyj slouží v ozbrojených silách Ukrajiny. Jenže jí slouží způsobem, který se protestujícím ani trochu nelíbí.
Second day of street protests in Ukraine after Zelensky suddenly fired reformist defense minister Fedorov.— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) July 17, 2026
The crowds are much bigger and the chant is “Down with Syrsky.”
It is very hard to motivate people to join the military when the commander in chief, Gen Syrsky, is… pic.twitter.com/pI6fr15Fwq
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„Fedorov je iPhone 16, Syrskyj je telefon z 80. let,“ řekl vojenský analytik a bývalý důstojník rozvědky Ivan Stupak.
„Ministerstvo obrany je bažina,“ řekl Stupak. „Je z velmi pevného materiálu a je velmi obtížné zavést v ní nové technologie, protože mnoho lidí tam pracuje po celá desetiletí a nesdílí jeho vizi digitalizace.“
Mnoho pozorovatelů se obává, že Fedorovův odchod jeho ambiciózní reformní a inovační program prudce zastaví, a to navzdory Zelenského ujištěním, že se nic nezmění.
Podle BBC je další velký problém v tom, že vyhazov Fedorova se nelíbí ani vojákům sloužícím v poli.
„Moje operace je naplánována na zítřek,“ říká znetvořený voják, který se stále zotavuje ze svých hrozných zranění. „Doufám, že až se po anestezii probudím, Fedorov bude zpátky na ministerstvu obrany,“ říká nejmenovaný voják ve videu zveřejněném na Telegramu. „Jinak by všechno, za co jsem bojoval, bylo marné.“
„Je to do očí bijící facka všem příslušníkům ozbrojených sil,“ řekla vojačka, která si přála chránit svou identitu, a tak jí BBC dala přezdívku Maryna. Navzdory hlasitým protestům, které propukly po celé Ukrajině, Maryna pochybuje, že hněv lidí něco změní. „Už se tu rozvíjí diktatura… s vlastními malichernými tyrany, kteří si myslí, že chytili Boha za vousy.“
„Pokud se nedokážete dohodnout se starými fosiliemi,“ řekla Nataša, „sežerou vás zaživa,“ nechala se slyšet další vojačka Nataša.
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