„Rozvíjí se tu diktatura.“ Ukrajina vře po likvidaci oblíbeného ministra

18.07.2026 9:57 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Už se tu rozvíjí diktatura. … s vlastními malichernými tyrany, kteří si myslí, že chytili Boha za vousy.“ Lidé reagují na vyhazov Mychajla Fedrovova z postu ministra obrany. Shodnou se na tom, že poku měl být někdo vyhozen, neměl to být Fedorov, ale stávající nejvyšší vojenský velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj. Pokud situace zůstane tak, jak to vypadá dnes. Lidé se prý do armády nepohrnou. Mírně řečeno. A to bude pro bránící se Ukrajinu velký problém.

„Rozvíjí se tu diktatura.“ Ukrajina vře po likvidaci oblíbeného ministra
Foto: Repro Youtube
Popisek: Oleksandr Syrskyj

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Na Ukrajině to stále vře. Kvůli odvolanému ministrovi obrany Mychajlu Fedorovovi. Britský The Economist o něm napsal, že si tento mladý ministr může za řadu problémů sám. Chtěl totiž rozbít dlouholetý systém zažitý v armádě, nemalý počet lidí tím naštval, ale zároveň si „příliš pomalu hledal spojence“.

Hlavní zahraniční zpravodaj The Wall Street Journal Jaroslav Trofimov upozornil, že lidé jsou kvůli Fedorovovi v ulicích už druhý den. A volají: „Vyhoďte Syrského.“ Oleksandr Syrskyj je nejvýše postavený vojenský velitel ukrajinské armády, který se dostal s Fedorovem do sporu. Údajně o další ukrajinskou strategii.

„Druhý den pouličních protestů na Ukrajině poté, co Zelenskyj náhle odvolal reformního ministra obrany Fedorova. Dav je mnohem větší a skandují: ‚Vyhoďte Syrského.‘ Je velmi těžké motivovat lidi, aby se přidali k armádě, když je vrchní velitel, generál Syrskyj, vnímán – ať už spravedlivě, nebo nespravedlivě, ale široce – jako generál staré sovětské školy, kterému na obětech nezáleží a který umožnil vznik domácích pluků, jež reprodukují některé z nejhorších zvyků ruské armády, jako je mučení a mimosoudní zabíjení nováčků,“ upozornil Trofimov.

Syrskému bude za pár dní 61 let, narodil se v Sovětském svazu, vystudoval sovětskou vysokou školu, ale jednoho dne se rozhodl žít na Ukrajině. Za manželku má Ukrajinku a Syrskyj slouží v ozbrojených silách Ukrajiny. Jenže jí slouží způsobem, který se protestujícím ani trochu nelíbí.

 

 

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Vojáci ho nazývají „generálem 200“, což je hanlivá přezdívka odkazující na sovětský vojenský kód pro oběti. Jiní mu jednoduše říkají „Řezník“.

„Fedorov je iPhone 16, Syrskyj je telefon z 80. let,“ řekl vojenský analytik a bývalý důstojník rozvědky Ivan Stupak.

„Ministerstvo obrany je bažina,“ řekl Stupak. „Je z velmi pevného materiálu a je velmi obtížné zavést v ní nové technologie, protože mnoho lidí tam pracuje po celá desetiletí a nesdílí jeho vizi digitalizace.“

Mnoho pozorovatelů se obává, že Fedorovův odchod jeho ambiciózní reformní a inovační program prudce zastaví, a to navzdory Zelenského ujištěním, že se nic nezmění.

Podle BBC je další velký problém v tom, že vyhazov Fedorova se nelíbí ani vojákům sloužícím v poli.

„Moje operace je naplánována na zítřek,“ říká znetvořený voják, který se stále zotavuje ze svých hrozných zranění. „Doufám, že až se po anestezii probudím, Fedorov bude zpátky na ministerstvu obrany,“ říká nejmenovaný voják ve videu zveřejněném na Telegramu. „Jinak by všechno, za co jsem bojoval, bylo marné.“

„Je to do očí bijící facka všem příslušníkům ozbrojených sil,“ řekla vojačka, která si přála chránit svou identitu, a tak jí BBC dala přezdívku Maryna. Navzdory hlasitým protestům, které propukly po celé Ukrajině, Maryna pochybuje, že hněv lidí něco změní. „Už se tu rozvíjí diktatura… s vlastními malichernými tyrany, kteří si myslí, že chytili Boha za vousy.“

„Pokud se nedokážete dohodnout se starými fosiliemi,“ řekla Nataša, „sežerou vás zaživa,“ nechala se slyšet další vojačka Nataša.

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https://www.bbc.com

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armáda , BBC , demonstrace , protesty , Rusko , The Economist , Ukrajina , zahraničí , x , The Wall Street Journal , Zelenskyj , Syrskyj , Fedorov

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Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Viděl jste videa z nehody?

Na nich je přeci jasně vidět, že Turek minimálně objížděl kolonu odbočovacím pruhem to přeci také není normální chování. A pokud se prokáže jeho vina, což je podle mě jisté, měl by podle vás jako poslanec skončit? Vždyť co dobrého jako poslanec udělal? Nic, jen se řeší neustále jeho kauzy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

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